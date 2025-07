Verejnoprávna televízia potvrdila, že pre problémy s vedením a financovaním nebude Slovensko súťažiť na Eurovision Song Contest ani v roku 2026.

Slovensko nebude ani v roku 2026 súčasťou prestížnej medzinárodnej hudobnej súťaže Eurovision Song Contest. Účasť našej krajiny sa v posledných rokoch pravidelne skloňuje, no doteraz k návratu nedošlo. Slovensko sa naposledy zúčastnilo Eurovízie v roku 2012.

Podľa oficiálneho stanoviska, ktoré Refresheru poskytol Filip Púchovský z marketingového a komunikačného oddelenia STVR, bola účasť Slovenska v minulosti predmetom viacerých interných analýz. Tie dlhodobo poukazujú na to, že náklady na plnohodnotnú účasť, vrátane licenčných poplatkov, produkcie a logistiky, sú neúmerne vysoké v porovnaní s výnosmi a celospoločenským efektom.

„Pre STVR ako verejnoprávnu inštitúciu je prioritou investovať prostriedky do pôvodného obsahu, dramatickej tvorby, spravodajstva a podpory mladých talentov na domácej scéne,“ uvádza sa v stanovisku. Zároveň STVR upozorňuje na to, že Slovensko je malá krajina s obmedzeným mediálnym trhom a verejným rozpočtom.

Zatiaľ čo niektoré krajiny podobnej veľkosti sa súťaže zúčastňujú, často tak robia v spolupráci so súkromným sektorom alebo s pomocou sponzorov. Slovensko takýto model financovania zatiaľ nevyužívalo.

S nástupom nového, riadne zvoleného manažmentu STVR však televízia plánuje prehodnotiť účasť na medzinárodných projektoch, vrátane Eurovízie. Ako Púchovský dodáva, nie je vylúčené, že za priaznivých rozpočtových a dramaturgických podmienok by sa Slovensko mohlo v budúcnosti do tejto súťaže vrátiť.

Zdroj: Eurovision Song Contest



Kristína Peláková reprezentovala Slovensko na Eurovízii 2010 so skladbou Horehronie, ktorá sa stala kultovou, no nepostúpila do finále. Slovenský spevák ADONXS v roku 2025 reprezentoval Česko so skladbou Kiss Kiss Goodbye, s ktorou tiež nepostúpil do finále. Napriek tomu ich vystúpenia prispeli k medzinárodnému povedomiu slovenskej hudobnej scény.