dnes 14. decembra 2025 o 16:40
Čas čítania 3:43
Hana Divišová

OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom

OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová
Pozreli sme sa na outfity večera a zisťovali sme, čo mali diváci na sebe, koľko ich outfity stáli a komu držali palce.

V sobotu sa uskutočnil 10. turnaj organizácie Fight Night Challenge a my sme pri tom nemohli chýbať. Bojové športy sú dnes atraktívne aj pre mnohé známe tváre, ktoré si nenechali ujsť večer plný napätia. Pozri si prehľad outfitov, ktoré nás najviac zaujali.

Pýtali sme sa:
Čo najdrahšie máš dnes na sebe a koľko to stálo?
Čo ťa inšpirovalo pri tvorbe outfitu – štýl alebo pohodlie?
Na ktorý zápas sa tešíš najviac a komu fandíš?

@caroline_michalcik

Karolína prišla na Fight Night v rafinovanom čiernom outfite. Čierne šaty doplnila koženou bundou a kožuchom. Za najdrahší kúsok označila kabelku Gucci, ktorú si kúpila ešte pred dvomi/tromi rokmi – v tom čase ju vyšla približne na 1 000 eur. „Keď som ju kupovala, ceny boli lepšie,“ prezradila. 

Pri výbere outfitu bol pre ňu dôležitý najmä pocit pohodlia a čierna farba, ktorú má dlhodobo v obľube a cíti sa v nej najlepšie. Tešila ja podľa jej slov na všetky zápasy, no jasno mala aj vo favoritovi. „Rasťovi držím palce a myslím si, že všetci vieme, že vyhrá,“ povedala. 

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová

 @yak.sha

Ani Yaksha si Fight Night Challenge nenechal ujsť. Zvolil uvoľnený streetwearový outfit, ktorý pôsobil nenútene a autenticky – presne v jeho štýle. Na otázku o najdrahšom kúsku reagoval s úsmevom a s typickým nadhľadom ju radšej obišiel.

„Bol som venčiť psa a nestihol som sa prezliecť,“ prezradil nám. Otázke, na ktorý zápas sa tešil najviac, sa však už nevyhol – priznal, že najväčšie očakávania mal od Rasťovho zápasu, ktorému aj fandil.

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová
@e.s.azra

Hoci sa Azra na Fight Night Challenge už predstavila aj ako zápasníčka, tentoraz dorazila len v úlohe diváčky. Zvolila výrazný bordový outfit, v ktorom skombinovala podľa jej slov ženskosť so športovým vibeom. Koženkovú bundu a mini sukňu tak doplnila len jednoduchým podprsenkovým topom. 

Za najdrahší kúsok označila bundu, ktorá ju vyšla približne na 60 eur.  Najviac sa tešila na Zvarčiho zápas, ktorému aj držala palce. Vystupovanie Flexkinga pred zápasom jej totiž veľmi nesadlo. Spomenula nám aj ženský duel, v ktorom fandila Pimpine.

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová

@palubjacka

Ružičkami ani zďaleka nekončíme. Našou ďalšou respondentkou bola účastníčka poslednej série, ktorá v takisto „bojovala“ o Rasťa. Sára prišla v elegantnom, no zároveň pohodlnom outfite, ktorý jasne ukázal, že štýl a komfort sa nemusia vylučovať.

Za najdrahší kúsok označila kabelku značky Lux El Paris v hodnote približne 300 eur a vyzdvihla aj svoje pozlátené šperky, ktoré celý look jemne doladili. Najviac sa tešila na Rasťov zápas, ktorému aj fandila. „Samozrejme mu držím palce, veď Rasťo je náš,“ dodala s úsmevom. Okrem toho ju zaujímal aj duel Erika s Királym, na ktorý sa vraj tiež tešila.

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová

@dasa_strihova

Dáša stavila na nadčasový all-black look, ktorý pôsobil elegantne a sebavedomo. Jednoduché šaty ozvláštnila rafinovaným výstrihom, vďaka ktorému outfit nepôsobil nudne. Za najdrahší kúsok označila kabelku v hodnote približne 1 500 eur. 

Pri výbere outfitu mala jasno – chcela sa cítiť pohodlne, no zároveň sexy. Prípravu na event zvládla prekvapivo rýchlo, údajne jej zabrala len približne pol hodinku. Najviac sa tešila na Rasťov zápas, ktorému aj držala palce.

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová
@terinka_a

Aj Teri stavila na all-black look. Čierne šaty aj kabelku mala zo sekáču. Outfit ozvláštnila rafinovanými silonkami s jemným vzorom a členkovými čižmami, pričom celý look nechala vyniknúť aj vďaka výrazným tetovaniam.

Pri výbere oblečenia bolo pre ňu dôležité cítiť sa sexy aj pohodlne, no zároveň zapadnúť do atmosféry večera. Najviac sa tešila na zápas Šajma s Bandurkom a v hlavnom zápase fandila jednoznačne Rasťovi.

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová

@gaborova.a

Anet zvolila výrazný denimový outfit. Rifľový top skombinovala so skladanou sukňou a doplnila ho vysokými extravagantnými čižmami. Za najdrahší kúsok označila kabelku Jacquemus v hodnote približne 500 eur, ktorá outfitu dodala luxusnejší akcent.

Pri výbere oblečenia mala jasno – chcela sa cítiť pekne, no zároveň pohodlne, aby v outfite bez problémov vydržala celý večer. Najviac sa tešila na Rasťov zápas, ktorému aj držala palce.

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová

 @frederikaileckox

Frederika stavila na výrazne comfy outfit, ktorý si vyskladala najmä z kúskov zo šatníka svojho snúbenca. Za najdrahší kúsok označila mikinu Vetements. Mala na sebe aj jeho tepláky zo spolupráce Balenciaga x Under Armour. Pri výbere outfitu bol pre ňu najdôležitejší komfort.

Najviac sa tešila na zápas Šajma s Bandurkom, ktorý však napokon nestihla. Veľké očakávania mala aj od duelu Fikiho s Farkašom. Tešila sa vraj aj na súboj Zvarčiho s Flexkingom. Ako jedna z mála fanúšikov priznala, že v tomto zápase fandila Flexkingovi.

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová

@pufflick

Najdrahším kúskom z jeho outfitu boli tenisky značky Alexander McQueen, ktoré ho v Parndorfe vyšli približne na 400 eur. Pri výbere oblečenia myslel najmä na pohodlie a priznal, že si nechcel obliecť rovnaký outfit, aký už mal na sebe. Aj preto sa musel pred odchodom doma prezliecť.

Najviac sa tešil na Bandurkov zápas, ktorému fandil. V hlavnom zápase však nemal jasného favorita – podľa vlastných slov fandil najmä dobrému športu a kvalitnému boxu.

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová

@vrabcekova.sk

Sofia zaujala výrazným outfitom, ktorého dominantným prvkom bol top so zvieracím vzorom a odhaleným výstrihom. Zvyšok looku držala v tmavších tónoch. Za najdrahší kúsok označila topánky, ktoré ju vyšli približne na 150 eur a kúpila si ich v butiku v Starom Meste.

Na event ju presvedčila ísť kolegyňa zo šou Ruža pre nevestu Noemi, ku ktorej sa sa vraj snažila zladiť. Najviac sa tešila na zápas Mišky s Pimpou, pričom jej favoritkou bola Miška.

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová

@alleele

Poslednou respondentkou a zároveň ďalšou účastníčkou tohtoročnej šou Ruža pre nevestu bola Noemi. Zvolila outfit, ktorému dominovala sukňa značky Elisabetta Franchi – práve tú označila za najdrahší kúsok svojho looku, keďže ju stála približne 400 eur.

Na samotný event sa veľmi tešila, a preto si dala na prípravách záležať a začala sa chystať s dostatočným predstihom. Pri výbere outfitu mala jasno: „Ja sa cítim pohodlne, keď som sexy,“ povedala. Najviac sa tešila na Miškin zápas, ktorej aj úprimne držala palce. 

FNC 10
Zdroj: Refresher/Andrea Škvareninová
FIGHT NIGHT CHALLENGE OUTFIT CHECK
