- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Hoci si mnohí ľudia mýlia thajskú karsai masáž s erotickými službami, v skutočnosti ide o liečivú techniku starú viac než 2 500 rokov.
Ležím na bruchu a so zatvorenými očami si vychutnávam štvorručnú masáž. Dve ženy mi veľmi silno stláčajú celé telo a pomaly naťahujú končatiny. Proces masáže mi pripomína skôr tradičnú thajskú masáž než špeciálnu masáž panvového dna.
Zrazu na mňa prehovorí majiteľka salóna Gold Hand Thai Massage, ktorá celý čas dohliada na masáž:
„Predtým, než prejdeme k masáži karsai, musíte byť úplne uvoľnený. Vaše telo nesmie byť stuhnuté. Sexuálna energia sa nachádza aj v trupe, nielen v pohlavných orgánoch,“ vysvetlí mi.
Po chvíli ma masérky poprosia, aby som sa otočil na chrbát. „Teraz to príde,“ pomyslím si a veľmi hanblivo sa otočím. Ešte nikdy som sa neukázal úplne nahý pred troma cudzími ženami. Moju „pýchu“ zakrýva len malý uteráčik, ktorý sa môže kedykoľvek zošmyknúť, no veľmi ma to trápiť nemusí. I tak pravdepodobne pôjde v niektorom bode masáže dole.
Masérky niekoľko minút stláčajú moje brucho a podbruško. Potom mi jedna z nich naznačí, aby som roztiahol nohy a sadne si uprostred. Druhá zatiaľ prinesie misku s vonným olejom. Do nosa mi okamžite udrie silná mentolová vôňa, ktorá sa rozplýva po miestnosti. Olejčekom pokvapká dlane kolegyne a ja len zrazu zacítim, že mi jej ruka chytí miešok. Hneď nato pod uterák skĺznu ďalšie dve ruky a ja zalapám po dychu.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko zaplatíš za tradičnú karsai masáž.
- Aké techniky sa pri nej využívajú.
- V čom sa masáž genitálií líši od masturbácie a či počas nej dovoľujú klientom ejakulovať.
- Aké rôzne zdravotné benefity má karsai masáž.