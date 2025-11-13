Stačilo, aby na javisku vyslovil jediné slovo – „Potter“ – a publikum ho odmenilo búrlivým potleskom.
Tom Felton, známy najmä ako Draco Malfoy z filmovej série o Harrym Potterovi, potešil fanúšikov po celom svete. Najnovšie sa opäť objavil v tejto ikonickej úlohe – tentoraz na slávnej newyorskej Broadwayi.
Stačilo jediné slovo – „Potter“ – a publikum prepuklo v nadšený potlesk, ktorý trval viac ako 30 sekúnd. Felton musel počkať, kým sa diváci upokoja, aby mohol pokračovať v hre.
Správa o tom, že sa Tom Felton pridá k broadwayskému obsadeniu, sa objavila už v júni tohto roka. Pôvodne mal na javisku účinkovať len do marca 2026, no pre obrovský záujem fanúšikov bude v úlohe Draca Malfoya až do 10. mája 2026, informuje ABC News.
Hra „Harry Potter a prekliate dieťa“ nadväzuje na pôvodný príbeh o 19 rokov neskôr. Sleduje deti Harryho Pottera, Hermiony, Rona a Draca, ktoré sa vydávajú na vlastné dobrodružstvá na Rokforte.