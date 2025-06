Slovensko sa možno opäť zúčastní medzinárodnej súťaže Eurovízia.

STVR uvažuje, že Slovensko sa v budúcnosti opäť zúčastní Eurovízie. Túto informáciu potvrdil PR manažér STVR Filip Púchovský pre poľský portál ESCSpot. Vyjadril sa, že problémom je nedostatok financií, keďže Slovensko nevyužívalo zdroje od sponzorov.

Púchovský zdôraznil, že za predpokladu priaznivých rozpočtových a umeleckých podmienok by sa Slovensko mohlo opäť vrátiť do medzinárodnej pesničkovej súťaže. Slovensko sa jej naposledy zúčastnilo v roku 2012. Reprezentoval ho vtedy Max Jason Mai (Miro Šmajda) s piesňou "Don't Close Your Eyes", avšak do finále nepostúpil.

Ak by sa Slovensku podarilo nájsť sponzorov a spojiť sa tak so súkromným sektorom, znamenalo by to možnosť, že by naša krajina opäť súťažila na Eurovízii.

Tohtoročnej Eurovízie sa Slovensko nezúčastnilo, no Česko reprezentoval Slovák Adam Pavlovčin alias ADONXS. Adam v semifinále zabojoval s piesňou „Kiss Kiss Goodbye“, hoci predviedol bravúrny výkon, nepodarilo sa mu prebojovať až do finále. Adam nezískal dostatok hlasov od verejnosti na to, aby postúpil medzi desiatich vybraných.