V posledných dňoch sa na zápasoch Ženskej národnej basketbalovej asociácie (WNBA) opakovane objavuje alarmujúci jav, keď ľudia hádžu na ihrisko sexuálne pomôcky.
Prvý incident sa odohral 29. júla počas basketbalového zápasu medzi Golden State Valkyries a Atlanta Dream, keď na ihrisku pristálo neónovo zelené dildo. O niekoľko dní neskôr sa situácia zopakovala počas zápasu Valkyries proti tímu Chicago Sky. V ten istý večer sa niekto pokúsil hodiť vibrátor na zápas New York City Liberty. Tentoraz sa hračka nedostala na ihrisko, ale takmer zasiahla malé dieťa.
Podľa správ stojí za mizogýnnym narušením hry skupina nadšencov kryptomien, ktorí dokonca vytvorili meme mincu s názvom Green Dildo Coin (DILDO). Skupina reagovala vyhlásením, že ide len o vtip a protest proti toxickému prostrediu sveta kryptomien. Popierajú, že by to mal byť útok na ženské športy.
Dve zatknutia a názory hráčok
V súvislosti s týmito udalosťami boli zatiaľ zatknuté dve osoby, ktoré však údajne nie sú súčasťou skupiny. V Atlante bol 23-ročný Delbert Carver obvinený z výtržníctva, verejného pohoršenia a neoprávneného vniknutia na cudzí pozemok po tom, ako mal 29. júla hodiť na ihrisko sexuálnu pomôcku. Druhým zatknutým je 18-ročný Kaden Lopez, ktorý je obvinený z incidentu z 5. augusta vo Phoenixe, pri ktorom udrel diváka do hlavy. Vedľa zasiahnutého muža sedela jeho deväťročná neter.
WNBA reagovala oficiálnym vyjadrením:
Bezpečnosť a pohoda všetkých v našich arénach je našou prioritou. Akýkoľvek predmet hodený na ihrisko alebo do tribúny môže predstavovať bezpečnostné riziko pre hráčov, rozhodcov a fanúšikov.
Hráči a tréneri tieto činy jednoznačne odsudzujú. K incidentom sa vyjadrila aj Isabelle Harrison z tímu New York Liberty. „Vôbec to nie je smiešne. Nikdy to nebolo vtipné. Hádzanie čohokoľvek na ihrisko je mimoriadne nebezpečné,“ napísala na sociálnej sieti X. Trénerka Los Angeles Sparks Lynne Roberts označila incidenty za „absurdné“ a zdôraznila ich nebezpečnosť.
Pod jej príspevkom sa však rozprúdila diskusia, ktorá poukazuje na hlboko zakorenenú mizogýniu a mnohí ľudia berú celý „fenomén“ ako najväčší vtip roka.
Nie je to len nevinný vtip
Nie je možné prehliadnuť širšie súvislosti. Ženský šport už dlho čelí predsudkom, neúcte a priamym prejavom mizogýnie. Hádzanie erotických doplnkov možno považovať za symptóm hlbších problémov, ktorým ženy čelia. Pre profesionálne hráčky predstavuje tento hlúpy trend nielen bezpečnostné riziko, ale aj psychickú záťaž.
Je nevyhnutné uvedomiť si, že to, čo niektorí jednotlivci považujú za "virálny vtip", je pre iných prejavom nerovnosti a diskriminácie. Reakcia fanúšikov a organizátorov preto musí ísť nad rámec jednoduchého odsúdenia „žartov“ a musí sa zaoberať systémovými predsudkami, ktoré sa za nimi často skrývajú. Pretože hráčky si zaslúžia rovnaké podmienky ako hráči.