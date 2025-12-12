Rok 2025 sa pomaly končí a Google tradične zverejnil prehľad výrazov, ktoré u Slovákov najviac rezonovali.
Ako na LinkedIne priblížil regionálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Kulich, výsledky ukazujú, že Slovenskom tento rok hýbala najmä popkultúra.
Najvyhľadávanejšími témami sa stali fenomény ako Labubu, populárna zberateľská postavička, a kultový seriál Squid Game, ktorý si aj po rokoch udržiava pozornosť. Obe témy dominovali trendom a potvrdili, že Slováci intenzívne sledujú globálne virálne vlny.
Do vyhľadávania sa však prebojovali aj výrazné spoločenské a verejné udalosti. Tradične silná bola aj kategória „Čo je…“, ktorá odhaľuje, aké pojmy si Slováci potrebovali vysvetliť.
Najhľadanejšie trendy roka:
|1. Labubu
|2. Squid Game
|3. Robert Francis Provost
|4. Ed Gein
|5. Dubajská čokoláda
Najhľadanejší Slováci roka:
|1. Bianka Rumanová
|2. Kristián Baran
|3. Elena Podzámska
|4. Ráchel Šoltésová
|5. Miňo Kereš
Čo potrebovali Slováci vysvetliť:
|1. Stolárstvo
|2. Integrácia
|3. Satisfakcia
|4. Micelárna voda
|5. CRM systém
Kulich na svojom profile zverejnil aj kompletný zoznam kategórií a výsledkov. Rebríčky tak opäť ukázali, ako veľmi online trendy, televízna zábava aj svetové udalosti formujú to, čo Slováci vyhľadávajú najviac.