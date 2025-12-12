Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. decembra 2025 o 9:17
Čas čítania 0:51
Zdenka Hvolková

Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž

Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž
Zdroj: Instagram / @nemothings
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Víťaz Eurovízie 2024, švajčiarsky spevák Nemo, sa rozhodol pre bezprecedentný krok - organizátorom vrátil svoju víťaznú trofej. Urobil tak v čase, keď sa Eurovízia ocitá pod obrovským tlakom po tom, čo viaceré krajiny oznámili bojkot kvôli účasti Izraela.

Nemo svoje rozhodnutie oznámil na Instagrame a zdôraznil, že nejde o gesto proti fanúšikom či samotnej komunite, ale o postoj k hodnotám, ktoré podľa neho Eurovízia prestala napĺňať.

„Toto rozhodnutie pramení zo snahy chrániť hodnoty, ktoré Eurovízia sľubuje, nie z odmietnutia ľudí, ktorí ju robia výnimočnou. Hudba nás stále spája. To sa nezmenilo,“ napísal. Dodal, že bude vždy vďačný fanúšikom aj umelcom, s ktorými zdieľal pódium.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nemo (@nemothings)

Odporúčané
Slovensko sa ani v roku 2026 nevráti do Eurovízie. STVR vysvetľuje dôvody a pripúšťa možný návrat v budúcnosti Slovensko sa ani v roku 2026 nevráti do Eurovízie. STVR vysvetľuje dôvody a pripúšťa možný návrat v budúcnosti 23. júla 2025 o 18:21

Kontext jeho kroku je napätý - viacero európskych krajín sa už totiž zo súťaže stiahlo. Island, ktorý svoje rozhodnutie oznámil najnovšie, sa pridal k Holandsku, Írsku, Španielsku a Slovinsku. Všetky krajiny tvrdia, že účasť v Eurovízii by bola v súčasnej situácii „neetická“.

Dôvodom je najmä humanitárna kríza v Pásme Gazy, kde pretrváva vážna situácia po útokoch Hamasu a následnej izraelskej ofenzíve. Viaceré krajiny obviňujú Izrael z politizácie Eurovízie aj z ignorovania masívnych civilných obetí. Verejnosť v týchto štátoch zároveň tlačila na vysielateľov, aby účasť odmietli.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Nemo (@nemothings)

Odporúčané
Spoluzakladateľ Ben & Jerry's uvádza zmrzlinu na podporu Palestíny Spoluzakladateľ Ben & Jerry's uvádza zmrzlinu na podporu Palestíny 29. októbra 2025 o 16:15

Nemo tak svojím činom symbolicky podporil kritiku, ktorá zaznieva naprieč Európou. Eurovízia sa ešte nikdy neocitla pod takým rozsiahlym bojkotom a rozhodnutie jej nedávneho víťaza vrhnúť späť trofej len zdôrazňuje, aké rozdelené je prostredie okolo kedysi apolitickej hudobnej súťaže.

Odporúčané
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov 11. decembra 2025 o 16:24
Odporúčané
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur 11. decembra 2025 o 15:30
Odporúčané
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších 11. decembra 2025 o 10:50
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
EUROVÍZIA HUDBA SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Odporúčame
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) e
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
pred 4 dňami
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž)
pred 2 dňami
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou e
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
pred 2 hodinami
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP) e
Sponzorovaný obsah
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)
pred 3 dňami
Lukáš žije a pracuje v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije a pracuje v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
včera o 13:00
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ e
refresher+
Odporúčané
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
pred 2 dňami
Storky
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Lifestyle news
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe pred 19 minútami
Čo najviac zaujímalo Slovákov v roku 2025? Na Google sme hľadali Bianku Rumanovú, Labubu, ale aj stolárstvo pred hodinou
TIME vyhlásil Osobnosť roka 2025. Nie je to však konkrétny človek pred 2 hodinami
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou pred 2 hodinami
Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž pred 3 hodinami
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov včera o 16:24
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur včera o 15:30
Darca spermií šíril rakovinovú mutáciu. Muž je otcom takmer 200 detí v Európe včera o 13:17
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších včera o 10:50
Spravodajstvo
Polícia SR Krimi Financie Peter Pellegrini
Viac
V areáli nemocnice vo Zvolene našli telo mŕtveho muža. Lekár nevylúčil cudzie zavinenie
pred 51 minútami
Slovák v Poľsku páchal daňové podvody. Štát obral o milióny eur
pred hodinou
Poslanci prelomili veto prezidenta. Opätovne schválili transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
včera o 18:45
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
pred 2 dňami
Čaká nás jubilejný turnaj FNC, koncert Sary Rikas a Luca Brassi oslávi narodeniny. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Čaká nás jubilejný turnaj FNC, koncert Sary Rikas a Luca Brassi oslávi narodeniny. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
včera o 17:00
Luca Brassi v novom videu odpálil auto a spustil tým nový projekt 666. Toto je všetko, čo (zatiaľ) vieme
PR správa
Luca Brassi v novom videu odpálil auto a spustil tým nový projekt 666. Toto je všetko, čo (zatiaľ) vieme
pred 2 dňami
REFRESHNI SI PLAYLIST: 21 Savage vydal album, Porsche Boy a WEN s prvým singlom z ohláseného LP aj nový Calin
REFRESHNI SI PLAYLIST: 21 Savage vydal album, Porsche Boy a WEN s prvým singlom z ohláseného LP aj nový Calin
pred hodinou
Yzomandias potvrdil, že patrí k špičke československej hudobnej scény. O2 arénu vypredal za pár hodín
Yzomandias potvrdil, že patrí k špičke československej hudobnej scény. O2 arénu vypredal za pár hodín
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Viac z Šport Všetko
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
Česko
23. 11. 2025 9:00
Odporúčané
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
23. 11. 2025 9:00
Máme najkrajšie dresy. V zahraničnom rebríčku TOP olympijských dresov sa slovenskí hokejisti ocitli na prvom mieste
pred 3 dňami
Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac
3. 12. 2025 16:00
Viac z Zdravie Všetko
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
pred 4 dňami
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
5. 12. 2025 8:30
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
26. 11. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHNI SI PLAYLIST: 21 Savage vydal album, Porsche Boy a WEN s prvým singlom z ohláseného LP aj nový Calin
Hudba
pred hodinou
REFRESHNI SI PLAYLIST: 21 Savage vydal album, Porsche Boy a WEN s prvým singlom z ohláseného LP aj nový Calin
pred hodinou
Tracky a releasy, ktoré ti spoľahlivo aktualizujú playlist, a možno v ňom ostanú ešte veľmi dlho.
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
pred 2 hodinami
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
včera o 18:45
Čaká nás jubilejný turnaj FNC, koncert Sary Rikas a Luca Brassi oslávi narodeniny. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Čaká nás jubilejný turnaj FNC, koncert Sary Rikas a Luca Brassi oslávi narodeniny. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
včera o 17:00
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
včera o 15:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších
včera o 10:50
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov
včera o 16:24
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games
včera o 10:09
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory
pred 2 dňami
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
pred 4 dňami
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
7. 12. 2025 8:30
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
refresher+
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
5. 12. 2025 8:30
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
refresher+
Odporúčané
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
6. 12. 2025 9:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia