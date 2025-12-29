Kategórie
dnes 29. decembra 2025 o 12:30
Čas čítania 3:09

Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov

Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov
Zdroj: OKTAGON MMA
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Organizácia Oktagon MMA uzavrela nabitý rok očakávaným turnajom plným hviezd v pražskej O2 aréne.

Šampióni ostali šampiónmi. Hlavné zápasy Oktagonu 81 absolútne ovládli úradujúci králi najľahšej a najťažšej váhovej divízie. Česko ani Slovensko v titulových bojoch neuspelo, aj tak to však bol nezabudnuteľný večer.

Čech na šampiónsky titul nedosiahol

Comeback Davida Dvořáka do OKTAGONU nevyšiel podľa predstáv. David mal v nedeľu šancu získať titul mušej váhy, no na aktuálneho šampióna Zhalgasa Zhumagulova tentoraz nenašiel recept. Ten ho prakticky k ničomu nepustil a na čo siahol, to sa mu podarilo. Kazach v treťom kole nakoniec českého bojovníka tak otriasol, že do štvrtého päťminútového kola ho už doktor nepustil, aj keď si prial pokračovať.

Zhalgas Zhumagulov vs. David Dvorak.
Zhalgas Zhumagulov vs. David Dvorak. Zdroj: OKTAGON MMA

Kazach tak po precíznom výkone pás obhájil a následne vyhlásil, že chce ovládnuť aj vyššiu divíziu a stať sa dvojitým šampiónom. Dvořák, zaplavený emóciami, po zápase uviedol, že také tvrdé údery ako od Zhumagulova ešte nikdy v živote nedostal. Ktokoľvek sa teda proti Kazachovi postaví nabudúce, to bude mať sakra ťažké. Tohto šampióna z trónu len tak niekto nezosadí.

Veronika Smolková. Zhalgas Zhumagulov. Daniel Skvor vs. Patrick Vespaziani. Zhalgas Zhumagulov.
Zobraziť galériu
(13)

Kráľ Oktagonu úradoval ďalej

Ešte kratšie trvanie mal hlavný trhák večera, v ktorom dvojnásobný šampión Will Fleury obhajoval titul ťažkej váhy proti slovenskému obrovi Martinovi Budayovi. Ten sa po siedmich výhrach a jedinej prehre vrátil zo štácie v UFC a v nedeľu ho mnohí považovali za favorita. Fleury však preukázal fantastickú formu a na zdolanie vyzývateľa mu stačili necelé dve minúty. Ír v Oktagone ešte nespoznal žiadneho premožiteľa a len potvrdil svoju pozíciu P4P jednotky – kráľa Oktagonu naprieč všetkými váhami.

Will Fleury.
Will Fleury. Zdroj: OKTAGON MMA
Vyhrotená odveta po 10 rokoch

Akcia priniesla aj množstvo ďalších strhujúcich zápasov. Medzi vrcholy patril vyhrotený stret Patrika Kincla s Robom Pukačom, kde prvý z menovaných predviedol dokonalú búrku a vôbec ničím sa nedal ohroziť.

Zástupca gymu All Sports Academy si v boji našiel perfektnú vzdialenosť a nechával prehovoriť kombináciu predných a zadných úderov, ktoré sa rýchlo sčítali a tvár Slováka bola väčšinu času zaliata krvou. Ani to ho však nezlomilo a bojoval až do konca, za čo mu Kincl po jasnej výhre na body zožal poklonu.

Patrik Kincl vs. Robert Pukač.
Patrik Kincl vs. Robert Pukač. Zdroj: OKTAGON MMA

Bola to odveta po 10 rokoch, v ktorej znovu zvíťazil Patrik Kincl. Ten sa zároveň po posledných prehrách vrátil do víťazného sedla, na ktorom by sa prípadne mohol doviezť až k titulovej šanci. Po zápase sa bojovníci športovo objali a urobili bodku za vyhroteným trashtalkom, ktorý boju predchádzal.

Tvrdé ukončenia a koniec kariéry

Na turnaji nechýbali ani viaceré ukončenia, ktoré zaplnenú O2 arénu zdvihli zo sedačiek. Český bojovník Daniel Škvor pri svojej premiére v ťažkej váhe zabodoval a Nemca Patricka Vespazianiho ukončil v stoji na submisiu (guillotine choke). Súper mu prakticky zaspal v náručí.

Submisiou skončil aj stret Miloša Petráška s poľským zápasníkom Mateuszom Strzelczykom. Zdalo sa, že český obľúbenec je na dobrej ceste svoj posledný životný boj zakončiť víťazne, v druhom kole však Poliak donútil Petráška zápas odklepať. Ten následne ukončil kariéru, počas ktorej sa stal jedným zo symbolov domácej scény. Od publika si vyslúžil veľký potlesk a za všetko, čo dokázal, mu emotívne poďakoval aj promotér organizácie Ondřej Novotný.

Miloš Petrášek a Ondřej Novotný.
Miloš Petrášek a Ondřej Novotný. Zdroj: OKTAGON MMA

Pod jedno z najtvrdších ukončení večera sa podpísala aj Veronika Smolková. Mladá slovenská hviezda sa postavila proti tvrdej poľskej súperke Marte Sós, ktorá pôsobila, že sa silou a dravosťou Smolkovej nenechá zastrašiť. Po pár sekundách však predsa tlaku Smolkovej podľahla a preliala pri tom nemálo krvi. Slovenka si úžasnou dominanciou predĺžila svoju sériu výhier v Oktagone na päť v rade a znovu ukázala, že v rámci mušej váhy je absolútna jednotka.

Influencer rýchlo padol, ale rešpekt si získal

Diváci sa v neposlednom rade stali svedkami vyvrcholenia Celebrity Series, v ktorej sa influencer a víťaz Survivore Pavel Tóth, známy tiež ako Spicy Pája, stretol so skúseným zápasníkom Ondrejom Raškom. Šok sa nekonal a „Andrés” potvrdil pozíciu absolútneho favorita. Na ukončenie Spicy Páji mu stačilo 79 sekúnd.

Pavel Tóth vs. Ondřej Raška.
Pavel Tóth vs. Ondřej Raška. Zdroj: OKTAGON MMA

Napriek tomu sa však Raška do bujarých osláv z rešpektu k súperovi nepúšťal. Ako sám povedal, Tóth si zaslúži uznanie za to, že do takto obrovskej výzvy vôbec šiel. Rovnakého názoru bol aj Ondřej Novotný a aj nemalá časť publika ho odmenila potleskom.

Keď k oznámeniu zápasu došlo, čelil Tóth nenávistnému bučaniu zo strany publika, ale sľúbil, že si nakoniec fanúšikov získa. A zdá sa, že sa mu to nakoniec podarilo.

Pavel Tóth vs. Ondřej Raška.
Pavel Tóth vs. Ondřej Raška. Zdroj: OKTAGON MMA

Kompletné výsledky turnaja Oktagon 81

Will Fleury porazil Martina Budaya v 1. kole na TKO

Zhalgas Zhumagulov porazil Davida Dvořáka po 3. kole na TKO (lekárske zastavenie)

Patrik Kincl porazil Roberta Pukača na body

Daniel Škvor ukončil Patricka Vespazianiho v 2. kole na submisiu

Ondřej Raška porazil Pavla Tótha v 1. kole na TKO

Mateusz Strzelczyk porazil Miloša Petráška v 2. kole na submisiu

Jonas Mågård porazil Elvisa Silvu na body

Veronika Smolková porazila Martu Sós v 1. kole na TKO

Hugo Vach porazil Vojtěcha Khola na body

Alex Hutyra porazil Viktora Kováča v 2. kole na submisiu

Ivan Klevets porazil Bartłomieja Skowyru na body

BOJOVÉ ŠPORTY OKTAGON
