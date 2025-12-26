Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. decembra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:07

Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)

Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
Zdroj: instagram / @hahacrewzayo / @adamtaran
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zayo vydal svoj štvrtý album KLOBUK DOLE. Rozprávali sme sa o tom, čím je tento album preňho jedinečný, ale aj o tom, aký fun fact o ňom by ľudí možno prekvapil.

Zayo, člen Haha Crew, vydal 5. 12. svoj štvrtý album KLOBUK DOLE. O tom, že Haha Crew zmenila vnímanie rapovej hudby na Slovensku, sa rozhodne nemusíme baviť. No o tom, v čom je tento album pre Zaya iný než tie predchádzajúce, ako dlho na ňom pracoval či čo myslel niektorými textami na novej doske, rozhodne áno.

Zaya si môžeš pamätať z trackov ako „Jaguare“, „TRIPPIN“ či „PALMA“, ktorý citoval na novom albume PODOKNAMI aj Gleb. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na hity ako „YYASMIN“ a „HUDBA LOVE MODA HOES“ s featami od Yza.

zayo zayo zayo zayo
Zobraziť galériu
(10)

Začnime tromi rýchlymi otázkami. Aké je tvoje obľúbené jedlo?

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HAHA CREW RAP SLOVENSKÝ RAP ZAYO
Odporúčame
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
16. 12. 2025 10:00
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
20. 12. 2025 12:00
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
16. 12. 2025 15:00
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
dnes o 12:00
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
refresher+
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
včera o 17:00
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
refresher+
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
dnes o 11:00
Storky
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Lifestyle news
VIDEO: Netflix vydal nový trailer k štvrtej sérii Bridgerton. Inšpirujú sa Popoluškou?
dnes o 13:02
Tradícia, ktorú milujeme, iným naháňa hrôzu: Náš kapor vyhral rebríček nechutných vianočných jedál
dnes o 11:40
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
včera o 13:01
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja
včera o 09:00
1
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
pred 3 dňami
2
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
pred 3 dňami
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 3 dňami
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
pred 3 dňami
1
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
pred 3 dňami
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
pred 3 dňami
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Česko Tesco
Viac
Veľká zmena pre podnikateľov: Odpočet DPH z firemných áut sa od roku 2026 výrazne obmedzí
pred hodinou
Meteorológovia varujú pred mrazivým januárom: Snežiť má aj v nížinách, teploty môžu klesnúť pod –20 °C
pred 2 hodinami
Horské priechody hlásia nebezpečné podmienky: Vodičov ohrozujú skaly, hmla aj zľadovatený sneh
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
22. 12. 2025 13:27
TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty. Nechýba ani tajomný EsDeeKid
TOP 10 rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty. Nechýba ani tajomný EsDeeKid
21. 12. 2025 16:00
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
18. 12. 2025 14:36
REFRESHNI SI PLAYLIST: Timothée Chalamet rapuje s EsDeeKidom, Lil Uzi Vert má v klipe Adrianu Limu či nový album od $uicideboy$
REFRESHNI SI PLAYLIST: Timothée Chalamet rapuje s EsDeeKidom, Lil Uzi Vert má v klipe Adrianu Limu či nový album od $uicideboy$
dnes o 09:00
Spotify čelí kontroverzii: Pirátska skupina mala stiahnuť milióny skladieb, môže ich šíriť zadarmo online
Spotify čelí kontroverzii: Pirátska skupina mala stiahnuť milióny skladieb, môže ich šíriť zadarmo online
22. 12. 2025 14:12
VIDEO: Koniec špekulácií? Timothée Chalamet rapuje v novom videu s EsDeeKidom
VIDEO: Koniec špekulácií? Timothée Chalamet rapuje v novom videu s EsDeeKidom
20. 12. 2025 12:09
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
Vybrali sme
dnes o 11:00
refresher+
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
dnes o 11:00
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
pred 3 dňami
VIDEO: Netflix vydal nový trailer k štvrtej sérii Bridgerton. Inšpirujú sa Popoluškou?
dnes o 13:02
Viac z Móda Všetko
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
V spolupráci
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
17. 12. 2025 17:30
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
18. 12. 2025 14:36
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
15. 12. 2025 15:00
Viac z Tech Všetko
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
18. 12. 2025 16:32
ChatGPT si po novom prispôsobíš presne podľa seba. Môžeš nastaviť jeho mieru nadšenia aj emócií
22. 12. 2025 10:18
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
17. 12. 2025 13:45

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
Osobnosti
pred hodinou
refresher+
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
pred hodinou
Thia s odstupom hovorí o tom, ako ju šikana formovala – aj o tom, prečo je dnes hrdá na to, kým je a odkiaľ pochádza.
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
dnes o 12:00
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
refresher+
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
dnes o 11:00
REFRESHNI SI PLAYLIST: Timothée Chalamet rapuje s EsDeeKidom, Lil Uzi Vert má v klipe Adrianu Limu či nový album od $uicideboy$
REFRESHNI SI PLAYLIST: Timothée Chalamet rapuje s EsDeeKidom, Lil Uzi Vert má v klipe Adrianu Limu či nový album od $uicideboy$
dnes o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
dnes o 12:00
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
22. 12. 2025 16:38
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
včera o 12:00
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
refresher+
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
dnes o 11:00
Tradícia, ktorú milujeme, iným naháňa hrôzu: Náš kapor vyhral rebríček nechutných vianočných jedál
Tradícia, ktorú milujeme, iným naháňa hrôzu: Náš kapor vyhral rebríček nechutných vianočných jedál
dnes o 11:40
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
19. 12. 2025 11:39
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
22. 12. 2025 16:38
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia