dnes 22. decembra 2025 o 15:52
Zdenka Hvolková

Dá sa „vypotiť“ opica? Po saune či behu sa môžeš cítiť lepšie, no má to svoj háčik

Dá sa „vypotiť“ opica? Po saune či behu sa môžeš cítiť lepšie, no má to svoj háčik
Tanec na párty či sauna po prehýrenej noci znejú ako rýchla záchrana, no realita je menej optimistická. Vedci vysvetľujú, prečo pot z tela alkohol nevyženie a prečo sa napriek tomu po pohybe často cítime lepšie.

Po sviatočných večierkoch a bujarých oslavách sa často objavuje rada, že opicu najlepšie zaženieš behom alebo saunou. Ako však informuje The Guardian, podľa odborníkov je to mýtus. Toxíny z alkoholu sa z tela nevylučujú potením, ale prácou pečene, ktorá alkohol odbúrava vlastným tempom. A to sa nedá nijako urýchliť.

Profesor anatómie Adam Taylor z Lancaster Medical School vysvetľuje, že pojem „toxíny“ zahŕňa široké spektrum škodlivín, no v prípade alkoholu má hlavnú úlohu pečeň. Tá ho rozkladá na vedľajšie látky, ktoré sa následne z tela vylučujú močom alebo stolicou. Pot má úplne inú funkciu - slúži predovšetkým na reguláciu telesnej teploty, nie na detoxikáciu.

Beh, cvičenie či pobyt v saune teda neznižujú hladinu alkoholu v krvi ani neurýchľujú jeho odbúravanie. Prečo sa však mnohí po pohybe alebo saune cítia lepšie? Tieto aktivity podporujú tvorbu endorfínov, znižujú stresový hormón kortizol, uvoľňujú svaly a zlepšujú krvný obeh. Výsledkom je úľava od príznakov opice, nie skutočné „vyčistenie“ tela.

Ak sa rozhodneš hýbať počas opice, odborníci zdôrazňujú jednu vec: hydratáciu. Alkohol telo dehydratuje a potenie stratu tekutín ešte zvyšuje, čo môže zhoršiť zápal aj celkovú únavu.

