Nová funkcia vytvorí digitálnu verziu postavy z jednej selfie, aby si používatelia mohli oblečenie vyskúšať virtuálne a bez nutnosti fotografie celého tela.
Google vylepšil svoju funkciu AI na virtuálne vyskúšanie oblečenia (AI try-on), ktorá teraz funguje len na základe selfie. Doteraz bolo potrebné nahrať celú fotografiu postavy, aby si používatelia mohli oblečenie virtuálne „obliecť“, informuje portál Techcrunch.
Nová aktualizácia umožňuje vytvoriť digitálnu verziu tela len zo selfie pomocou modelu Gemini 2.5 Flash Image od Google, nazývaného Nano Banana. My v Európe si však budeme musieť ešte chvíľu počkať, pretože novinka je zatiaľ dostupná len v Spojených štátoch. Uvidíme, či príde aj k nám.
Vylepšená funkcia funguje jednoducho. Používatelia si môžu zvoliť svoju bežnú veľkosť oblečenia a funkcia následne vygeneruje niekoľko variantov obrázkov, z ktorých si jeden môžu nastaviť ako predvolený pre vyskúšanie ďalších kúskov.
Nejde však o jedinú vylepšenú funkciu. Nedávna aktualizácia pridala do aplikácie nákupný objavovací feed, ktorý odporúča produkty na základe osobného štýlu používateľa, pričom všetky položky sú okamžite dostupné na nákup.