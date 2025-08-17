Kategórie
dnes 17. augusta 2025 o 16:00
Čas čítania 4:29
Michaela Kedžuchová

Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)

Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
Zdroj: Refresher / Tomáš Biely
HUDBA FOBIA KID HUDBA RAP ROZHOVORY SLOVENSKÝ RAP
Slovenský raper otvára témy politických rozporov, spoločenskej frustrácie aj umeleckej identity – bez filtra a s jasným postojom.

Fobia Kid sa po dlhšej odmlke vracia s rolloutom k svojmu novému albumu SLOVAKIA NIGHTMARE, ktorý čerpá inšpiráciu zo slovanskej kultúry, mytológie, ale aj z aktuálneho spoločenského diania. Raper zo severu Slovenska prináša na scénu nielen autentickosť, ale aj témy, ktoré reflektujú spoločenské dianie.

Album je osobnou výpoveďou, v ktorej sa prelína fikcia s realitou, história s prítomnosťou. Fobia Kid opäť potvrdzuje, že patrí medzi najosobitejších interpretov domácej rapovej scény.

Čo ťa inšpirovalo k novému albumu SLOVAKIA NIGHTMARE?

Slovanská kultúra, staré rozprávky, slovanské a ruské ilustrácie... to ma vždy zaujímalo, inšpirovalo ma to. Aj Zaklínač čerpá z týchto starých mýtov a bytostí. A teraz to chcem nejako prepojiť s reálnym svetom. Ako keby všetky tie mytologické bytosti žili v dnešnej dobe.


Toto je asi to, čo mám momentálne v hlave, čo ma baví a čím sa zaoberám.

Zároveň sledujem, čo sa deje okolo mňa – slovenský rap, spoločnosť. Tých vecí, ktoré nás obklopujú, je strašne veľa. Neustále sa niečo deje a stále je o čom rapovať.

Fobia Kid
Fobia Kid Zdroj: Refresher / Tomáš Biely

A myslíš si, že sa hudobne ponoríš aj do africkej kultúry?

Myslím si, že áno. Rád by som túto druhú časť seba viac preskúmal. Zatiaľ k tomu nemám až taký blízky vzťah, keďže som nevyrastal s otcom, ale veľmi rád by som sa išiel pozrieť do Angoly alebo Južnej Afriky – predsa len, je to moja druhá polovica krvi. Určite by som chcel spraviť aj album v tomto štýle, možno hneď po tomto aktuálnom. Bolo by to také... schizofrénne (smiech).

Odporúčané
Ley Lofaj prepája rap s folklórom: V tvorbe ma inšpiroval Eminem aj moja babička (Rozhovor) Ley Lofaj prepája rap s folklórom: V tvorbe ma inšpiroval Eminem aj moja babička (Rozhovor) 26. júna 2025 o 14:00

Chýba ti niečo ako umelcovi na Slovensku? Finančne nie – o granty nežiadam. Jediný bar, čo som robil na Šimkovičovú, bola skôr sranda, reflexia toho, že „aha, robím niečo slovenské”. Ja by som si také peniaze ani nevzal.


Čo mi fakt chýba, odkedy som sa pred mesiacom presťahoval, je dostupné štúdio v Bratislave, kde by som mohol tráviť čas a nahrávať.


Ale inak pohoda. Ja som tu už býval po strednej – to sme hrávali s chalanmi s Pil C-im, aj s Lucom. Vtedy ma to mesto trocha „zjedlo“, lebo som bol ešte rozlietaný, ale teraz som si konečne spravil zázemie a môžem tu fungovať.

A čo ti bude chýbať zo severu v Bratislave? Ja stále často chodím na sever. Mám tam kamarátov, jeden má farmu, robíme tam kreatívne seshky. Nie je to až tak ďaleko.

V rámci albumu si vydal politickejší track „2 minúty nenávisti na ministerstve pravdy“, aké boli reakcie od ostatných umelcov?

Reakcie boli pozitívne. Verím, že niektorí umelci mali negatívny názor, ale neozvali sa. Som za to, že aj keď nie každý súhlasí s tým, čo robím, je fajn, že niekto zastáva môj názor. Zároveň však viem, že nie každý bol s tým úplne OK.

Fobia Kid
Fobia Kid Zdroj: Refresher / Tomáš Biely


Ozval sa napríklad Pil C, ktorý má s týmito témami skúsenosť?

FOBIA KID HUDBA RAP ROZHOVORY SLOVENSKÝ RAP
