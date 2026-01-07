Netflix odhalil oficiálny trailer k novej limitovanej sérii Agatha Christie: Seven Dials, ktorá prináša sviežu a energickú adaptáciu rovnomenného románu z roku 1929.
Namiesto pomalého, komorného vyšetrovania sľubuje séria rýchle tempo, štipľavý humor a atmosféru plnú intríg, ktoré miešajú aristokratické prostredie s medzinárodnou špionážou, píše HypeBeast.
Silnou stránkou projektu je predovšetkým herecké obsadenie. Po boku McKenna-Bruce sa objavia Helena Bonham Carter ako výrazná Lady Caterham a Martin Freeman v úlohe skúseného vyšetrovateľa Superintendenta Battlea. Kombinácia mladých talentov a britských hereckých legiend dodáva sérii výrazný štýl aj dramatickú váhu.
Hlavnou hrdinkou príbehu je Lady Eileen „Bundle“ Brent v podaní BAFTA ocenenej Mii McKenna-Bruce, ktorá sa nečakane ocitne v centre nebezpečného sprisahania. Dej sa rozbieha počas okázalej párty v honosnom sídle Chimneys, kde sa nevinný žart s ôsmimi budíkmi zmení na tragédiu a končí smrťou jedného z hostí. Bundle sa tak púšťa do pátrania po tajomnej skupine známej ako Seven Dials, ktorej skutočné úmysly zostávajú zahalené tajomstvom.
Agatha Christie: Seven Dials bude mať premiéru globálne na Netflixe už 15. januára 2026 a mieri na divákov, ktorí majú radi klasické detektívky v modernom, dynamickom balení.