Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon

Väzením nič nekončilo. Spustila sa spleť udalostí, ktoré ukázali dieru v zákone.
Je leto, rok 2017. V českom meste Jičín si obyvatelia užívajú pokojné teplé dni netušiac, že ich domovina sa stane miestom vážneho zločinu. Z Prahy sem cestuje 49-ročný Evžen B., vášnivý zberateľ známok a mincí. Videl inzerát, že istý manželský pár predáva vysnívanú zbierku, na ktorú si od známych požičal peniaze. No domov sa už nevrátil. Zabil ho Jaroslav Janák a Petra Janáková – manželia, ktorých ohavné činy šokovali celé Česko.
Chceli podnikať, no topili sa v dlhoch
Jaroslav Janák a Petra Janáková žili v malom meste na severe Čiech, v Semiloch. Ako uvádza portál iDNES, Jaroslav bol človek, ktorý chcel podnikať a zarábať veľké peniaze – no nedarilo sa mu a topil sa v dlhoch. Opletačky so zákonom mu neboli cudzie od mladosti, mal za sebou trest za podvod a výtržnosti.
Jaroslav si napriek tomu splnil sen o podnikaní. Spolu s manželkou prevádzkoval herňu Levín, ktorá sa nachádzala len kúsok od centra mesta Nová Paka. Tu miestni skúšali šťastie na automatoch alebo tu trávili čas na pive s kamarátmi. No bolo to aj miesto, kde dochádzalo k problémom s drogami a rušením nočného kľudu.
Vedelo sa, že Jaroslav mal obrovské dlhy a v podnikaní sa mu nedarí. Ako sa neskôr ukázalo, dokopy boli obaja manželia dlžní viac ako 750-tisíc českých korún. Okolie tiež vedelo aj to, že je Jaroslav impulzívny, agresívny a minimálne raz sa vyhrážal počas bitky strelnou zbraňou.
Prvá vražda
Bolo 31. júla 2017, kedy vyššie spomínaný Evžen B. sa vydal z Prahy do Jičína, aby odkúpil vzácnu historickú zbierku s vojenskou tematikou, ktorú našiel na inzeráte. Inzerát na prvý pohľad vyzeral ako klasický inzerát – bola tam fotografia cenností, opis a telefónne číslo. Kvôli tejto zbierke si Evžen požičal od svojho kamaráta 34-tisíc českých korún (čo je viac ako 1 300 eur). Jeho kamarát ho varoval, aby do Jičína nešiel sám. Evžen ho nepočúval.
Janákovci to mali veľmi dobre premyslené. Na obeť si počkali v aute. Keď muž nastúpil do vozidla, Jaroslav šoféroval ku kukuričnému poľu neďaleko mesta Lázně Bělohrad. Počas jazdy ho Petra chladnokrvne zastrelila do zadnej časti lebky. Jaroslav potom telo odtiahol do poľa, manželia odišli a umyli interiér vozidla od krvi. Jaroslav sa k zavraždenému na druhý deň vrátil a vzal mu ľadvinku s dokladmi, mobilným telefónom a viac ako 1 300 eurami.
Evžen B. po sebe zanechal manželku a dve deti. Kým sa našlo telo muža, prešlo niekoľko týždňov. Až jeho nález odhalil všetky zvrátenosti manželského páru.
Jedna vražda nestačila
Napriek tomuto ohavnému činu sa Janákovci nezastavili. Ako píše portál Deník.cz, mali manželia naplánované dve ďalšie vraždy – opäť cez inzerát, ktorý ponúkal vzácne zberateľské predmety. Záujemcovia unikli smrti vďaka životným náhodám. Jednému sa na schôdzku nepodarilo prísť, ďalší zavolal, že ponúkané predmety chce najskôr vidieť a až potom dá peniaze.
Janákovci neplánovali vraždy vždy sami. Pomáhal im 43-ročný zamestnanec poisťovne Martin Herzán, ktorý spolu s manželmi plánoval zabiť zamestnanca herne Levín, Ludvíka V. Ludvík si založil u Martina Herzána životnú poistku, pretože často chodil autom. Ak by Ludvík zomrel, mohli by Janák s Herzánom získať na poistnom plnení až milión korún, čiže viac ako 40 000 eur.
Janákovci ho najprv prešli autom, no muž akoby zázrakom prežil. Nehodu nahlásil polícii, ale nepovedal, kto to spravil. „Ukázal som policajtom, ako sa to stalo. Jarda bol kamarát, nechápal som, prečo to spravil. Myslel som si, že ma len nevidel. Keď som sa ho spýtal, prečo to spravil, povedal mi len, že ‚nevie‘,“ vysvetlil Ludvík V.
Keďže sa prvý pokus nepodaril, o tri mesiace neskôr ho manželia omámili rohypnolom, ktorý mu nasypali do kávy a sadli si s ním do auta. Keď omámený Ludvík zaspal, Jaroslav s Petrou auto odbrzdili, aby zišlo z cesty a rozbilo sa. Ani tento plán nevyšiel – muž vyšiel z auta bez vážnych poranení.
Rozsudok a následná sloboda
Počas toho, ako intenzívne prebiehalo vyšetrovanie vraždy Evžena B., Janákovci (vrátane Martina Herzána) si užívali posledné dni na slobode.
Jaroslav Janák tušil, že mu je polícia v pätách a podľa rozhovoru z dokumentu Prípad Janákovci aj dosť panikáril: „Bál som sa, že sa na to príde. Bývali sme oproti vlakovej stanici a intenzívne som sledoval podozrivé pohyby a pohyby áut. Avšak moja žena, Petra, bola pokojná.“
Neskôr v roku 2017 sa Jaroslavov strach naplnil a polícia spustila veľkú akciu. Obidvaja manželia boli odsúdení na doživotenie, neskôr im bol trest znížený na nasadili 28 až 30 rokov väzenia. Podľa súdnej znalkyne trpia manželia poruchou osobnosti, ich zmýšľanie je egocentrické, agresívne, sú chladní a nemajú morálne zábrany. Ale odsúdením ich kriminálny príbeh nekončil.
Prišiel obrovský zvrat. Petra Janáková otehotnela za mrežami a obvinila z toho troch väzenských dozorcov. Keďže podľa vtedajšieho zákona museli byť tehotné ženy prepustené na slobodu (kým dieťa nedosiahne jeden rok), tento akt jej to umožnil a s novým priezviskom žila na severe Čiech v meste Jilemnice.
Sloboda však netrvala dlho. Vyšetrovatelia získali vzorku DNA dieťaťa a mohli tak s určitosťou povedať, že dozorcovia boli krivo obvinení. Otcom dieťaťa bol väzeň, ktorý pracoval v zariadení ako kuchár. Petra Janáková tak mierila naspäť za mreže, pričom jej pribudli dva roky odňatia slobody navyše za krivé obvinenie.
Oslobodenie Janákovej považovala verejnosť za zlyhanie súdu. Došlo k zmene zákona, aby tehotenstvo nezaručilo automaticky slobodu.