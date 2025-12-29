Zabudni na motivačné citáty a energetické doplnky. Nová vedecká štúdia naznačuje, že obyčajné nadávanie môže ľuďom pomôcť podať lepší fyzický výkon.
Nadávať sa v spoločnosti stále považuje za niečo nevhodné, no vedci teraz prichádzajú s prekvapivým zistením. Podľa novej štúdie publikovanej v odbornom časopise American Psychologist môže používanie vulgarizmov reálne zlepšiť fyzickú výkonnosť.
Výskum ukázal, že ľudia, ktorí počas fyzickej záťaže nadávali, boli silnejší, vydržali dlhšie a cítili sa sebavedomejšie než tí, ktorí používali neutrálne slová. Účastníci zároveň uvádzali, že sa dokázali lepšie sústrediť a menej ich rozptyľovali vonkajšie podnety.
Vedci skúmali 192 účastníkov v dvoch experimentoch. Úlohou bolo opakovať každé dve sekundy buď nadávku podľa vlastného výberu, alebo neutrálne slovo, a pritom vykonávať tzv. chair push-up, pri ktorom človek drží vlastnú váhu.
Výsledok bol jasný: skupina, ktorá nadávala, dokázala cvik udržať výrazne dlhšie. Okrem lepšieho výkonu účastníci opisovali aj pocit „psychologického flowu“, teda príjemného stavu úplného ponorenia sa do aktivity.
Hlavný autor štúdie Richard Stephens z Keele University vysvetľuje, že v bežnom živote sa ľudia často nevedome brzdia a nevyužívajú svoj plný potenciál. „Nadávanie je jednoduchý spôsob, ako sa psychicky uvoľniť, zbaviť sociálnych zábran a ísť naplno,“ uviedol.
Stephens dodáva, že tieto zistenia pomáhajú vysvetliť, prečo sú nadávky v každodennom živote tak rozšírené. „Je to bezkalorický, bezliekový, lacný a okamžite dostupný nástroj, ktorý nám môže pomôcť podať lepší výkon,“ uzatvára.