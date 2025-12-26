Zayo vydal svoj štvrtý album KLOBUK DOLE. Rozprávali sme sa o tom, čím je tento album preňho jedinečný, ale aj o tom, aký fun fact o ňom by ľudí možno prekvapil.
Zayo, člen Haha Crew, vydal 5. 12. svoj štvrtý album KLOBUK DOLE. O tom, že Haha Crew zmenila vnímanie rapovej hudby na Slovensku, sa rozhodne nemusíme baviť. No o tom, v čom je tento album pre Zaya iný než tie predchádzajúce, ako dlho na ňom pracoval či čo myslel niektorými textami na novej doske, rozhodne áno.
Zaya si môžeš pamätať z trackov ako „Jaguare“, „TRIPPIN“ či „PALMA“, ktorý citoval na novom albume PODOKNAMI aj Gleb. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na hity ako „YYASMIN“ a „HUDBA LOVE MODA HOES“ s featami od Yza.
Začnime tromi rýchlymi otázkami. Aké je tvoje obľúbené jedlo?