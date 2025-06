iOS 26 spustil vlnu memes. Internet si uťahuje z údajne najhoršieho updatu roka.

Ako sme ťa už informovali, Apple predstavilo svoj najväčší update za posledných 12 rokov, čím opäť rozprúdilo diskusie medzi fanúšikmi technológií. Tentokrát však nie kvôli revolučným novinkám, ale pre dizajn, ktorý mnohí označujú za katastrofu.

iOS 26 sa rýchlo stal terčom posmechu na sociálnych sieťach a internet zaplavili memes, ktoré si neberú servítku pred ústa. Používatelia sa sťažujú na dizajn, funkcie aj nečakané zmeny, ktoré im viac komplikujú život, než by im ho uľahčovali.

My sme sa pozreli na tie najvtipnejšie reakcie.

Kto sa smeje naposledy, ten má Android

„Android užívatelia dnes ráno, keď zistili, že sa ich iOS 26 netýka.“ Klasický moment škodoradosti. Android komunita sa tentokrát dobre baví. Zatiaľ čo majitelia iPhonov prežívajú mini krízu, Androiďáci sledujú chaos z bezpečnej vzdialenosti.

Android users waking up today knowing they won't get IOS 26🥰🫵🏻😂 pic.twitter.com/nshuTnpMcj — TheMangalorean (@skinnypotato03) June 10, 2025

Postavička z bubliny

Obrázok SpongeBoba, ktorý sa snaží interagovať s postavičkou pripomínajúcou priesvitnú bublinu, dokonale vystihuje pocity mnohých používateľov. Nový update sľuboval veľké veci, ale realita je... no, takmer neviditeľná. Novinky pôsobia podľa používateľov skôr ako zbytočnosti alebo dizajnové výstrely do tmy.

Me playing with my IOS 26 beta update today 😂😂😂 #iOS26 pic.twitter.com/jspIKUSOsM — Joshua Talbot-Bowe (@wildcardworld) June 10, 2025

„Vzkrieste niekto Steva Jobsa“

„iOS 26 vyzerá ako škaredé, nemilované dieťa Windows Visty a Androidu. Niekto, prosím, vzkrieste Steva Jobsa.“ Tento meme zhrnul pocity fanúšikov Apple až nepríjemne presne. Nový dizajn podľa mnohých stratil dušu a eleganciu, ktorá bola kedysi pre iOS typická.

Kombinácia nového vizuálu v rozhraní pôsobí, akoby Apple úplne zabudlo, čím si svojich používateľov získalo. A áno, internet už tradične volá na pomoc Steva Jobsa ako napokon vždy, keď to začne ísť z kopca.

iOS 26 looks like a ugly loveless child made against their will by windows vista and android



Someone please resurrect Steve Jobs 😭 pic.twitter.com/SXRSgtfjsF — Badass Dad 🚬 🍺 (@Badass_Superdad) June 10, 2025

Farebný vizuál ako MLM vlajka

„Ikonka iOS 26 vyzerá ako vlajka MLM, ale obrátená hore nohami.“ Niektorí používatelia humorne poznamenali, že nový dizajn nápadne pripomína vlajku MLM (Men loving Men) - symbol komunity mužov priťahovaných k iným mužom.

To, že je ikonka obrátená hore nohami, sa na sociálnych sieťach stalo vtipnou metaforou na chaotický dizajn a nevyrovnanosť tohto updatu. Niektorí tak žartujú, že Apple možno neplánovane vysiela úplne iný odkaz, než pôvodne zamýšľal.

The IOS 26 icon is giving the MLM flag but upside down pic.twitter.com/vR4cd4dS4X — Rosemary🎀🌷 (@illumnious) June 9, 2025

All men iPhone users after installing IOS26 pic.twitter.com/Vsc5Ap4Tsa — Jon (@jonUSA47) June 10, 2025

Keď sa aj klik na správnu aplikáciu stane výzvou

Gif herca, ktorý ozlomkrky škúli na papier, nakoľko naň nevidí, presne vystihuje frustráciu mnohých z nás pri pohľade na nový dizajn ikoniek v iOS 26. Apple totiž predstavil takzvaný „liquid glass“ efekt, kde sa objavia polopriesvitné a splývajúce ikony na pozadí.

Namiesto chvály to vyvolalo zmiešané reakcie a veľa používateľov má pocit, že im obrazovka pôsobí skôr rozmazane a neprehľadne. Niekedy inovácie skrátka nepadnú na úrodnú pôdu.

Liquid Glass alebo len Windows Vista na steroidoch?

Mnohí používatelia neváhajú nový „liquid glass“ vzhľad prirovnať k dávno zabudnutému a zastarenému dizajnu Windows Vista. Priesvitné, rozmazané efekty a zvláštne farebné prechody im pripomínajú éru, keď sa dizajn na obrazovkách ešte len učil byť cool. Apple si týmto krokom vyslúžilo poriadnu dávku kritiky, keďže očakávania boli úplne iné.

Zdroj: Instagram / @fuckboyproblem.s

Malý krok pre človeka, veľký skok pre iOS

Internet sa baví aj na fakte, že iOS 26 je skutočne veľkým skokom od nedávneho iOS-u 18, ktorý bol mnohými považovaný za najlepšie fungujúci operačný systém vôbec.

This is how Apple jumped from iOS 18 to iOS 26. #WWDC25 #iOS26 pic.twitter.com/0y92MI2nsB — b (@onlybthing) June 9, 2025

Liquid glass... Alebo už iba liquid

Objavili sa aj humorné videá o tom, ako ľudia radšej svoj iPhone utopia, než by mali trpieť novinky nového updatu. Tu už sa kreativite naozaj medze nekladú.

A na záver zaspomínajme na staré iPhony

Internetom okamžite začali kolovať aj tragikomické vtipy o tom, že používatelia starších modelov od Apple zrejme budú musieť podstúpiť zmenu. Už dlhšie sa totiž hovorí o tom, že staršie iPhony nový update nebudú zvládať, či je to skutočne tak, sa však ešte iba ukáže. No zatiaľ táto téma poslúžila ako skvelý content zábavných videí a statusov.