Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 0:21
Richard Balog

KVÍZ: Pepsi, Batman či Hulk. Sú tieto prezývky hodiniek Rolex skutočné alebo vymyslené?

KVÍZ: Pepsi, Batman či Hulk. Sú tieto prezývky hodiniek Rolex skutočné alebo vymyslené?
Zdroj: Rolex
MÓDA HODINKY MÓDNE DOPLNKY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zvládneš všetky otázky bez zaváhania?

Ak patríš medzi hodinkových nadšencov, podobne ako my, dnešný kvíz je ako stvorený pre teba. V jednotlivých otázkach totiž hľadáme, či sú uvedené prezývky hodiniek Rolex skutočné alebo vymyslené.

Nezabudni si pozrieť náš zoznam s hodinkami, ktoré nás v roku 2025 (zatiaľ) zaujali najviac. Nájdeš medzi nimi pistáciové Rolex či Tudor, ktoré nosí David Beckham.

Ak ťa bavia články o trendoch, outfitoch, fresh teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
KVÍZ: Rolex, Breitling aj Casio. Dokážeš priradiť známe modely hodiniek k správnej značke? KVÍZ: Rolex, Breitling aj Casio. Dokážeš priradiť známe modely hodiniek k správnej značke? 17. novembra 2024 o 11:00
Kvíz
Pepsi, Batman či Hulk. Sú tieto prezývky hodiniek Rolex reálne alebo vymyslené?
1 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Batman“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Batman“ sa pýši model Rolex GMT-Master II v čierno-tmavomodrej kombinácii. Katalógová cena hodiniek je 11 600 eur. Všetky špecifikácie nájdeš na webe.
2 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Witcher“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Žiadny z modelov Rolex nemá prezývku „Witcher“.
3 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Sprite“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Sprite“ sa aj v tomto prípade pýši model Rolex GMT-Master II v čierno-tmavozelenej kombinácii. Katalógová cena hodiniek je 11 950 eur. Všetky špecifikácie nájdeš na webe.
4 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Roger Federer“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Žiadny z modelov Rolex nemá prezývku „Roger Federer“, a to napriek tomu, že bývalý švajčiarsky tenista patrí medzi najvýraznejších ambasádorov značky.
5 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Paul Newman“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Paul Newman“ sa pýši model Rolex Cosmograph Daytona. Slávny herec a automobilový nadšenec nosil hodinky s jedinečným vzhľadom s kontrastnými subciferníkmi, štvorcovými indexmi a písmom v štýle art deco veľmi často, vďaka čomu ich tak neskôr začali označovať zberatelia.
6 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Hulk“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Hulk“ sa pýši model Rolex Submariner s atraktívnym zeleným ciferníkom aj lunetou.
7 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Pepsi“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Pepsi“ sa pýši model Rolex GMT-Master II s čiernym ciferníkom a modro-červenou lunetou, ktorá zodpovedá farebnej kombinácii loga Pepsi. Katalógová cena hodiniek je 11 600 eur. Všetky špecifikácie nájdeš na webe.
8 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Pepperoni“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Žiadny z modelov Rolex nemá prezývku Pepperoni.
9 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Bubble“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Bubble“ sa pýši model Rolex Oyster Perpetual, ktorý značka uviedla do predaja v roku 2023 v troch veľkostiach – 31, 36 a 41 milimetrov. Oficiálny názov hodiniek s tyrkysovým ciferníkom a farebnými kruhmi v tvare balónov je „Celebration Dial“.
10 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Emoji“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Emoji“ sa pýši model Rolex Day-Date, ktorý značka uviedla na trh v roku 2023 a kombinuje zlatý náramok s farebným smaltovaným ciferníkom v tvare puzzle.
11 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „McDonald's“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Žiadny z modelov Rolex nemá prezývku „McDonald's“.
12 12
Má niektorý z modelov hodiniek Rolex prezývku „Starbucks“?
Áno
Nie
Vysvetlenie
Prezývkou „Starbucks“ sa pýši model Rolex Submariner, ktorý značka uviedla na trh v roku 2020. Hodinky majú čierny ciferník a zelenú lunetu, ktorá je vo farebnej škále medzi vyhotoveniami „Hulk“ a „Kermit“.
Vyhodnotiť kvíz
Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HODINKY MÓDNE DOPLNKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Rolex
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
včera o 17:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
včera o 10:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
včera o 07:00
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
refresher+
Odporúčané
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
dnes o 07:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Storky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Lifestyle news
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200 pred 48 minútami
Najdrahší nový model Ferrari v histórii: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur pred hodinou
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík pred 2 hodinami
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných MTV VMAs pred 3 hodinami
Oscary na YouTube? Najväčšia video platforma sveta pokukuje po právach prestížnej hollywoodskej udalosti včera o 19:14
Roboti v ringu aj na bežeckej dráhe. Čína ukázala budúcnosť robotiky na Svetových hrách humanoidov včera o 18:22
Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha včera o 17:49
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik včera o 16:04
VIDEO: Shawn Mendes prekvapil fanúšikov v Londýne. Na pódium si zavolal svojho kolegu Nialla Horana včera o 15:21
V Petržalke vzniká nový kultúrny priestor. Má priniesť novú energiu aj živé predstavenia legendárnej Partičky včera o 14:34
Spravodajstvo
Dopravné správy Správy počasie Donald Trump Diaľnice
Viac
Česko otestuje rýchlosť 150 km/h na diaľnici. Projekt začne od konca septembra
pred 31 minútami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred hodinou
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Odporúčané
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
včera o 11:00
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
11. 8. 2025 11:19
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
V spolupráci
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
11. 8. 2025 9:00
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
8. 8. 2025 17:00
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
11. 8. 2025 8:27
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc
8. 8. 2025 15:35
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
7. 8. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
7. 8. 2025 7:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik
včera o 16:04
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 4 dňami
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200
Hudba
pred 47 minútami
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200
pred 47 minútami
Druhý a dlhoočakávaný album SOS od známej speváčky prepísal históriu.
KVÍZ: Pepsi, Batman či Hulk. Sú tieto prezývky hodiniek Rolex skutočné alebo vymyslené?
KVÍZ: Pepsi, Batman či Hulk. Sú tieto prezývky hodiniek Rolex skutočné alebo vymyslené?
pred 49 minútami
Najdrahší nový model Ferrari v histórii: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Najdrahší nový model Ferrari v histórii: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
pred hodinou
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
refresher+
Odporúčané
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
dnes o 07:00
Taliansko, Grécko či Francúzsko už od 20 €? Najlepšie letenky na septembrový city break
V spolupráci
Taliansko, Grécko či Francúzsko už od 20 €? Najlepšie letenky na septembrový city break
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
včera o 07:00
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
včera o 12:38
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
včera o 10:00
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
pred 2 hodinami
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň
včera o 13:21
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 4 dňami
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
13. 8. 2025 11:33
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
včera o 07:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 4 dňami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
Odporúčané
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Späť
Zdieľať
Diskusia