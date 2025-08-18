Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. augusta 2025 o 13:21
Čas čítania 0:58
Karolína Uličná

Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň

Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň
Zdroj: Jägermeister / Grape
KULTÚRA FESTIVAL GRAPE FESTIVALY LOVESTREAM FESTIVAL
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Organizátori Grape sa už k situácii vyjadrili a vysvetlili, prečo došlo ku kolízii dátumov s Lovestreamom.

Dve z najväčších hudobných podujatí na Slovensku, Grape a Lovestream, sa dostali do kolízie kvôli termínu v roku 2026. Obe totiž naplánovali konanie na rovnaký dátum, a to 14. a 15. augusta.

Organizátori Grape potvrdili, že informovali Lovestream o svojom dátume ešte v auguste 2024, no zdá sa, že to nestačilo na predchádzanie konfliktu. „Píšete nám ohľadne kolízie dátumov s festivalom Lovestream v roku 2026, ktorá nás rovnako prekvapila ako vás. Napíšeme teda vysvetlenie, aby nevznikali zbytočné dohady,“ uviedli organizátori Grape na svojom Instagrame.

Podľa Grape boli o termíne informovaní konkurenti ešte pred podpisom novej zmluvy s letiskom v Trenčíne. Produkcia Lovestreamu vtedy odpovedala, že dátum na rok 2026 ešte neriešia.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Grape Festival (@grape_festival)

Dátumový posun Grape vysvetľuje ako bežnú záležitosť európskych festivalov. „Ak by tomu tak nebolo, tak by sa Grape teraz konal v júli. Tí, čo poznajú našu históriu, vedia, že sme začínali 13.-14.8.2010, ďalší ročník sa konal 12.-13.8.2011. Následne sme klesali vždy o jeden deň, až v roku 2014 sme sa opäť posunuli na dátum 15.-16.8., aby sme stále ostali druhý augustový víkend,“ vysvetlili organizátori.

Podobný princíp posunov údajne platí aj pre medzinárodné festivaly ako Sziget či niektoré severoeurópske podujatia. Grape tak tvrdí, že ide o pravidelný a predvídateľný posun a že svoju povinnosť informovať konkurenciu splnili takmer rok vopred. „Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, za ktorú žiaľ nemôžeme. Veríme, že Lovestream ešte prehodnotí svoje rozhodnutie,“ uzatvárajú organizátori Grape.

Anketa:
Ktorého festivalu fanúšik si?
Grape
Lovestream
Nechodím na festivaly
Chcem stihnúť oba!
Grape
40 %
139 Hlasov
Lovestream
38 %
131 Hlasov
Nechodím na festivaly
16 %
55 Hlasov
Chcem stihnúť oba!
7 %
24 Hlasov
Odporúčané
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor) Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor) 17. augusta 2025 o 16:00
Odporúčané
Gen Z slová menia jazyk, akým hovoríme. Skibidi, delulu či tradwife nájdeš po novom už aj v slovníku Gen Z slová menia jazyk, akým hovoríme. Skibidi, delulu či tradwife nájdeš po novom už aj v slovníku 18. augusta 2025 o 11:56
Odporúčané
„Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“ Českí politici komentujú Yeho pozvánku do Prahy „Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“ Českí politici komentujú Yeho pozvánku do Prahy 16. augusta 2025 o 14:58
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Vstúp do klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
FESTIVAL GRAPE FESTIVALY LOVESTREAM FESTIVAL
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Jägermeister / Grape
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
včera o 17:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
dnes o 10:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
dnes o 07:00
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
včera o 16:00
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Storky
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
V Petržalke vzniká nový kultúrny priestor. Má priniesť novú energiu aj živé predstavenia legendárnej Partičky pred 27 minútami
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň pred hodinou
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom pred 2 hodinami
Gen Z slová menia jazyk, akým hovoríme. Skibidi, delulu či tradwife nájdeš po novom už aj v slovníku pred 3 hodinami
Populárna hra pre deti Roblox má vytvárať prostredie pre sexuálnych predátorov. Platforma teraz čelí žalobe dnes o 10:47
Modelka Barbara Palvin prehovorila o boji s chronickým ochorením. Pre endometriózu ju museli operovať dnes o 09:58
Logan Paul sa oženil. S modelkou Ninou Agdal mali luxusnú svadbu na Lake Como dnes o 08:13
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom? včera o 18:02
Google mení systém vyhľadávania aj na Slovensku. AI však môže prinášať nepresné odpovede včera o 17:02
Propeller v Starom Meste otvorí remeselnú pekáreň. Otvorenie plánujú na jeseň po ukončení úprav včera o 15:01
Spravodajstvo
Donald Trump Vojna na Ukrajine Správy počasie Dopravné správy
Viac
ZOZNAM: Na týchto slovenských čerpacích staniciach radšej netankuj. Kontrolóri zistili predaj nekvalitného paliva
pred minútou
Slovnaft rieši výpadok v zásobovaní. Tieto čerpacie stanice môžu mať problém s palivami
pred 41 minútami
VIDEO: Hurikán Erin zosilnel na štvrtú kategóriu. Karibik zasiahli silné dažde a vietor o rýchlosti 215 km/h
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
Udalosti
10. 8. 2025 20:30
Odporúčané
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
10. 8. 2025 20:30
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
13. 8. 2025 9:54
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
12. 8. 2025 14:09
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
pred 2 dňami
„Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“ Českí politici komentujú Yeho pozvánku do Prahy
„Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“ Českí politici komentujú Yeho pozvánku do Prahy
pred 2 dňami
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
pred 4 dňami
Viac z Refresher Všetko
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
včera o 17:00
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
27. 7. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00
Viac z Hudba Všetko
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
pred 3 dňami
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
včera o 16:00
„Praha nie je miesto pre oslavu Hitlera.“ V Česku vzniká petícia proti koncertu Kanyeho Westa
13. 8. 2025 14:23
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
7. 8. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
7. 8. 2025 7:00
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
pred 2 hodinami
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Móda
pred 3 hodinami
Odporúčané
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
pred 3 hodinami
Ktorý z týchto tekutých zázrakov rozšíri tvoju zbierku?
Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete
PR správa
Týchto 5 turistických výletov v Dolnom Rakúsku si v letnom počasí najviac užijete
dnes o 10:30
Modelka Barbara Palvin prehovorila o boji s chronickým ochorením. Pre endometriózu ju museli operovať
Modelka Barbara Palvin prehovorila o boji s chronickým ochorením. Pre endometriózu ju museli operovať
dnes o 09:58
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
dnes o 10:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 3 dňami
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
dnes o 07:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
včera o 17:00
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrofa
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrofa
pred 2 dňami
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
pred 2 hodinami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 3 dňami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
11. 8. 2025 19:21
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
13. 8. 2025 11:33
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 3 dňami
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
Odporúčané
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Domov
Zdieľať
Diskusia