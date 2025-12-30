Zatiaľ čo sa oficiálne hovorí o nadmernej rýchlosti, časť verejnosti poukazuje aj na zlý stav ciest v Nigérii.
Včera sme informovali o vážnej dopravnej nehode, ktorú zažil britský boxer Anthony Joshua. Tragédia mala smrteľné následky a vyžiadala si životy dvoch jeho priateľov. Postupne sa na verejnosť dostávajú ďalšie informácie a detaily o tom, čo sa vlastne stalo.
K nehode došlo na rýchlostnej ceste v Nigérii Lagos – Ibadan. Auto, v ktorom bývalý majster sveta v ťažkej váhe cestoval, sa zrazilo s nákladným vozidlom. Podľa oficiálnych zistení vozidlo išlo príliš rýchlo, pri predbiehaní stratilo kontrolu a narazilo do odstaveného kamióna pri kraji cesty.
One of the big advantages of relocating abroad is the quality of infrastructure; you rarely see bad roads.— Apex (@obyApex) December 29, 2025
Anthony Joshua recently had an accident in Nigeria, but thank God he’s fine.
Imagine if that same accident had happened on some of our roads back home;the frustration and… pic.twitter.com/BzCFS5ZmjF
Podľa svedka nehody zomrel na mieste spolujazdec vedľa vodiča aj osoba sediaca vedľa Joshuu. Ako informuje Šport.sk, Joshuov hovorca následne potvrdil, že pri havárii prišli o život jeho dvaja dlhoroční priatelia a členovia trénerského tímu – Sina Ghami a Latif Ayodele.
Po internete sa však objavujú aj iné názory, ktoré hovoria, že príčina nehody nemusí byť len rýchlosť. Niektorí poukazujú aj na zlý stav ciest v Nigérii, ktorý je podľa nich častým dôvodom vážnych dopravných nehôd.
FRSC blaming the Accident occurrence involving Anthony Joshua on excessive speed is wrong— Jehu Chijioke (@JehuDominion) December 29, 2025
Just as we can't Also conclude it's bad road
But the result been bad road is 80% potential .
Why because, if we say let's do a census on what causes accidents in Nigeria roads
We will… pic.twitter.com/XdkZvmG2pa
Anthony Joshua utrpel ľahšie zranenia, je v stabilizovanom stave a zostáva v nemocnici na pozorovanie. Zároveň požiadal médiá aj verejnosť, aby rešpektovali jeho súkromie aj súkromie rodín obetí tragickej udalosti.