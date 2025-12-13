Kategórie
dnes 13. decembra 2025 o 18:20
Čas čítania 0:31
Anja Samardžija

Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku

Mal 60 rokov.

Telo herca bolo našli v jeho byte v newyorskej štvrti Lower East Side. Potvrdil to jeho manažér Gregg Edwards, ktorý však neuviedol príčinu smrti, píše NBC News. 

Peter Greene sa zapísal do filmovej histórie najmä rolou záporáka Zeda v kultovom filme Pulp Fiction Quentina Tarantina, kde sa objavil po boku Johna Travoltu, Samuela L. Jacksona a Bruce Willisa. Okrem Pulp Fiction sa objavil aj vo filme Maska z roku 1994 ako zloduch Dorian Tyrell a zahral si aj v kriminálnom thrilleri Obvyklí podozriví.

„Nikto nehral zloducha lepšie ako Peter. Ale mal aj citlivú stránku, ktorú väčšina ľudí nikdy nevidela, a srdce zo zlata,“ uviedol jeho manažér pre stanicu NBC.

Greenovu kariéru však počas rokov poznačili osobné problémy a boj so závislosťami. V roku 1996 sa herec pokúsil o samovraždu.

pulp fiction
Zdroj: Miramax Films/ propagační materiál
