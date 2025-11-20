Výnimočný obraz z Klimtovho vrcholného obdobia patril medzi mimoriadne vzácne celopostavové portréty, o ktoré na aukcii súperilo až šesť záujemcov.
Portrét Elisabeth Ledererovej od rakúskeho maliara Gustava Klimta sa v utorok na aukcii v New Yorku predal za rekordných 236,4 milióna dolárov (204 miliónov eur), čím sa stal druhým najdrahším umeleckým dielom, aké sa kedy predalo v aukcii a najdrahším moderným dielom v histórii.
O obraz, ktorý Klimt namaľoval v rokoch 1914 – 16, bojovalo na utorkovej aukcii šesť uchádzačov. Aukcia trvala 20 minút. Identitu kupujúceho aukčná sieň Sotheby's nezverejnila.
Vyššiu cenu dosiahol už len obraz Salvator Mundi pripisovaný talianskemu renesančnému umelcovi Leonardovi da Vincimu, ktorý sa v roku 2017 v New Yorku predal za 450 miliónov dolárov (vtedy približne 380 miliónov eur).
Portrét mladej dcéry Klimtových patrónov, vytvorený v záverečných rokoch umelcovho života, prežil druhú svetovú vojnu len vďaka tomu, že bol oddelený od zvyšku jeho diel. Tie napokon zhoreli pri požiari na rakúskom hrade Immendorf, kde boli uskladnené informuje CNN.
Sotheby's vo svojom vyhlásení objasnila, že podobné veľké portréty v plnej výške vytvorené rakúskym maliarom počas jeho vrcholného obdobia (v rokoch 1912 – 17) sú mimoriadne vzácne. Väčšina z nich je súčasťou významných múzejných zbierok a len veľmi malý počet z nich vlastnia súkromní zberatelia.