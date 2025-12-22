Tanec na párty či sauna po prehýrenej noci znejú ako rýchla záchrana, no realita je menej optimistická. Vedci vysvetľujú, prečo pot z tela alkohol nevyženie a prečo sa napriek tomu po pohybe často cítime lepšie.
Po sviatočných večierkoch a bujarých oslavách sa často objavuje rada, že opicu najlepšie zaženieš behom alebo saunou. Ako však informuje The Guardian, podľa odborníkov je to mýtus. Toxíny z alkoholu sa z tela nevylučujú potením, ale prácou pečene, ktorá alkohol odbúrava vlastným tempom. A to sa nedá nijako urýchliť.
Profesor anatómie Adam Taylor z Lancaster Medical School vysvetľuje, že pojem „toxíny“ zahŕňa široké spektrum škodlivín, no v prípade alkoholu má hlavnú úlohu pečeň. Tá ho rozkladá na vedľajšie látky, ktoré sa následne z tela vylučujú močom alebo stolicou. Pot má úplne inú funkciu - slúži predovšetkým na reguláciu telesnej teploty, nie na detoxikáciu.
Beh, cvičenie či pobyt v saune teda neznižujú hladinu alkoholu v krvi ani neurýchľujú jeho odbúravanie. Prečo sa však mnohí po pohybe alebo saune cítia lepšie? Tieto aktivity podporujú tvorbu endorfínov, znižujú stresový hormón kortizol, uvoľňujú svaly a zlepšujú krvný obeh. Výsledkom je úľava od príznakov opice, nie skutočné „vyčistenie“ tela.
Ak sa rozhodneš hýbať počas opice, odborníci zdôrazňujú jednu vec: hydratáciu. Alkohol telo dehydratuje a potenie stratu tekutín ešte zvyšuje, čo môže zhoršiť zápal aj celkovú únavu.