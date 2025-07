Žije sa v Chorvátsku lepšie ako na Slovensku?

Ivana Bernatovic-Brankic pochádza z malebného Kysaku na východnom Slovensku. Narodila sa do početnej rodiny a má štyroch súrodencov. Už ako malá snívala, že odíde do zahraničia. Po strednej škole odišla do Dánska, no život ju napokon doviedol až na pobrežie slnečného Jadranu. So svojou rodinou žije v chorvátskom Šibeniku a život pri mori pravidelne zdieľa na Instagrame na profile @ivabrankic.

V rozhovore pre Refresher porozprávala aj o mzdách, pracovných príležitostiach a o biznise s prenájmom nehnuteľností. Dnes už vraj nie je taký lukratívny ako kedysi a domácim sa už veľmi neoplatí.

Podľa turistov sú ceny v Chorvátsku vysoké a zdražovanie si všíma aj ona. Myslí si, že ceny v krajine sú vyššie ako u nás, no potraviny sú kvalitnejšie. V oveľa lepšom stave je podľa nej aj chorvátske zdravotníctvo. Vyskúšala si ho na vlastnej koži a v článku sa okrem iného dočítaš, prečo je s ním oveľa spokojnejšia ako s tým slovenským.