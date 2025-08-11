Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. augusta 2025 o 9:04
Čas čítania 1:45
Anna Sochorová

Na basketbalistky v USA hádžu dildá: Bizarné incidenty vyvolali pohoršenie, padli už dve obvinenia

Na basketbalistky v USA hádžu dildá: Bizarné incidenty vyvolali pohoršenie, padli už dve obvinenia
ŠPORT AMERICKÁ BASKETBALOVÁ LIGA BASKETBAL SEXIZMUS
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

V posledných dňoch sa na zápasoch Ženskej národnej basketbalovej asociácie (WNBA) opakovane objavuje alarmujúci jav, keď ľudia hádžu na ihrisko sexuálne pomôcky.

Prvý incident sa odohral 29. júla počas basketbalového zápasu medzi Golden State Valkyries a Atlanta Dream, keď na ihrisku pristálo neónovo zelené dildo. O niekoľko dní neskôr sa situácia zopakovala počas zápasu Valkyries proti tímu Chicago Sky. V ten istý večer sa niekto pokúsil hodiť vibrátor na zápas New York City Liberty. Tentoraz sa hračka nedostala na ihrisko, ale takmer zasiahla malé dieťa.

Podľa správ stojí za mizogýnnym narušením hry skupina nadšencov kryptomien, ktorí dokonca vytvorili meme mincu s názvom Green Dildo Coin (DILDO). Skupina reagovala vyhlásením, že ide len o vtip a protest proti toxickému prostrediu sveta kryptomien. Popierajú, že by to mal byť útok na ženské športy.

Odporúčané
Klub Lakers predaný za 10 miliárd dolárov: Ide o historicky najvyššiu predajnú sumu v športe Klub Lakers predaný za 10 miliárd dolárov: Ide o historicky najvyššiu predajnú sumu v športe 20. júna 2025 o 12:31

Dve zatknutia a názory hráčok

V súvislosti s týmito udalosťami boli zatiaľ zatknuté dve osoby, ktoré však údajne nie sú súčasťou skupiny. V Atlante bol 23-ročný Delbert Carver obvinený z výtržníctva, verejného pohoršenia a neoprávneného vniknutia na cudzí pozemok po tom, ako mal 29. júla hodiť na ihrisko sexuálnu pomôcku. Druhým zatknutým je 18-ročný Kaden Lopez, ktorý je obvinený z incidentu z 5. augusta vo Phoenixe, pri ktorom udrel diváka do hlavy. Vedľa zasiahnutého muža sedela jeho deväťročná neter.

Odporúčané
Nike predstavil tenisky na pamiatku Kobe Bryanta. Pozri si premyslené detaily Nike predstavil tenisky na pamiatku Kobe Bryanta. Pozri si premyslené detaily 11. júna 2025 o 11:20

WNBA reagovala oficiálnym vyjadrením:

Bezpečnosť a pohoda všetkých v našich arénach je našou prioritou. Akýkoľvek predmet hodený na ihrisko alebo do tribúny môže predstavovať bezpečnostné riziko pre hráčov, rozhodcov a fanúšikov.

Hráči a tréneri tieto činy jednoznačne odsudzujú. K incidentom sa vyjadrila aj Isabelle Harrison z tímu New York Liberty. „Vôbec to nie je smiešne. Nikdy to nebolo vtipné. Hádzanie čohokoľvek na ihrisko je mimoriadne nebezpečné,“ napísala na sociálnej sieti X. Trénerka Los Angeles Sparks Lynne Roberts označila incidenty za „absurdné“ a zdôraznila ich nebezpečnosť.

Pod jej príspevkom sa však rozprúdila diskusia, ktorá poukazuje na hlboko zakorenenú mizogýniu a mnohí ľudia berú celý „fenomén“ ako najväčší vtip roka.

Nie je to len nevinný vtip

Nie je možné prehliadnuť širšie súvislosti. Ženský šport už dlho čelí predsudkom, neúcte a priamym prejavom mizogýnie. Hádzanie erotických doplnkov možno považovať za symptóm hlbších problémov, ktorým ženy čelia. Pre profesionálne hráčky predstavuje tento hlúpy trend nielen bezpečnostné riziko, ale aj psychickú záťaž.

Odporúčané
Serena Williams mení tenisovú loptičku za basketbalku. Športovkyňa oznamuje nový krok v kariére Serena Williams mení tenisovú loptičku za basketbalku. Športovkyňa oznamuje nový krok v kariére 4. marca 2025 o 18:48

Je nevyhnutné uvedomiť si, že to, čo niektorí jednotlivci považujú za "virálny vtip", je pre iných prejavom nerovnosti a diskriminácie. Reakcia fanúšikov a organizátorov preto musí ísť nad rámec jednoduchého odsúdenia „žartov“ a musí sa zaoberať systémovými predsudkami, ktoré sa za nimi často skrývajú. Pretože hráčky si zaslúžia rovnaké podmienky ako hráči.

Odporúčané
Nová hra s názvom No Mercy oslavuje incest a sex bez súhlasu. V niektorých štátoch ju už zakázali Nová hra s názvom No Mercy oslavuje incest a sex bez súhlasu. V niektorých štátoch ju už zakázali 25. apríla 2025 o 18:27
Odporúčané
Šofér MHD tajne odfotil ženu zozadu. Dopravca zverejnil fotku na „deň zadkov“, teraz čelí sexistickému škandálu Šofér MHD tajne odfotil ženu zozadu. Dopravca zverejnil fotku na „deň zadkov“, teraz čelí sexistickému škandálu 19. októbra 2024 o 9:55
Odporúčané
V Berlíne môžu ženy po novom plávať hore bez. Chcú mať rovnaké práva ako muži V Berlíne môžu ženy po novom plávať hore bez. Chcú mať rovnaké práva ako muži 3. júna 2025 o 9:58
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
AMERICKÁ BASKETBALOVÁ LIGA BASKETBAL SEXIZMUS
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Junior Reporter
Všetky články
Vystudovala jsem Mediální studia a žurnalistiku na FSS MUNI. Ve svých textech se zabývám ženskou sexualitou, udržitelností a sociální tematikou.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Zdroj: bbc.com, usatoday.com, com.au
Náhľadový obrázok: Patrick McDermott/Getty Images
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
31. 7. 2025 17:00
Gentle parenting: Rešpektujúca výchova má hranice. Ako vychovať deti bez použitia fyzických trestov a vyhrážok?
refresher+
Odporúčané
Gentle parenting: Rešpektujúca výchova má hranice. Ako vychovať deti bez použitia fyzických trestov a vyhrážok?
dnes o 07:00
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
včera o 17:00
Po tréningu vzdušnej akrobacie ma zaliala eufória aj svalovka. Cvičenie nad zemou prekonalo moje očakávania
refresher+
Odporúčané
Po tréningu vzdušnej akrobacie ma zaliala eufória aj svalovka. Cvičenie nad zemou prekonalo moje očakávania
včera o 07:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
Sponzorovaný obsah
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
30. 7. 2025 17:00
Storky
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
SKIMS naskočilo na virálny trend. Predstavilo pásky na tvarovanie hlavy
Tom Cruise má novú priateľku. Medzi párom je takmer 30-ročný rozdiel
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysoko...
Sponzorovaný obsah
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
Lifestyle news
Camp Rock hviezdy opäť spolu: Demi Lovato a Joe Jonas si po rokoch zaspievali Disney hit „This Is Me“ pred 37 minútami
VIDEO: Netflix zverejnil ukážku na očakávanú druhú sériu ONE PIECE. Pokračovanie prinesie viac zápletiek aj nové postavy pred hodinou
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku pred 3 hodinami
Sharon Osbourne prezradila srdcervúcu vetu, ktorú Ozzy povedal po svojom rozlúčkovom koncerte v Birminghame pred 3 hodinami
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka dnes o 09:48
Na basketbalistky v USA hádžu dildá: Bizarné incidenty vyvolali pohoršenie, padli už dve obvinenia dnes o 09:04
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu dnes o 08:27
Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur včera o 15:48
VIDEO: Vzácne pozorovanie v Tatrách. Turistka natočila rysa s mláďatami včera o 14:53
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Správy počasie Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Izrael
Viac
Pacient v nemocnici vo Vranove úmyselne zapálil lôžko. Skončil s popáleninami hornej aj dolnej končatiny
pred 42 minútami
AKTUÁLNE: Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR končí vo funkcii
pred hodinou
Slovensko čaká vlna horúčav. Teploty sa vyšplhajú až na 37 °C, SHMÚ vydal výstrahy
pred 2 hodinami

Viac z Šport

Všetko
Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu
refresher+
Odporúčané
Slovenky prezradili, aké je to žiť po boku športovca: Vanessa si každých 9 mesiacov hľadá novú prácu
28. 7. 2025 7:00
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
včera o 19:00
Peter odbehol 160 km za 16 hodín: Základom bolo rozdeliť si v hlave trasu. Nespal som, potrápili ma len otlaky
refresher+
Odporúčané
Peter odbehol 160 km za 16 hodín: Základom bolo rozdeliť si v hlave trasu. Nespal som, potrápili ma len otlaky
28. 7. 2025 17:00
Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov
Jaromír Jágr patrí medzi TOP 5 najlepšie platených hráčov NHL. Vyšiel nový rebríček najbohatších hokejistov
5. 8. 2025 19:04
Herec z Game of Thrones má na konte nový rekord v mŕtvom ťahu. Deadliftol vyše pol tony
Herec z Game of Thrones má na konte nový rekord v mŕtvom ťahu. Deadliftol vyše pol tony
29. 7. 2025 19:27
AS Roma, PSG či FC DAC 1904. Pozri si najkrajšie futbalové dresy na novú sezónu (2. časť)
AS Roma, PSG či FC DAC 1904. Pozri si najkrajšie futbalové dresy na novú sezónu (2. časť)
29. 7. 2025 14:00
Viac z Tech Všetko
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard
Autá
pred 3 dňami
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard
pred 3 dňami
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov
7. 8. 2025 8:51
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste
7. 8. 2025 9:47
Viac z Zdravie Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
včera o 17:00
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
pred 3 dňami
Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 návykov. Väčšina ľudí ich zanedbáva, upozorňuje párový psychológ
28. 7. 2025 14:17
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
Zaujímavosti
pred 24 minútami
V spolupráci
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
pred 24 minútami
Využi letné mesiace naplno.
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
pred 3 hodinami
Vyskúšaj recept podľa herca a moderátora Olivera Oswalda. Je ideálny na obed alebo ako občerstvenie pre kamošov
PR správa
Vyskúšaj recept podľa herca a moderátora Olivera Oswalda. Je ideálny na obed alebo ako občerstvenie pre kamošov
dnes o 10:00
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
V spolupráci
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
dnes o 09:00
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
dnes o 08:27
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
včera o 19:00
Za štvorhviezdičkový hotel dal menej ako za chatu so zlým hodnotením. Český YouTuber porovnal ubytovanie na Slnečných jazerách
Za štvorhviezdičkový hotel dal menej ako za chatu so zlým hodnotením. Český YouTuber porovnal ubytovanie na Slnečných jazerách
pred 2 dňami
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
včera o 17:00
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
pred 3 hodinami
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
pred 2 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
4. 8. 2025 18:27
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
5. 8. 2025 18:16
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
5. 8. 2025 7:00
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
6. 8. 2025 15:45
KVÍZ: Si kreatívec alebo analytik? Otestuj svoje myslenie
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si kreatívec alebo analytik? Otestuj svoje myslenie
12. 9. 2023 9:00
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia