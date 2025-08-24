Kategórie
dnes 24. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 6:56
Lukáš Čelka

Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)

Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka
REFRESHER AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX EROTIKA A PORNOGRAFIA – ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE SEXUALITA ZDRAVIE
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Hoci si mnohí ľudia mýlia thajskú karsai masáž s erotickými službami, v skutočnosti ide o liečivú techniku starú viac než 2 500 rokov.

Článok obsahuje explicitné videá a podrobný opis masáže, preto nie je vhodný pre neplnoletého čitateľa.

Ležím na bruchu a so zatvorenými očami si vychutnávam štvorručnú masáž. Dve ženy mi veľmi silno stláčajú celé telo a pomaly naťahujú končatiny. Proces masáže mi pripomína skôr tradičnú thajskú masáž než špeciálnu masáž panvového dna.  


Zrazu na mňa prehovorí majiteľka salóna Gold Hand Thai Massage, ktorá celý čas dohliada na masáž: 

„Predtým, než prejdeme k masáži karsai, musíte byť úplne uvoľnený. Vaše telo nesmie byť stuhnuté. Sexuálna energia sa nachádza aj v trupe, nielen v pohlavných orgánoch,“ vysvetlí mi.  

Po chvíli ma masérky poprosia, aby som sa otočil na chrbát. „Teraz to príde,“ pomyslím si a veľmi hanblivo sa otočím. Ešte nikdy som sa neukázal úplne nahý pred troma cudzími ženami. Moju „pýchu“ zakrýva len malý uteráčik, ktorý sa môže kedykoľvek zošmyknúť, no veľmi ma to trápiť nemusí. I tak pravdepodobne pôjde v niektorom bode masáže dole.  

Masérky niekoľko minút stláčajú moje brucho a podbruško. Potom mi jedna z nich naznačí, aby som roztiahol nohy a sadne si uprostred. Druhá zatiaľ prinesie misku s vonným olejom. Do nosa mi okamžite udrie silná mentolová vôňa, ktorá sa rozplýva po miestnosti. Olejčekom pokvapká dlane kolegyne a ja len zrazu zacítim, že mi jej ruka chytí miešok. Hneď nato pod uterák skĺznu ďalšie dve ruky a ja zalapám po dychu. 

Súvisiace témy
AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX EROTIKA A PORNOGRAFIA – ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE SEXUALITA ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Reporter
Všetky články
Cestujem po Slovensku a navštevujem rôzne netradičné, niekedy priam „tajuplné“ miesta, pričom kriticky skúmam s nimi spojené príbehy. Držím sa hesla „lepšie raz vidieť, než stokrát počuť“, a možno aj preto sa často moja práca mení na nezabudnuteľné dobrodružstvá, o ktoré sa s Tebou vždy rád podelím vo svojich článkoch. Tipy na obsah, ktorý by si si na našom webe rád prečítal mi pokojne pošli na [email protected]
Náhľadový obrázok: Refresher/Lukáš Čelka
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
pred 2 dňami
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
včera o 17:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 2 dňami
