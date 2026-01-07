Produkty na chudnutie sú na sociálnych sieťach všade. Influencerky Janka Tkáčová a Tereza Kosecká hovoria o vlastných skúsenostiach a odborníčky vysvetľujú, prečo cesta k zdraviu nevedie cez zázračné pilulky.
„Menej opuchov, menej chutí na sladké, rýchlejší metabolizmus a konečne pocit, že mám svoje telo späť. S týmto prírodným nápojom som dala dole 27 kg za 5 mesiacov.“ – Takto vyzerajú desiatky reklám na produkty na chudnutie, ktoré denne zaplavujú Instagram a TikTok.
Ako však tieto sľuby vyzerajú, keď ich zbavíme marketingu a pozrieme sa na ne očami odborníkov? „Keď influencer tvrdí, že vďaka čaju schudol 27 kg, ide takmer vždy o príbeh vytvorený pre predaj, nie o realitu. Nikto nekontroluje, či je to pravda. Ľudia tak zbytočne investujú peniaze do niečoho, čo im nepomôže, a často príde aj sklamanie. Udržateľné chudnutie stojí na zdravej strave, zdraviu prospešných návykoch a odbornom vedení, nie na zázračných prípravkoch,“ hovoria pre Refresher Jana Šišáková a Beáta Krišková z Ambulancie Nutričnej Terapie v Nitre - Balance Nutrition.
Oslovili sme dve influencerky, Janku Tkáčovú a Terezu Kosecovú. Janka Tkáčová prezentuje na Instagrame zdravý životný štýl a fanúšikom podrobne opisuje svoju cestu chudnutia. Teri Kosecká, ktorú môžeš poznať z Ruže pre nevestu, sa na sociálnych sieťach zverila, že v poslednom období výrazne schudla a zmenila svoje návyky.
Snažia sa to využívať aj značky, ktoré ich oslovujú s propagáciou? V článku sme sa pozreli s odborníčkami na konkrétne produkty, ktoré možno zo sociálnych sietí poznáš aj ty.
Tereza Kosecká: Aj ja som kedysi verila spaľovačom tukov
Ponuky na spolupráce s produktmi na chudnutie dnes už Tereza nedostáva. No v minulosti jej podobné ponuky na propagovanie chodili denne. Aj ona podľahla naratívu, že „zázračné“ nápoje spaľujú tuky. Dnes vie, že chudnutie funguje inak.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako influencerky pristupujú k ponukám na spolupráce s produktmi na chudnutie.
- Aké majú osobné skúsenosti so spaľovačmi, „zázračnými“ nápojmi a doplnkami na chudnutie.
- Prečo sa Janka dostala do konfliktu s majiteľkou firmy, ktorá predáva produkty na chudnutie.
- Prečo je spájanie vyprázdňovania a chudnutia zavádzajúce a v niektorých prípadoch aj zdravotne nebezpečné.
- Praktické rady od odborníčok, ako si zvoliť zdravú a udržateľnú cestu k chudnutiu.