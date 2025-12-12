Víťaz Eurovízie 2024, švajčiarsky spevák Nemo, sa rozhodol pre bezprecedentný krok - organizátorom vrátil svoju víťaznú trofej. Urobil tak v čase, keď sa Eurovízia ocitá pod obrovským tlakom po tom, čo viaceré krajiny oznámili bojkot kvôli účasti Izraela.
Nemo svoje rozhodnutie oznámil na Instagrame a zdôraznil, že nejde o gesto proti fanúšikom či samotnej komunite, ale o postoj k hodnotám, ktoré podľa neho Eurovízia prestala napĺňať.
„Toto rozhodnutie pramení zo snahy chrániť hodnoty, ktoré Eurovízia sľubuje, nie z odmietnutia ľudí, ktorí ju robia výnimočnou. Hudba nás stále spája. To sa nezmenilo,“ napísal. Dodal, že bude vždy vďačný fanúšikom aj umelcom, s ktorými zdieľal pódium.
Kontext jeho kroku je napätý - viacero európskych krajín sa už totiž zo súťaže stiahlo. Island, ktorý svoje rozhodnutie oznámil najnovšie, sa pridal k Holandsku, Írsku, Španielsku a Slovinsku. Všetky krajiny tvrdia, že účasť v Eurovízii by bola v súčasnej situácii „neetická“.
Dôvodom je najmä humanitárna kríza v Pásme Gazy, kde pretrváva vážna situácia po útokoch Hamasu a následnej izraelskej ofenzíve. Viaceré krajiny obviňujú Izrael z politizácie Eurovízie aj z ignorovania masívnych civilných obetí. Verejnosť v týchto štátoch zároveň tlačila na vysielateľov, aby účasť odmietli.
Nemo tak svojím činom symbolicky podporil kritiku, ktorá zaznieva naprieč Európou. Eurovízia sa ešte nikdy neocitla pod takým rozsiahlym bojkotom a rozhodnutie jej nedávneho víťaza vrhnúť späť trofej len zdôrazňuje, aké rozdelené je prostredie okolo kedysi apolitickej hudobnej súťaže.