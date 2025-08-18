Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň

Organizátori Grape sa už k situácii vyjadrili a vysvetlili, prečo došlo ku kolízii dátumov s Lovestreamom.
Dve z najväčších hudobných podujatí na Slovensku, Grape a Lovestream, sa dostali do kolízie kvôli termínu v roku 2026. Obe totiž naplánovali konanie na rovnaký dátum, a to 14. a 15. augusta.
Organizátori Grape potvrdili, že informovali Lovestream o svojom dátume ešte v auguste 2024, no zdá sa, že to nestačilo na predchádzanie konfliktu. „Píšete nám ohľadne kolízie dátumov s festivalom Lovestream v roku 2026, ktorá nás rovnako prekvapila ako vás. Napíšeme teda vysvetlenie, aby nevznikali zbytočné dohady,“ uviedli organizátori Grape na svojom Instagrame.
Podľa Grape boli o termíne informovaní konkurenti ešte pred podpisom novej zmluvy s letiskom v Trenčíne. Produkcia Lovestreamu vtedy odpovedala, že dátum na rok 2026 ešte neriešia.
Dátumový posun Grape vysvetľuje ako bežnú záležitosť európskych festivalov. „Ak by tomu tak nebolo, tak by sa Grape teraz konal v júli. Tí, čo poznajú našu históriu, vedia, že sme začínali 13.-14.8.2010, ďalší ročník sa konal 12.-13.8.2011. Následne sme klesali vždy o jeden deň, až v roku 2014 sme sa opäť posunuli na dátum 15.-16.8., aby sme stále ostali druhý augustový víkend,“ vysvetlili organizátori.
Podobný princíp posunov údajne platí aj pre medzinárodné festivaly ako Sziget či niektoré severoeurópske podujatia. Grape tak tvrdí, že ide o pravidelný a predvídateľný posun a že svoju povinnosť informovať konkurenciu splnili takmer rok vopred. „Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, za ktorú žiaľ nemôžeme. Veríme, že Lovestream ešte prehodnotí svoje rozhodnutie,“ uzatvárajú organizátori Grape.