Spotify sa ocitlo pod tlakom po tom, čo hackeri získali rozsiahlu časť hudobnej knižnice platformy. Hoci zatiaľ unikli „len“ dáta, odborníci varujú, že môže ísť o zmenu v spôsobe, akým sa pozeráme na digitálnu hudbu.
Podľa blogu open-source platformy Anna’s Archive došlo k masívnemu úniku dát z knižnice Spotify. Hackerská skupina tvrdí, že sa jej podarilo získať až 256 miliónov riadkov metadát a potenciálne aj prístup k 86 miliónom audio súborov s objemom približne 300 terabajtov. Danou pirátskou skupinou boli zatiaľ podľa dostupných informácií zverejnené iba metadáta, nie samotné skladby.
Spotify reagovalo oficiálnym vyhlásením pre Billboard. Hovorca spoločnosti potvrdil, že došlo k neoprávnenému prístupu tretej strany, ktorá mala scrapovať verejne dostupné metadáta a zároveň použiť nelegálne techniky pri pokuse o prístup k audio súborom.
„Incident aktívne vyšetrujeme,“ uviedla platforma, pričom zdôraznila, že ide o prebiehajúce šetrenie.
Diskusia sa rýchlo rozšírila aj medzi odborníkmi. Yoav Zimmerman, CEO a spoluzakladateľ startupu Third Chair, na LinkedIne upozornil, že ak by boli audio súbory skutočne kompletné, teoreticky by si ktokoľvek mohol vytvoriť „vlastnú offline verziu Spotify“. Podľa neho sú jedinými skutočnými bariérami autorské právo a strach z jeho vymáhania.