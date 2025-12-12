Kategórie
dnes 12. decembra 2025 o 15:59
Čas čítania 0:41
Sofia Angušová

Hard Rico miera pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie

Hard Rico mieri pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie
Zdroj: Instagram/@hard_rico
Český raper Hard Rico čelí závažným obvineniam, za ktoré mu hrozí päť až dvanásť rokov väzenia.

Český raper Hard Rico sa pripravuje na súd. Prokuratúra ho viní z účasti na vážnych trestných činoch a v prípade uznania viny mu hrozí dlhoročný pobyt za mrežami, informuje Moravskoslezský deník.

Krajská prokuratúra v Ostrave dokončila vyšetrovanie a podala na neho aj na ďalších obvinených rozsiahlu obžalobu. Krajský súd žalobu prevzal, no dátum procesu zatiaľ nepoznáme. Podľa informácií súdu by však prvé pojednávanie mohlo prebehnúť už začiatkom nového roka, pravdepodobne v januári.

Hard Rico
Hard Rico Zdroj: Instagram / Hard Rico
Podľa obžaloby ide o dva skutky: jeden je vedený ako lúpež, druhý ako vydieranie. Vyšetrovatelia tvrdia, že obeť bola najskôr vylákaná do jedného z bytov, kde ju následne skupina mužov mala pod hrozbou násilia prinútiť odovzdať veci a prisľúbiť ďalšie peniaze. Podľa vyšetrovateľov by mal byť práve raper hlavným organizátorom. Hard Rico však všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že s tým nič nemá.

Hard Rico. HARD RICO Hard Rico Hard Rico
Zobraziť galériu
(5)

Z pôvodného obvinenia, ktoré rátalo s nižším trestom, bol skutok neskôr prekvalifikovaný na čin spáchaný organizovanou skupinou. To znamená prísnejšiu trestnú sadzbu, v jeho prípade ide o päť až dvanásť rokov vo väzení.

