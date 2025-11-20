Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on

Posledné dni sa internet baví otázkou, či sa za maskou britského rapera EsDeeKida neskrýva Timothée Chalamet. Fanúšikov k tejto teórii priviedla najmä podobnosť očí, ktoré sú jedinou viditeľnou časťou rapperovej tváre.
Na sociálnych sieťach sa v posledných dňoch šíri pomerne šialená teória, podľa ktorej sa pod menom EsDeeKid skrýva herec Timothée Chalamet, píše Cosmopolitan. Anonymný rapper, ktorý vystupuje vždy v kukle, má podľa niektorých fanúšikov až podozrivo podobné oči a pohľad ako Timothée.
Celú teóriu odštartovalo video na TikToku, ktoré tvrdí, že sa Chalamet objavil na londýnskom koncerte Fakemink, čo viacerým príde podozrivé. Ide totiž o akciu, kam by hviezda jeho formátu zvyčajne nezavítala, ak by na to nemala špeciálny dôvod. Zaujímavé na tom je aj to, že Fakemink patrí medzi ľudí, s ktorými EsDeeKid spolupracuje.
Herec má navyše rád aj hip-hop, a tak by vraj nebolo prekvapením, keby sa venoval aj vlastnej hudobnej tvorbe. Ďalšie dôkazy sú však skôr úsmevné. Napríklad to, že v oboch menách sa objavujú dve písmená „e“ za sebou.
Zatiaľ sa ku konšpirácii nevyjadril Chalamet ani samotný rapper. Ich mlčanie len priživuje ďalšie dohady. Aj keď to znie šialene, možno na tom predsa len niečo bude. Uvidíme, či sa k tomu dvojica vyjadrí.