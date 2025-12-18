Kategórie
dnes 18. decembra 2025 o 9:24
Hana Divišová

Lovestream reaguje na kolíziu s festivalom Grape. Organizátori menia dátum

Lovestream reaguje na kolíziu s festivalom Grape. Organizátori menia dátum
Organizátori sa rozhodli presunúť pôvodné dátumy, aby predišli kolízii s Grape festivalom a vyšli v ústrety fanúšikom slovenskej festivalovej scény.

Na oficiálnom instagramovom účte festivalu Lovestream sa objavil príspevok, v ktorom organizátori informujú o zmene termínu konania festivalu. Pôvodne avizované dátumy 14. – 16. augusta vyvolali medzi fanúšikmi vlnu nespokojnosti. Festival sa mal totiž konať v rovnakom čase ako Grape. Nové dátumy sa preto posúvajú na začiatok augusta.

Dôvodom je práve kolízia s Grape festivalom. Cieľom organizátorov je vyjsť fanúšikom v ústrety a zabrániť tomu, aby sa museli rozhodovať medzi dvoma veľkými domácimi podujatiami.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ♥️ LOVESTREAM Festival (@lovestreamfestival)

Organizátori zároveň oznámili, že už 19. decembra 2025 prezradia meno prvého headlinera. Podľa ich slov sa majú fanúšikovia naozaj na čo tešiť – jubilejný ročník má ambíciu opäť posunúť latku o niečo vyššie.

Festival Lovestream čaká v lete piaty ročník. Počas uplynulých rokov sa na Slovensko podarilo priniesť mená, ako Imagine Dragons, Rita Ora, 50 Cent, Post Malone, OneRepublic či Macklemore, spolu s množstvom ďalších výrazných svetových interpretov.

