dnes 20. decembra 2025 o 9:00
Čas čítania 7:10

Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)

Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
Zdroj: Archív respondentky Gabiky
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Oplatí sa chodiť pracovať na sezónu do zahraničia? O sezónnych brigádach sme sa porozprávali s Gabikou, ktorá tejto práci venuje takmer štyri roky a pracovné ponuky aj sprostredkúva.

Gabriela sa v devätnástich rokoch rozhodla odísť zo Slovenska a vyskúšať život v zahraničí. Už takmer štyri roky žije vo Švajčiarsku, kde vystriedala sezónne brigády na rôznych pracovných pozíciách. Vyskúšala prácu na ovocnej farme a momentálne pracuje ako čašníčka a baristka. 

Okrem toho, že v zahraničí pracuje, sprostredkúva aj pracovné ponuky. Na Instagrame si vytvorila komunitu, s ktorou zdieľa pracovné príležitosti v zahraničí. Zameriava sa najmä na Švajčiarsko, Nórsko či Rakúsko a na jej profile nájdeš ponuky na prácu v gastre, v hoteloch,  v turizme či na ovocných farmách. 

Gabika už takmer štyri roky žije vo Švajčiarsku.
Gabika už takmer štyri roky žije vo Švajčiarsku. Zdroj: Archív respondentky Gabiky

Prácu v zahraničí si pochvaľuje a ako hovorí pre Refresher, baristi a časníci sú v zahraničí dobre zaplatení. V rezortoch je v plnom prúde zimná sezóna. Brigádnici sa podľa Gabriely v tomto čase poriadne namakajú, no jej to nevadí. „Práca a voľno nie je úplne vybalansované, ale za mňa je to fajn. Veľa práce znamená, že čas uteká rýchlejšie. Sezóna ubehne a človek má nie len peknú výplatu, ale odnáša si aj skvelé skúsenosti,“ hovorí.

Na práci v zahraničí mnohých lákajú peniaze a lepšie finančné ohodnotenie ako na Slovensku. Mnohí zamestnávatelia pri takýchto brigádach zabezpečujú stravu aj ubytovanie pre zamestnancov, a preto sú náklady mnohých Slovákov na život v zahraničí počas práce minimálne.

ZAHRANIČIE ŽIVOT SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
