Mal 60 rokov.
Telo herca bolo našli v jeho byte v newyorskej štvrti Lower East Side. Potvrdil to jeho manažér Gregg Edwards, ktorý však neuviedol príčinu smrti, píše NBC News.
Peter Greene sa zapísal do filmovej histórie najmä rolou záporáka Zeda v kultovom filme Pulp Fiction Quentina Tarantina, kde sa objavil po boku Johna Travoltu, Samuela L. Jacksona a Bruce Willisa. Okrem Pulp Fiction sa objavil aj vo filme Maska z roku 1994 ako zloduch Dorian Tyrell a zahral si aj v kriminálnom thrilleri Obvyklí podozriví.
„Nikto nehral zloducha lepšie ako Peter. Ale mal aj citlivú stránku, ktorú väčšina ľudí nikdy nevidela, a srdce zo zlata,“ uviedol jeho manažér pre stanicu NBC.
Greenovu kariéru však počas rokov poznačili osobné problémy a boj so závislosťami. V roku 1996 sa herec pokúsil o samovraždu.