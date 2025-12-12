Český raper Hard Rico čelí závažným obvineniam, za ktoré mu hrozí päť až dvanásť rokov väzenia.
Český raper Hard Rico sa pripravuje na súd. Prokuratúra ho viní z účasti na vážnych trestných činoch a v prípade uznania viny mu hrozí dlhoročný pobyt za mrežami, informuje Moravskoslezský deník.
Krajská prokuratúra v Ostrave dokončila vyšetrovanie a podala na neho aj na ďalších obvinených rozsiahlu obžalobu. Krajský súd žalobu prevzal, no dátum procesu zatiaľ nepoznáme. Podľa informácií súdu by však prvé pojednávanie mohlo prebehnúť už začiatkom nového roka, pravdepodobne v januári.
Podľa obžaloby ide o dva skutky: jeden je vedený ako lúpež, druhý ako vydieranie. Vyšetrovatelia tvrdia, že obeť bola najskôr vylákaná do jedného z bytov, kde ju následne skupina mužov mala pod hrozbou násilia prinútiť odovzdať veci a prisľúbiť ďalšie peniaze. Podľa vyšetrovateľov by mal byť práve raper hlavným organizátorom. Hard Rico však všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že s tým nič nemá.
Z pôvodného obvinenia, ktoré rátalo s nižším trestom, bol skutok neskôr prekvalifikovaný na čin spáchaný organizovanou skupinou. To znamená prísnejšiu trestnú sadzbu, v jeho prípade ide o päť až dvanásť rokov vo väzení.