dnes 18. decembra 2025 o 11:28
TASR

O2 oznámilo veľkú zmenu: Preberá UPC a rozširuje svoju ponuku

O2 oznámilo veľkú zmenu: Preberá UPC a rozširuje svoju ponuku
Zdroj: O2
Slovenský telekomunikačný trh čaká výrazná zmena.

Spoločnosť O2 Slovakia, ktorá patrí do skupiny e& PPF Telecom Group, v týchto dňoch uzavrela dohodu o kúpe 100-percentného podielu v spoločnosti UPC Broadband Slovakia. Ide o jedného z popredných poskytovateľov televíznych služieb a internetového pripojenia na Slovensku.

Hodnota transakcie, bez započítania hotovosti a dlhov spoločnosti, dosahuje 95 miliónov eur. Dohoda nemá v tejto chvíli vplyv na aktuálnu ponuku služieb ani jednej zo spoločností a pre zákazníkov UPC sa nateraz nič nemení.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Glenn Carstens-Peters

„Spojenie síl O2 a UPC je predovšetkým dobrou správou pre zákazníkov. Ponuka UPC vhodne dopĺňa portfólio O2 a synergie, ktoré týmto krokom vzniknú, nám umožnia ponúkať ešte kvalitnejšie a dostupnejšie služby,“ uviedol generálny riaditeľ O2 Slovakia Igor Tóth.

O2 je momentálne lídrom v mobilnom segmente s viac než 2,37 milióna aktívnych SIM kariet a okrem mobilných služieb ponúka aj pevný internet a televíznu službu O2 TV. Akvizícia je založená na záväznej dohode so spoločnosťou Liberty Global Ltd. a jej dokončenie je podmienené získaním potrebných regulačných povolení.

O2
