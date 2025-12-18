Slovenský telekomunikačný trh čaká výrazná zmena.
Spoločnosť O2 Slovakia, ktorá patrí do skupiny e& PPF Telecom Group, v týchto dňoch uzavrela dohodu o kúpe 100-percentného podielu v spoločnosti UPC Broadband Slovakia. Ide o jedného z popredných poskytovateľov televíznych služieb a internetového pripojenia na Slovensku.
Hodnota transakcie, bez započítania hotovosti a dlhov spoločnosti, dosahuje 95 miliónov eur. Dohoda nemá v tejto chvíli vplyv na aktuálnu ponuku služieb ani jednej zo spoločností a pre zákazníkov UPC sa nateraz nič nemení.
„Spojenie síl O2 a UPC je predovšetkým dobrou správou pre zákazníkov. Ponuka UPC vhodne dopĺňa portfólio O2 a synergie, ktoré týmto krokom vzniknú, nám umožnia ponúkať ešte kvalitnejšie a dostupnejšie služby,“ uviedol generálny riaditeľ O2 Slovakia Igor Tóth.
O2 je momentálne lídrom v mobilnom segmente s viac než 2,37 milióna aktívnych SIM kariet a okrem mobilných služieb ponúka aj pevný internet a televíznu službu O2 TV. Akvizícia je založená na záväznej dohode so spoločnosťou Liberty Global Ltd. a jej dokončenie je podmienené získaním potrebných regulačných povolení.