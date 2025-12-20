Na internete sa už dlhší čas špekuluje o tom, že Timothée Chalamet sa nápadne podobá na rappera EsDeeKida. Mnohí veria, že ide o hercovo tajné alter-ego. Ich spoločný remix, ktorý má tieto špekulácie vyvrátiť, sa stal virálnym.
EsDeeKid sa vo svojich klipoch objavuje výhradne pod maskou, z ktorej mu vidno len oči. A práve tie niektorým pripomínajú oči obľúbeného herca, kvôli čomu vznikla teória, že Timothée Chalamet vedie dvojitý život.
Herec, ktorý si podľa BBC na strednej škole osvojil hiphopové meno Lil Timmy Tim, vyvrátil všetky teórie zverejnením videa, na ktorom rapuje spolu s EsDeeKidom v remixe hudobníkovej skladby 4Raws, píše portál Rolling Stone.
V klipe Chalamet odkazuje na špekulácie tým, že najprv ukáže len svoje oči a až potom si zloží šatku z tváre a začne rapovať. „Je tu Timothée Chalamet, čo si užíva a snaží sa zarobiť 100 miliónov dolárov,“ zaznie.
V diskusiách na sieťach alebo na Reddite sa však objavujú názory, že ide o „potvrdenie“ toho, že sú obaja vlastne jednou osobou. Špekulácie tak zrejme budú pokračovať.
EsDeeKid podľa The Guardianu pochádza z Liverpoolu a v posledných rokoch zaznamenal pôsobivý vzostup vďaka prierazným skladbám ako Bally a svojmu debutovému albumu Rebel, ktorý vyšiel v júni a obsahoval hity, ako LV Sandals alebo Phantom. Britský denník pripomína, že nikdy neposkytol žiadny rozhovor a svoju tvár nikdy neukazoval, čo špekulácie len posilňuje.