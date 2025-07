Zábery Darinho snúbenca, ako sa v nočných hodinách prechádza po Prahe v objatí neznámej ženy, vyvolali poriadny rozruch. Išlo o však len o jeho vydatú kamarátku.

Snúbenec Dary Rolins, bývalý český futbalista – Pavel Nedvěd, bol nedávno odfotený a natočený, ako v noci kráča ulicami Prahy v objatí neznámej ženy. Český portál Expres zverejnil zábery a okamžite sa rozbehli špekulácie o tom, kto je jeho tajomný doprovod. K situácii sa teraz vyjadrila aj samotná Dara – priznala, že jej to nebolo príjemné, no reagovala s nadhľadom.

Portálu Expres sa ako prvému podarilo získať vyjadrenie samotného Nedvěda. „Je to manželka môjho priateľa, ktorú som sprevádzal domov z našej spoločnej akcie, na ktorej bol prítomný aj on. Vidím, že netrvalo dlho a už som miláčikom miestneho bulváru. Nabudúce mi tie fotky pokojne pošlite priamo, my s Darčou pred sebou nič neskrývame,“ uviedol s nadhľadom.

Zdroj: Instagram/@dararolins_vermi

Expres oslovil aj Daru Rolins, no spočiatku situáciu nechcela komentovať. „No comment. Na to sa musíte opýtať jeho. U nás doma je všetko v najlepšom poriadku,“ odkázala stručne. Neskôr však prelomila mlčanie a exkluzívne pre Televíziu Markíza opísala, ako to celé vníma.

„Fotky sú to pekné. A neprekvapuje ma, že si Pavla zaveseného o polnoci na niekom inom ako na mne niekto s radosťou vyfotí. Ja sa na ulici neobjímam ani s mojimi gay kamarátmi, lebo viem, že by to ľudia riešili,“ povedala speváčka a dodala, že Pavlovi verí a nech je to akokoľvek, nie je to príjemné, práve z dôvodu, že sú obaja verejne známi. „Z rešpektu k druhému a nášmu statusu by sme mali byť dvojnásobne opatrní,“ uviedla Dara.