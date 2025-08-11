Hlavná hviezda Breaking Bad má na konte ďalší skrytý klenot, ktorý si fanúšikovia seriálu nemôžu vynachváliť.
Spoluvytvoril ho a zároveň v ňom hrá Bryan Cranston, ktorého poznáš ako Waltera Whitea z Breaking Bad, pričom niektorí fanúšikovia tvrdia, že ide o najlepší seriál hneď po tejto sérii.
Netflix neustále mení svoju digitálnu knižnicu – zatiaľ čo niektoré skvelé tituly nenávratne miznú, objavujú sa aj nové poklady. A seriál, ktorý má 96 % hodnotenie na Rotten Tomatoes, je jedným z nich. Reč je o Sneaky Pete.
Aký je dej?
Seriál sleduje príbeh Mariusa Josipovića (Giovanni Ribisi), podvodníka práve prepusteného z väzenia. Aby unikol pomstychtivému gangstrovi Vinceovi Loniganovi (Bryan Cranston), prevezme identitu svojho spoluväzňa.
Uchýli sa k jeho odcudzenej rodine, ktorá vedie firmu na kaučné prepustenia a ktorá netuší, že Marius nie je tým, za koho sa vydáva. Ako sa snaží udržať svoju kryciu identitu, zamotáva sa do rodinných tajomstiev, zločinov a čoraz väčších problémov.
Akých hercov v Sneaky Pete nájdeš?
V hviezdnom obsadení nájdeme aj Margo Martindale, Marin Ireland, Shane McRae, Libe Barer a Michael Drayer. Pôvodne išlo o Amazon Prime seriál, ktorý bežal tri sezóny medzi rokmi 2015 a 2019.
Sneaky Pete si vyslúžil chválu kritikov – označili ho za „napínavý, inteligentný a výborne obsadený.“ Ide o kombináciu drámy a kriminálnej komédie, ktorá je podľa recenzií mimoriadne pútavá.
Fanúšikovia ho prirovnávajú k Breaking Bad:
Rozhodne skvelý seriál, ak sa vám páčil Breaking Bad.
Možno prvý seriál, ktorý sa mu kvalitou približuje v tomto žánri.
Iní ho nazvali „prízemnejšou“ verziou Breaking Bad, ktorá ťa „vezme na mentálnu a emocionálnu jazdu.“
Ak si teda fanúšikom Breaking Bad a hľadáš ďalší napínavý, inteligentne spracovaný seriál s kriminálnym pozadím a silnými postavami – Sneaky Pete by mohol byť práve pre teba.