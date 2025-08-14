Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Voyo Originál.
dnes 14. augusta 2025 o 10:00
Čas čítania 3:49
Sponzorovaný obsah

Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon

ZAUJÍMAVOSTI DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY VOYO VRAŽDA VRAŽDY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Väzením nič nekončilo. Spustila sa spleť udalostí, ktoré ukázali dieru v zákone.

Je leto, rok 2017. V českom meste Jičín si obyvatelia užívajú pokojné teplé dni netušiac, že ich domovina sa stane miestom vážneho zločinu. Z Prahy sem cestuje 49-ročný Evžen B., vášnivý zberateľ známok a mincí. Videl inzerát, že istý manželský pár predáva vysnívanú zbierku, na ktorú si od známych požičal peniaze. No domov sa už nevrátil. Zabil ho Jaroslav Janák a Petra Janáková – manželia, ktorých ohavné činy šokovali celé Česko.

Chceli podnikať, no topili sa v dlhoch

Jaroslav Janák a Petra Janáková žili v malom meste na severe Čiech, v Semiloch. Ako uvádza portál iDNES, Jaroslav bol človek, ktorý chcel podnikať a zarábať veľké peniaze – no nedarilo sa mu a topil sa v dlhoch. Opletačky so zákonom mu neboli cudzie od mladosti, mal za sebou trest za podvod a výtržnosti.

Jaroslav si napriek tomu splnil sen o podnikaní. Spolu s manželkou prevádzkoval herňu Levín, ktorá sa nachádzala len kúsok od centra mesta Nová Paka. Tu miestni skúšali šťastie na automatoch alebo tu trávili čas na pive s kamarátmi. No bolo to aj miesto, kde dochádzalo k problémom s drogami a rušením nočného kľudu. 

voyo original
Zdroj: Voyo Originál/Prípad Janákovci

Vedelo sa, že Jaroslav mal obrovské dlhy a v podnikaní sa mu nedarí. Ako sa neskôr ukázalo, dokopy boli obaja manželia dlžní viac ako 750-tisíc českých korún. Okolie tiež vedelo aj to, že je Jaroslav impulzívny, agresívny a minimálne raz sa vyhrážal počas bitky strelnou zbraňou.

Herňa Levín.
Herňa Levín. Zdroj: VOYO Originál/Prípad Janákovci

Prvá vražda

Bolo 31. júla 2017, kedy vyššie spomínaný Evžen B. sa vydal z Prahy do Jičína, aby odkúpil vzácnu historickú zbierku s vojenskou tematikou, ktorú našiel na inzeráte. Inzerát na prvý pohľad vyzeral ako klasický inzerát – bola tam fotografia cenností, opis a telefónne číslo. Kvôli tejto zbierke si Evžen požičal od svojho kamaráta 34-tisíc českých korún (čo je viac ako 1 300 eur). Jeho kamarát ho varoval, aby do Jičína nešiel sám. Evžen ho nepočúval.

Inzerát, ktorý uverejnili Janákovci.
Inzerát, ktorý uverejnili Janákovci. Zdroj: VOYO Originál/Prípad Janákovci

Janákovci to mali veľmi dobre premyslené. Na obeť si počkali v aute. Keď muž nastúpil do vozidla, Jaroslav šoféroval ku kukuričnému poľu neďaleko mesta Lázně Bělohrad. Počas jazdy ho Petra chladnokrvne zastrelila do zadnej časti lebky. Jaroslav potom telo odtiahol do poľa, manželia odišli a umyli interiér vozidla od krvi. Jaroslav sa k zavraždenému na druhý deň vrátil a vzal mu ľadvinku s dokladmi, mobilným telefónom a viac ako 1 300 eurami. 

Evžen B. po sebe zanechal manželku a dve deti. Kým sa našlo telo muža, prešlo niekoľko týždňov. Až jeho nález odhalil všetky zvrátenosti manželského páru.

voyo original Voyo Originál/Prípad Janákovci voyo original Voyo Originál/Prípad Janákovci
Zobraziť galériu
(8)
Ak ťa zaujíma komplexnejšie vyšetrovanie tohto prípadu, na Voyo nájdeš nový dokument z dielne Voyo Originál, Prípad Janákovci. True crime séria je dostupná od 1. augusta a prináša unikátnu rekonštrukciu zločinu vrahov Jaroslava a Petry Janákových z roku 2017.

Prípad Janákovci vznikol podľa scenára Miroslava Vaňura a Dany Vaňurovej, ktorí ju aj natočili. V sérii sa dozvieš, ako postupovali detektívi pri hľadaní páchateľov, prečo sa vyšetrovanie komplikovalo, výpoveď Jaroslava Janáka a uvidíš neodvysielané policajné zábery z vyšetrovania.
janakovci
Zdroj: Voyo Originál/Prípad Janákovci

Jedna vražda nestačila

Napriek tomuto ohavnému činu sa Janákovci nezastavili. Ako píše portál Deník.cz, mali manželia naplánované dve ďalšie vraždy – opäť cez inzerát, ktorý ponúkal vzácne zberateľské predmety. Záujemcovia unikli smrti vďaka životným náhodám. Jednému sa na schôdzku nepodarilo prísť, ďalší zavolal, že ponúkané predmety chce najskôr vidieť a až potom dá peniaze.

Janákovci neplánovali vraždy vždy sami. Pomáhal im 43-ročný zamestnanec poisťovne Martin Herzán, ktorý spolu s manželmi plánoval zabiť zamestnanca herne Levín, Ludvíka V. Ludvík si založil u Martina Herzána životnú poistku, pretože často chodil autom. Ak by Ludvík zomrel, mohli by Janák s Herzánom získať na poistnom plnení až milión korún, čiže viac ako 40 000 eur. 

Janákovci ho najprv prešli autom, no muž akoby zázrakom prežil. Nehodu nahlásil polícii, ale nepovedal, kto to spravil. „Ukázal som policajtom, ako sa to stalo. Jarda bol kamarát, nechápal som, prečo to spravil. Myslel som si, že ma len nevidel. Keď som sa ho spýtal, prečo to spravil, povedal mi len, že ‚nevie‘,“ vysvetlil Ludvík V.

Keďže sa prvý pokus nepodaril, o tri mesiace neskôr ho manželia omámili rohypnolom, ktorý mu nasypali do kávy a sadli si s ním do auta. Keď omámený Ludvík zaspal, Jaroslav s Petrou auto odbrzdili, aby zišlo z cesty a rozbilo sa. Ani tento plán nevyšiel – muž vyšiel z auta bez vážnych poranení.

Voyo Originál/Prípad Janákovci
Zdroj: Voyo Originál/Prípad Janákovci

Rozsudok a následná sloboda

Počas toho, ako intenzívne prebiehalo vyšetrovanie vraždy Evžena B., Janákovci (vrátane Martina Herzána) si užívali posledné dni na slobode.

Jaroslav Janák tušil, že mu je polícia v pätách a podľa rozhovoru z dokumentu Prípad Janákovci aj dosť panikáril: „Bál som sa, že sa na to príde. Bývali sme oproti vlakovej stanici a intenzívne som sledoval podozrivé pohyby a pohyby áut. Avšak moja žena, Petra, bola pokojná.“

Neskôr v roku 2017 sa Jaroslavov strach naplnil a polícia spustila veľkú akciu. Obidvaja manželia boli odsúdení na doživotenie, neskôr im bol trest znížený na  nasadili 28 až 30 rokov väzenia. Podľa súdnej znalkyne trpia manželia poruchou osobnosti, ich zmýšľanie je egocentrické, agresívne, sú chladní a nemajú morálne zábrany. Ale odsúdením ich kriminálny príbeh nekončil.

voyo originál
Zdroj: Voyo Originál/Prípad Janákovci

Prišiel obrovský zvrat. Petra Janáková otehotnela za mrežami a obvinila z toho troch väzenských dozorcov. Keďže podľa vtedajšieho zákona museli byť tehotné ženy prepustené na slobodu (kým dieťa nedosiahne jeden rok), tento akt jej to umožnil a s novým priezviskom žila na severe Čiech v meste Jilemnice.

Sloboda však netrvala dlho. Vyšetrovatelia získali vzorku DNA dieťaťa a mohli tak s určitosťou povedať, že dozorcovia boli krivo obvinení. Otcom dieťaťa bol väzeň, ktorý pracoval v zariadení ako kuchár. Petra Janáková tak mierila naspäť za mreže, pričom jej pribudli dva roky odňatia slobody navyše za krivé obvinenie. 

Oslobodenie Janákovej považovala verejnosť za zlyhanie súdu. Došlo k zmene zákona, aby tehotenstvo nezaručilo automaticky slobodu.

Pre viac informácií o prípade si pozri dokumentárnu sériu Prípad Janákovci. Každý piatok vychádza nový diel exkluzívne na streamovacej službe Voyo.

Sleduj Prípad Janákovci na VOYO
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY VOYO VRAŽDA VRAŽDY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: idnes.cz, denik.cz, iprima.cz, novinky.cz, blesk.cz, denik.cz, idnes.cz, idnes.cz, idnes.cz, nova.cz, idnes.cz
Náhľadový obrázok: Voyo Originál/Prípad Janákovci
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
Sponzorovaný obsah
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
2. 8. 2025 10:00
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
dnes o 07:00
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
včera o 10:00
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
31. 7. 2025 17:00
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
refresher+
Odporúčané
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
včera o 17:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Storky
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Lifestyle news
REBRÍČEK: Turisti vybrali najlepšie pizze na svete. 10. miesto je pre mnohých kontroverzné pred hodinou
Jon Marianek sa vyjadril k rozchodu. Abby označil za najlepšiu ženu a vysvetlil, čo bude s ich psom pred hodinou
DJ Moto z Bratislavy má len 13 rokov a už valcuje internet. Jeho virálne video získalo vyše milióna pozretí pred 2 hodinami
Dokument o Kanye Westovi odhaľuje temné zákulisie jeho zdravotných problémov. V traileri je aj Kim Kardashian pred 3 hodinami
Sara Rikas vydala nový klip k skladbe Ups and downs. O jej choreografiu sa postaral známy tanečník dnes o 08:52
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul? dnes o 08:19
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa? dnes o 07:35
Do ulíc Bratislavy prichádza vojna. Dunaj, k vašim službám sa vracia so zatiaľ najdramatickejšou sériou včera o 17:32
Bláznivá strela prichádza do kín. Okrem humoru ponúkne aj elektrizujúci vzťah Liama Neesona a Pamely Anderson včera o 16:43
TV JOJ plánuje comeback sobášnych šou. Uvidíme znovu legendy ako Mama, ožeň ma či Farmár hľadá ženu? včera o 16:42
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Správy počasie Polícia SR Ekonomika
Viac
Generálna prokuratúra preverí Pellegriniho prezidentskú kampaň. Majú podozrenie z prekročenia zákonného limitu kampane
pred 7 minútami
VIDEO: Násilné protesty v Srbsku stále eskalujú. Z krajiny hlásia desiatky zranených
pred 43 minútami
Facebook ma globálny výpadok. Používatelia sa nemôžu dostať do účtov
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
včera o 12:21
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
pred 2 dňami
Na letisku v Bratislave pribudne 12 nových liniek. Wizz Air bude lietať do Barcelony, Malagy, Osla či na Sicíliu
Na letisku v Bratislave pribudne 12 nových liniek. Wizz Air bude lietať do Barcelony, Malagy, Osla či na Sicíliu
včera o 13:54
VIDEO: Skalica privítala nečakaného hosťa. Los menom Emil dorazil aj na Slovensko
VIDEO: Skalica privítala nečakaného hosťa. Los menom Emil dorazil aj na Slovensko
pred 2 dňami
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
dnes o 07:00
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
včera o 09:54
Viac z Šport Všetko
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Zahraničie
pred 4 dňami
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
pred 4 dňami
Peter odbehol 160 km za 16 hodín: Základom bolo rozdeliť si v hlave trasu. Nespal som, potrápili ma len otlaky
28. 7. 2025 17:00
Herec z Game of Thrones má na konte nový rekord v mŕtvom ťahu. Deadliftol vyše pol tony
29. 7. 2025 19:27
Viac z Osobnosti Všetko
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
včera o 12:21
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
pred 2 dňami
Jon Marianek je single. Zverejnil nostalgické video, na ktorom je ešte s Abby
včera o 10:47
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Alistair prežil atómovku v Nagasaki, Železnicu smrti, 5 dní na mori a japonské mučenie. Jeho životný príbeh je neuveriteľný
6. 7. 2024 12:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Grape 2025 je za nami: Pripomeň si najkrajšie momenty z festivalu
Hudba
pred 2 hodinami
PR správa
Grape 2025 je za nami: Pripomeň si najkrajšie momenty z festivalu
pred 2 hodinami
Multižánrový hudobný festival napísal ďalšiu výživnú kapitolu plnú skvelej hudby, športu, originálnej zábavy a slobody.
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
pred 3 hodinami
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
dnes o 07:00
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
refresher+
Odporúčané
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
včera o 17:00
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul?
Britský portál označil slovenské mesto za skrytý klenot Európy. Ktorá metropola si vyslúžila tento titul?
dnes o 08:19
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
včera o 12:21
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
včera o 11:33
Jon Marianek je single. Zverejnil nostalgické video, na ktorom je ešte s Abby
Jon Marianek je single. Zverejnil nostalgické video, na ktorom je ešte s Abby
včera o 10:47
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
V spolupráci
Tipy na predĺžený víkend v Európe, kde ti postačí vycestovať len s batohom
pred 3 dňami
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
včera o 08:06
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
pred 3 dňami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 3 dňami
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
včera o 12:21
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
pred 2 dňami
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
včera o 11:33
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia