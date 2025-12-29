Organizácia Oktagon MMA uzavrela nabitý rok očakávaným turnajom plným hviezd v pražskej O2 aréne.
Šampióni ostali šampiónmi. Hlavné zápasy Oktagonu 81 absolútne ovládli úradujúci králi najľahšej a najťažšej váhovej divízie. Česko ani Slovensko v titulových bojoch neuspelo, aj tak to však bol nezabudnuteľný večer.
Čech na šampiónsky titul nedosiahol
Comeback Davida Dvořáka do OKTAGONU nevyšiel podľa predstáv. David mal v nedeľu šancu získať titul mušej váhy, no na aktuálneho šampióna Zhalgasa Zhumagulova tentoraz nenašiel recept. Ten ho prakticky k ničomu nepustil a na čo siahol, to sa mu podarilo. Kazach v treťom kole nakoniec českého bojovníka tak otriasol, že do štvrtého päťminútového kola ho už doktor nepustil, aj keď si prial pokračovať.
Kazach tak po precíznom výkone pás obhájil a následne vyhlásil, že chce ovládnuť aj vyššiu divíziu a stať sa dvojitým šampiónom. Dvořák, zaplavený emóciami, po zápase uviedol, že také tvrdé údery ako od Zhumagulova ešte nikdy v živote nedostal. Ktokoľvek sa teda proti Kazachovi postaví nabudúce, to bude mať sakra ťažké. Tohto šampióna z trónu len tak niekto nezosadí.
Kráľ Oktagonu úradoval ďalej
Ešte kratšie trvanie mal hlavný trhák večera, v ktorom dvojnásobný šampión Will Fleury obhajoval titul ťažkej váhy proti slovenskému obrovi Martinovi Budayovi. Ten sa po siedmich výhrach a jedinej prehre vrátil zo štácie v UFC a v nedeľu ho mnohí považovali za favorita. Fleury však preukázal fantastickú formu a na zdolanie vyzývateľa mu stačili necelé dve minúty. Ír v Oktagone ešte nespoznal žiadneho premožiteľa a len potvrdil svoju pozíciu P4P jednotky – kráľa Oktagonu naprieč všetkými váhami.
Vyhrotená odveta po 10 rokoch
Akcia priniesla aj množstvo ďalších strhujúcich zápasov. Medzi vrcholy patril vyhrotený stret Patrika Kincla s Robom Pukačom, kde prvý z menovaných predviedol dokonalú búrku a vôbec ničím sa nedal ohroziť.
Zástupca gymu All Sports Academy si v boji našiel perfektnú vzdialenosť a nechával prehovoriť kombináciu predných a zadných úderov, ktoré sa rýchlo sčítali a tvár Slováka bola väčšinu času zaliata krvou. Ani to ho však nezlomilo a bojoval až do konca, za čo mu Kincl po jasnej výhre na body zožal poklonu.
Bola to odveta po 10 rokoch, v ktorej znovu zvíťazil Patrik Kincl. Ten sa zároveň po posledných prehrách vrátil do víťazného sedla, na ktorom by sa prípadne mohol doviezť až k titulovej šanci. Po zápase sa bojovníci športovo objali a urobili bodku za vyhroteným trashtalkom, ktorý boju predchádzal.
Tvrdé ukončenia a koniec kariéry
Na turnaji nechýbali ani viaceré ukončenia, ktoré zaplnenú O2 arénu zdvihli zo sedačiek. Český bojovník Daniel Škvor pri svojej premiére v ťažkej váhe zabodoval a Nemca Patricka Vespazianiho ukončil v stoji na submisiu (guillotine choke). Súper mu prakticky zaspal v náručí.
Submisiou skončil aj stret Miloša Petráška s poľským zápasníkom Mateuszom Strzelczykom. Zdalo sa, že český obľúbenec je na dobrej ceste svoj posledný životný boj zakončiť víťazne, v druhom kole však Poliak donútil Petráška zápas odklepať. Ten následne ukončil kariéru, počas ktorej sa stal jedným zo symbolov domácej scény. Od publika si vyslúžil veľký potlesk a za všetko, čo dokázal, mu emotívne poďakoval aj promotér organizácie Ondřej Novotný.
Pod jedno z najtvrdších ukončení večera sa podpísala aj Veronika Smolková. Mladá slovenská hviezda sa postavila proti tvrdej poľskej súperke Marte Sós, ktorá pôsobila, že sa silou a dravosťou Smolkovej nenechá zastrašiť. Po pár sekundách však predsa tlaku Smolkovej podľahla a preliala pri tom nemálo krvi. Slovenka si úžasnou dominanciou predĺžila svoju sériu výhier v Oktagone na päť v rade a znovu ukázala, že v rámci mušej váhy je absolútna jednotka.
Influencer rýchlo padol, ale rešpekt si získal
Diváci sa v neposlednom rade stali svedkami vyvrcholenia Celebrity Series, v ktorej sa influencer a víťaz Survivore Pavel Tóth, známy tiež ako Spicy Pája, stretol so skúseným zápasníkom Ondrejom Raškom. Šok sa nekonal a „Andrés” potvrdil pozíciu absolútneho favorita. Na ukončenie Spicy Páji mu stačilo 79 sekúnd.
Napriek tomu sa však Raška do bujarých osláv z rešpektu k súperovi nepúšťal. Ako sám povedal, Tóth si zaslúži uznanie za to, že do takto obrovskej výzvy vôbec šiel. Rovnakého názoru bol aj Ondřej Novotný a aj nemalá časť publika ho odmenila potleskom.
Keď k oznámeniu zápasu došlo, čelil Tóth nenávistnému bučaniu zo strany publika, ale sľúbil, že si nakoniec fanúšikov získa. A zdá sa, že sa mu to nakoniec podarilo.
Kompletné výsledky turnaja Oktagon 81
Will Fleury porazil Martina Budaya v 1. kole na TKO
Zhalgas Zhumagulov porazil Davida Dvořáka po 3. kole na TKO (lekárske zastavenie)
Patrik Kincl porazil Roberta Pukača na body
Daniel Škvor ukončil Patricka Vespazianiho v 2. kole na submisiu
Ondřej Raška porazil Pavla Tótha v 1. kole na TKO
Mateusz Strzelczyk porazil Miloša Petráška v 2. kole na submisiu
Jonas Mågård porazil Elvisa Silvu na body
Veronika Smolková porazila Martu Sós v 1. kole na TKO
Hugo Vach porazil Vojtěcha Khola na body
Alex Hutyra porazil Viktora Kováča v 2. kole na submisiu
Ivan Klevets porazil Bartłomieja Skowyru na body