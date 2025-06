Od punku cez Eminema až po rap s folklórnymi prvkami. Mladý umelec Ley Lofaj hovorí o začiatkoch, inšpirácii, skúsenosti z Mag Wrapu, novom EP aj vlastnej značke oblečenia.

O Leyovej hudbe sme sa rozprávali už pred dvoma rokmi, no tento rok sa dostal do popredia aj vďaka rapovej súťaži The Mag Wrap. Jeho prepojenie rapu a folklóru oslovilo nielen hlavnú trojicu porotcov v súťaži, ale aj davy ľudí zo Slovenska a Čiech.

Kedy si sa dostal k hudbe? Ako to celé začalo?

V podstate som s tým bol spätý odmalička, pretože obaja moji rodičia sú umelci – výtvarníci. Vyrastal som v tvorivom prostredí, doma sa stále kreslilo, stále hrala hudba. Môj otec mal v 90. rokoch punkovú kapelu, takže moje prvé hudobné zážitky boli rock a metal.

Ale vážnejšie som sa hudbe začal venovať asi keď som mal 11 alebo 12 rokov. Vtedy mi kamarát pustil Eminema – a úplne ma to zasiahlo. Mal som dovtedy o hudbe úplne inú predstavu. A zrazu som pochopil, že rap vie byť aj hlboký, že to nie je len o rytme, ale aj o obsahu.

Zdroj: Refresher / Tomáš Biely

Takže Eminem bol pre teba veľký vzor?

Určite. Mám pocit, že pre mnohých ľudí v tom čase – keď vydával Recovery a Relapse – bol Eminem obrovskou inšpiráciou. Aj ľudia, čo už vtedy boli na scéne, boli jeho hudbou ovplyvnení. V mojom okolí to bolo podobné – všetci sme ho počúvali, všetci sme začínali na Eminemovi.

A čo ťa inšpiruje v tvorbe dnes?

Život. Prostredie, v ktorom som vyrastal. Môj kraj. V poslednom čase sa k tomu veľmi vraciam. Inšpiruje ma všetko – západy slnka, chvíle na lúke, moje vnútorné monológy…

Máš pocit, že ťa tvoje prostredie ovplyvnilo aj v hudobnej tvorbe?

Určite. Nielen prostredie, ale aj rodinné zázemie. Moja babka je divadelníčka, chodil som s ňou na dramatické krúžky, vystupovali sme na rôznych súťažiach, kde boli aj folklórne zbory. Ona má aj svoju vlastnú folklórnu skupinu – nie je to úplne čistý folklór, ale je to tým veľmi ovplyvnené. V našej rodine máme aj Muríňovcov – tradičných muzikantov.

A ako ti napadlo prepojiť tieto dve kultúry dokopy?

Sedeli sme dvaja osemnásťroční typkovia v štúdiu a zrazu ma tak nejak napadlo, prečo by sme to nespojili, ten folklór s rapom.

Potom som nad tým sedel 5 rokov – fakt. Od 2018 do 2023 som to ladil, hľadal ten prienik, ako to môže celé fungovať. Nechcel som to prvoplánovo, vedel som, že je to super nápad, ale zároveň som vedel, že ak sa to chytí, musím byť ready, aby som to robil dobre. Hral som sa s fujarami, s drumbľami, cimbalmi a kombinoval to s rôznymi samplami. Bol som dokonca aj nahrávať v Košiciach folklórny zbor - celé som to nahrával, mixoval, mastroval.