Zvládneš všetky otázky bez zaváhania?
Ak patríš medzi hodinkových nadšencov, podobne ako my, dnešný kvíz je ako stvorený pre teba. V jednotlivých otázkach totiž hľadáme, či sú uvedené prezývky hodiniek Rolex skutočné alebo vymyslené.
Nezabudni si pozrieť náš zoznam s hodinkami, ktoré nás v roku 2025 (zatiaľ) zaujali najviac. Nájdeš medzi nimi pistáciové Rolex či Tudor, ktoré nosí David Beckham.
Pepsi, Batman či Hulk. Sú tieto prezývky hodiniek Rolex reálne alebo vymyslené?
1 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Batman“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Batman“ sa pýši model Rolex GMT-Master II v čierno-tmavomodrej kombinácii. Katalógová cena hodiniek je 11 600 eur. Všetky špecifikácie nájdeš na webe.
2 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Witcher“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Žiadny z modelov Rolex nemá prezývku „Witcher“.
3 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Sprite“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Sprite“ sa aj v tomto prípade pýši model Rolex GMT-Master II v čierno-tmavozelenej kombinácii. Katalógová cena hodiniek je 11 950 eur. Všetky špecifikácie nájdeš na webe.
4 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Roger Federer“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Žiadny z modelov Rolex nemá prezývku „Roger Federer“, a to napriek tomu, že bývalý švajčiarsky tenista patrí medzi najvýraznejších ambasádorov značky.
5 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Paul Newman“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Paul Newman“ sa pýši model Rolex Cosmograph Daytona. Slávny herec a automobilový nadšenec nosil hodinky s jedinečným vzhľadom s kontrastnými subciferníkmi, štvorcovými indexmi a písmom v štýle art deco veľmi často, vďaka čomu ich tak neskôr začali označovať zberatelia.
6 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Hulk“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Hulk“ sa pýši model Rolex Submariner s atraktívnym zeleným ciferníkom aj lunetou.
7 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Pepsi“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Pepsi“ sa pýši model Rolex GMT-Master II s čiernym ciferníkom a modro-červenou lunetou, ktorá zodpovedá farebnej kombinácii loga Pepsi. Katalógová cena hodiniek je 11 600 eur. Všetky špecifikácie nájdeš na webe.
8 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Pepperoni“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Žiadny z modelov Rolex nemá prezývku Pepperoni.
9 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Bubble“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Bubble“ sa pýši model Rolex Oyster Perpetual, ktorý značka uviedla do predaja v roku 2023 v troch veľkostiach – 31, 36 a 41 milimetrov. Oficiálny názov hodiniek s tyrkysovým ciferníkom a farebnými kruhmi v tvare balónov je „Celebration Dial“.
10 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Emoji“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Emoji“ sa pýši model Rolex Day-Date, ktorý značka uviedla na trh v roku 2023 a kombinuje zlatý náramok s farebným smaltovaným ciferníkom v tvare puzzle.
11 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „McDonald's“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Žiadny z modelov Rolex nemá prezývku „McDonald's“.
12 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Starbucks“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Starbucks“ sa pýši model Rolex Submariner, ktorý značka uviedla na trh v roku 2020. Hodinky majú čierny ciferník a zelenú lunetu, ktorá je vo farebnej škále medzi vyhotoveniami „Hulk“ a „Kermit“.