5 tipov na kreatívne rande, ktoré oživia tvoj vzťah. Pri niektorých neminieš ani cent

Číslo 3 je náš absolútny favorit.
Večera, film, drink, prechádzka. Máš pocit, že čas strávený s partnerkou či partnerom začína vyzerať stále rovnako? Sedíte vedľa seba, no každý ste vo svojom vlastnom svete. Ty scrolluješ na mobile, tvoj partner sa tiež venuje telefónu, a na pozadí beží film, ktorý ste si spoločne pustili.
Niekedy sa ani nepozriete do očí, pretože ste ponorení do svojich sociálnych sietí, správ a videí. Zatiaľ čo ste fyzicky prítomní, duševne ste každý inde. Ak sa vám niečo podobné stáva častejšie, možno je čas na zmenu. Láska a vzťah potrebujú viac než len byť „spolu" v jednom priestore. Skúste na chvíľu odložiť telefóny sa začnite sa venovať jeden druhému.
Dobrou správou je, že lásku môžeš oživiť aj s pár originálnymi nápadmi, ktoré vám prinavrátia iskru a pomôžu vám znovu sa spoznať. A nemusíte na to minúť veľa peňazí, stačí len pár zaujímavých nápadov, ktoré do vášho vzťahu prinesú nový impulz.
Art Switching
Art Switching je zábavná kreatívna hra, pri ktorej dvaja ľudia pracujú na rôznych obrazoch. Po stanovenom časovom limite (napríklad 5, 10 alebo 15 minút) si vymenia svoje plátna a pokračujú v práci na tom, čo začal ten druhý.
Tento proces sa opakuje, až kým nie je vaše spoločné dielo hotové. Hra spočíva v spolupráci a vytváraní niečoho jedinečného, čo je kombináciou vašich štýlov a nápadov. Vďaka tejto skvelej aktivite zabudnete na mobily, ale aj čas a budete sa sústrediť len na prítomný moment a toho druhého.
@tatianagxrcia Was I mean or no🥲😭 this was so much fun I definitely recommend to do with your partner🥰🫶🏻 @Edwin Lopez ❤️ #painting #dateidea #datenight #paintingdate #couple ♬ DIE TRYING - PARTYNEXTDOOR & Drake & Yebba
Spoločný taste test
Namiesto toho, aby ste si, rovnako ako každý piatok, objednali pizzu a sledovali film, spravte si spoločnú ochutnávku rôznych jedál, ktoré ste ešte nikdy nejedli. Môžete si vybrať jedlá z rôznych kuchýň, zaujímavé street food špeciality alebo potraviny, na ktoré ste doteraz nemali odvahu (trúfnete si na sušené červy?).
Každé jedlo, ktoré si kúpite, ohodnotíte – čo vám chutí najviac, čo vás prekvapilo a čo by ste už nejedli. Táto aktivita je nielen zábavná, ale vytvára aj skvelú príležitosť na rozhovory a zdieľanie, čo vás ešte viac zbližuje.
@naraazizasmith love a little ice cream taste test🫶🏽The creaminess and quality was sooo good! #mukbang #fypツ #tastetest #icecream #eatwithme #marriage #dessert ♬ original sound - Nara Smith
Spoznávajte sa
Nezáleží na to, či ste spolu niekoľko mesiacov alebo rokov. Vždy budú existovať oblasti, ktoré ste spolu ešte stále nepreskúmali. Môžu to byť preferencie v hudbe, móde alebo napríklad v sexe, životné hodnoty či názory na spoločenské otázky.
Jedným zo skvelých spôsobov, ako sa vzájomne viac spoznať, je zahrať si spoločenskú hru ktorá vám pomôže otvoriť nové témy a rozhovory.
- Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.
- Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
- Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
- Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥
Vyskúšajte niečo nové
Rutina vie vzťah nenápadne uspávať, no stačí jeden nový zážitok a dynamika sa okamžite zmení. Prihláste sa na lekciu spoločenských tancov, kurz keramiky, vyskúšajte si bouldering alebo čokoľvek, čo na prvý pohľad môže vyzerať šialene.
Spoločné učenie sa niečoho nového vás prinúti spolu komunikovať, smiať sa na vlastných chybách a navzájom sa podporovať. Navyše si z takéhoto rande neodnesiete len dobrý pocit, ale aj spoločnú spomienku (a možno aj nový koníček).
@thegoldandcsizzle This is us learning the swing dance! Our class is every friday night for only 6 weeks! It works out so good and its only an hour so we have plenty of time after to do more date night things like go to dinner, see a movie, get dessert, go shopping, have a scavenger hunt, etc. #ballroomdance #couplesdance #datenight #datenightideas #dateideas ♬ Be My Baby - The Ronettes
Color Hunting
Aj obyčajná prechádzka sa môže zmeniť na príjemné rande, ktoré rozbije vašu víkendovú rutinu. Stačí, ak do nej pridáte trochu kreativity, a zrazu bude obyčajný čas strávený spolu niečím výnimočným. Skúste Color Hunting, zábavnú aktivitu, pri ktorej sa budete snažiť nájsť okolo seba konkrétne farby.
Pred samotnou prechádzkou si dohodnite niekoľko farieb, na ktoré sa zameriate. Môžete si zvoliť farby spojené s ročnými obdobiami, alebo si vybrať zaujímavé odtiene, ktoré nie je ľahké nájsť. Tento spôsob prechádzky vás nielen zblíži, ale zároveň vám pomôže objaviť krásy, ktoré možno prehliadate každý deň.
@janinasph who won?🥹❤️ #fyp #date #relationship #couple #inspo ♬ original sound - music.ation