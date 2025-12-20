Oplatí sa chodiť pracovať na sezónu do zahraničia? O sezónnych brigádach sme sa porozprávali s Gabikou, ktorá tejto práci venuje takmer štyri roky a pracovné ponuky aj sprostredkúva.
Gabriela sa v devätnástich rokoch rozhodla odísť zo Slovenska a vyskúšať život v zahraničí. Už takmer štyri roky žije vo Švajčiarsku, kde vystriedala sezónne brigády na rôznych pracovných pozíciách. Vyskúšala prácu na ovocnej farme a momentálne pracuje ako čašníčka a baristka.
Okrem toho, že v zahraničí pracuje, sprostredkúva aj pracovné ponuky. Na Instagrame si vytvorila komunitu, s ktorou zdieľa pracovné príležitosti v zahraničí. Zameriava sa najmä na Švajčiarsko, Nórsko či Rakúsko a na jej profile nájdeš ponuky na prácu v gastre, v hoteloch, v turizme či na ovocných farmách.
Prácu v zahraničí si pochvaľuje a ako hovorí pre Refresher, baristi a časníci sú v zahraničí dobre zaplatení. V rezortoch je v plnom prúde zimná sezóna. Brigádnici sa podľa Gabriely v tomto čase poriadne namakajú, no jej to nevadí. „Práca a voľno nie je úplne vybalansované, ale za mňa je to fajn. Veľa práce znamená, že čas uteká rýchlejšie. Sezóna ubehne a človek má nie len peknú výplatu, ale odnáša si aj skvelé skúsenosti,“ hovorí.
Na práci v zahraničí mnohých lákajú peniaze a lepšie finančné ohodnotenie ako na Slovensku. Mnohí zamestnávatelia pri takýchto brigádach zabezpečujú stravu aj ubytovanie pre zamestnancov, a preto sú náklady mnohých Slovákov na život v zahraničí počas práce minimálne.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké pracovné pozície si Gabriela v zahraničí vyskúšala.
- Či zamestnávateľ prepláca aj ubytovanie a stravu.
- Aké pracovné pozície sú v zahraničí najviac a najmenej platené.
- V akých krajinách sprostredkuje pracovné pozície Gabriela.
- Aké sú reálne zárobky za sezónu po odpočítaní nákladov.
- Na čo si dávať pozor pri hľadaní sezónnej práce v zahraničí.