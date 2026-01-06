Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 6. januára 2026 o 8:30
Čas čítania 5:18

20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?

20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
Zdroj: PlayStation/Amazon/Take-Two
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Budúci rok vyjde toľko úžasných hier, že je nemožné odporučiť ti len 20 z nich. Aj tak sme to skúsili a výsledkom je zoznam peciek, pri ktorých tvoja peňaženka zaplače.

Po výbere toho najlepšieho, čo si mal možnosť hrať v roku 2025, ti prinášame pohľad na to najočakávanejšie, čo vyjde tento rok. O mnohých hrách ešte nevieme (očakáva sa, že PlayStation oznámi 2D God of War hru a Valve možno Half-Life 3), no aj bez prekvapivých titulov sme už teraz mali problém vybrať len 20 úžasne vyzerajúcich hier.

1. Cairn – 29. január 2026 (PC, PS5)

Tvorcovia Furi či Haven tentoraz zvolili pomalšiu hru. Jej náplňou je vyliezť na nebezpečnú horu Kami, ktorú nikto predtým nezdolal. Horolezkyňa Aava počas toho zistí, čo všetko je ochotná obetovať, aby si svoj sen splnila, pričom odhalí mysteriózne tajomstvá hory. Lozenie po skalách nebude také jednoduché ako v God of War či Horizon hrách, ale viac realistické s dôrazom na balansovanie a výdrž postavy.

2. Reanimal – 13. február 2026 (PC, PS5, XSX/S, NS2)

Tvorcovia hororoviek Little Nightmares 1 a 2 sa rozhodli urobiť ešte mrazivejší a gotickejší príbeh s hrôzostrašnejšími príšerami. Podarený výsledok srší z každého záberu. Hru bude možné prejsť v singleplayeri a v kooperácii dvoch hráčov na jednej obrazovke či online a jej cieľom bude dostať sa z nebezpečného sveta preč.

3. Resident Evil Requiem (Resident Evil 9) – 27. február 2026 (PC, PS5, XSX/S, NS2)

Nekonečná hororová séria zažíva od roku 2017 (vydanie Resident Evil VII) zlatú éru. Takmer každý rok vychádza nová hra a všetky sú fantastické. Najnovšia časť sa vráti do bombami zdevastovaného Raccoon City, kde sa zombie nákaza rozmohla. Hlavnou postavou bude úradníčka FBI Grace.

 

Jej hrateľnostné časti budú strašidelnejšie, pomalšie a napínavejšie. Avšak, v druhej časti hry bude možné hrať za legendu série Leona, ktorého sekcie budú akčné a plné epických momentov. Na svoje si tak prídu fanúšikovia hororu aj akcie.

4. Replaced – 12. marec 2026 (PC, XSX/S)

Replaced je 2,5D akčná plošinovka s pixelartovou prezentáciou. Prítomné sú aj brutálne súboje, skvelá atmosféra alternatívnych 80. rokov minulého storočia, umelá inteligencia, retro futuristický vizuál (trochu to pripomína titul The Last Night, ktorý asi nikdy nevyjde) a skvelá hudba.

5. Crimson Desert – 19. marec 2026 (PC, PS5, XSX/S)

Toto veľkolepé singleplayer RPG od tvorcov Black Desert Online vyzerá ešte ambicióznejšie ako Dragon’s Dogma 2, ale ponúkne podobný stredoveký fantasy svet. Hráč bude môcť lietať na rôznych bytostiach, zachraňovať svet v rozsiahlych súbojoch a užívať si desiatky rôznych herných mechanizmov. Trailer ti hru predstaví oveľa lepšie ako siahodlhé eseje.

6. Pragmata – 24. apríl 2026 (PC, PS5, XSX/S, Switch 2)

Capcom tento rok prinesie tri veľké tituly. Reštart samurajskej Onimushy, Resident Evil Requiem a celkom nový titul menom Pragmata. Sci-fi odohrávajúce sa na inom svete bude akčná hra z pohľadu tretej osoby, v ktorej bude hlavnému hrdinovi pomáhať záhadné mladé dievčatko s nadprirodzenými schopnosťami.

7. Saros – 30. apríl 2026 (PS5)

Fínske štúdio Housemarque vydalo v roku 2021 Returnal, ktoré je dodnes v TOP 3 najlepších hier na konzolu. Saros je v podstate Returnal 2, akurát v inom svete, s iným hrdinom a viac postavami. Ak máš rád mysteriózne príbehy a v prvom rade fantastickú, detailnú hrateľnosť, Saros si zamiluješ rovnako ako Returnal. Nebude to úplne jednoduchá hra, ale takzvaný „bullet hell“ tentoraz bude jednoduchší, pretože ponúkne permanentné upgrady pre tvoju postavu.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu Refresher+ už od 1€

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Aká jediná hra má šancu vyrovnať sa hajpu GTA VI?
  • Aká ázijská hra po vzore Black Myth Wukong vytrie zrak všetkým vývojárom zo západu s animáciami, ktoré závidia aj tvorcovia z Rockstar a Naughty Dog?
  • Čo všetko vieme o GTA VI?
  • Prečo ťa nové časti zo sérií Control, Plague Tale a Gears of War prekvapia dejom a úplnou zmenou štýlu?
Dočítaj článok už od 1 €
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 195266 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
refresher+
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
pred 2 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
pred 3 dňami
50 najočakávanejších filmov roka 2026. Na čo sa oplatí tešiť okrem Avengerov, Duny a Nolanovej Odysey?
refresher+
50 najočakávanejších filmov roka 2026. Na čo sa oplatí tešiť okrem Avengerov, Duny a Nolanovej Odysey?
pred 3 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 3 dňami
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
2. 1. 2026 17:00
Fungujú čaje, prášky a žuvačky na chudnutie? „Aj ja som v minulosti propagovala spaľovač tukov“ vraví Tereza
refresher+
Fungujú čaje, prášky a žuvačky na chudnutie? „Aj ja som v minulosti propagovala spaľovač tukov“ vraví Tereza
pred hodinou
Storky
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Lifestyle news
Neymar žije ako skutočný Batman. Jeho realistické „hračky“ majú hodnotu takmer 60 miliónov eur
pred 6 minútami
Clean girl estetika je minulosť. V roku 2026 preberá vládu odvážny maximalistický make-up
pred hodinou
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
pred 2 hodinami
Rihanna je moderná Afrodita. Jej valentínska kolekcia Savage X Fenty je sexy aj cenovo dostupná
pred 3 hodinami
Drake a streamer Adin Ross čelia hromadnej žalobe. Ľudí mali lákať k online hazardu s cieľom navyšovania prehratí
pred 3 hodinami
Emily v Paríži sa vracia: Netflix oficiálne potvrdil šiestu sériu populárneho seriálu
včera o 15:20
REBRÍČEK najnepopulárnejších hviezd roka 2025: Kto sklamal fanúšikov najviac?
včera o 13:20
Je Stranger Things naozaj na konci? Fanúšikovia sú presvedčení, že príde skryté finále s vysvetlením nezodpovedaných otázok
včera o 12:00
Nela Slováková si skúsila chov sliepok a venčenie kozy. Známa influencerka sa zúčastnila českej Zámeny manželiek
pred 2 dňami
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Polícia SR Diaľnice Financie Počasie
Viac
Digitálne euro zavedú pre širokú verejnosť, inak by mohla byť ekonomika EÚ ohrozená, tvrdí dôležitý guvernér. Takto bude fungovať
pred 23 minútami
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
pred hodinou
Poplach vo väznici v Leopoldove: Mariana Kočnera museli ratovať záchranári, situácia bola vážna
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
10 najlepších hier roka 2025
Hry
29. 12. 2025 12:00
refresher+
10 najlepších hier roka 2025
29. 12. 2025 12:00
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
18. 12. 2025 16:32
ChatGPT si po novom prispôsobíš presne podľa seba. Môžeš nastaviť jeho mieru nadšenia aj emócií
ChatGPT si po novom prispôsobíš presne podľa seba. Môžeš nastaviť jeho mieru nadšenia aj emócií
22. 12. 2025 10:18
VIDEO: Hráči sú v napätí viac než inokedy. Špekulácie o vydaní Half Life 3 rastú
VIDEO: Hráči sú v napätí viac než inokedy. Špekulácie o vydaní Half Life 3 rastú
29. 12. 2025 9:34
Prvá veľká výhra vianočnej tomboly Telekomu o Volvo EX30 má svojho víťaza
PR správa
Prvá veľká výhra vianočnej tomboly Telekomu o Volvo EX30 má svojho víťaza
20. 12. 2025 9:00
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
2. 1. 2026 13:01
Viac z Kultúra Všetko
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Zabudnutá tatranská stavba dostala nový život. Apartmánový dom v Hornom Smokovci spája tradíciu s modernými prvkami
27. 12. 2025 11:00
Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér
20. 12. 2025 11:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Clean girl estetika je minulosť. V roku 2026 preberá vládu odvážny maximalistický make-up
Clean girl estetika je minulosť. V roku 2026 preberá vládu odvážny maximalistický make-up
pred hodinou
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
včera o 11:00
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Fungujú čaje, prášky a žuvačky na chudnutie? „Aj ja som v minulosti propagovala spaľovač tukov“ vraví Tereza
Zaujímavosti
pred hodinou
refresher+
Fungujú čaje, prášky a žuvačky na chudnutie? „Aj ja som v minulosti propagovala spaľovač tukov“ vraví Tereza
pred hodinou
Produkty na chudnutie sú na sociálnych sieťach všade. Influencerky Janka Tkáčová a Tereza Kosecká hovoria o vlastných skúsenostiach a odborníčky vysvetľujú, prečo cesta k zdraviu nevedie cez zázračné pilulky.
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
pred 2 hodinami
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
včera o 11:00
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
refresher+
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
včera o 08:30
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
pred 2 dňami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
19. 10. 2025 17:00
1
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
refresher+
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
26. 11. 2024 9:30
1
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
včera o 11:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 3 dňami
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
2. 1. 2026 17:00
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
refresher+
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
16. 3. 2025 8:30
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
2
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
refresher+
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
15. 12. 2024 9:30
2
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 3 dňami
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia