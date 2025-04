Nová hra s názvom No Mercy oslavuje incest a sex bez súhlasu. V niektorých štátoch ju už zakázali

Ženy tvoria takmer polovicu všetkých hráčov, ale vo väčšine herného priemyslu stále prevláda mizogýnia.

V apríli vydala spoločnosť Zerat Games hru No Mercy, ktorá bola násilná, sexuálne explicitná a normalizovala znásilnenie a incest. Hra bola po niekoľkých tisíckach petícií stiahnutá z platformy Steam a zakázaná v Spojenom kráľovstve, Kanade a Austrálii.



Vývojár uviedol, že hra obsahuje témy ako násilie, incest a „sex bez súhlasu“. Hráči boli nabádaní, aby si podmaňovali ženy a nikdy neprijímali nie ako odpoveď. Napriek tomu bola hra umiestnená na známej hernej platforme Steam, ktorá má milióny aktívnych používateľov vrátane malých detí.

Spoločnosť Zerat Games hru obhajovala tým, že „incest je jedným z najpopulárnejších fetišov na svete“ a že „znásilnenie je silne spojené s mužskou dominanciou, ktorá je tiež fetišom“.

Reakcie na sociálnych sieťach boli búrlivé.

„Ten, kto hral hru No Mercy na službe Steam, by mal byť spolu s vývojármi a vydavateľmi vyšetrovaný. Nestačí, že nás muži obťažujú v reálnom živote, teraz vytvárajú hry, v ktorých o tom fantazírujú. Prečo sa my ženy nemôžeme nikde cítiť bezpečne?“ napísala jedna používateľka.

ktokoľvek hral tú hru "no mercy" na steame, musí byť vyšetrovaný spolu s vývojármi a vydavateľmi. nestačí, že nás muži zneužívajú v reálnom živote, teraz vytvárajú aj hry, aby o tom fantazírovali. prečo sa my, ženy, nemôžeme nikde cítiť bezpečne? - alba (@unhingedboa) 10. apríla 2025

K hre sa vyjadril aj instagramový účet Feminist, ktorý dodal, že ženy tvoria takmer polovicu všetkých hráčov, ale vo väčšine herného priemyslu stále prevláda mizogýnia.