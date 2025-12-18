Organizátori sa rozhodli presunúť pôvodné dátumy, aby predišli kolízii s Grape festivalom a vyšli v ústrety fanúšikom slovenskej festivalovej scény.
Na oficiálnom instagramovom účte festivalu Lovestream sa objavil príspevok, v ktorom organizátori informujú o zmene termínu konania festivalu. Pôvodne avizované dátumy 14. – 16. augusta vyvolali medzi fanúšikmi vlnu nespokojnosti. Festival sa mal totiž konať v rovnakom čase ako Grape. Nové dátumy sa preto posúvajú na začiatok augusta.
Dôvodom je práve kolízia s Grape festivalom. Cieľom organizátorov je vyjsť fanúšikom v ústrety a zabrániť tomu, aby sa museli rozhodovať medzi dvoma veľkými domácimi podujatiami.
Organizátori zároveň oznámili, že už 19. decembra 2025 prezradia meno prvého headlinera. Podľa ich slov sa majú fanúšikovia naozaj na čo tešiť – jubilejný ročník má ambíciu opäť posunúť latku o niečo vyššie.
Festival Lovestream čaká v lete piaty ročník. Počas uplynulých rokov sa na Slovensko podarilo priniesť mená, ako Imagine Dragons, Rita Ora, 50 Cent, Post Malone, OneRepublic či Macklemore, spolu s množstvom ďalších výrazných svetových interpretov.