Robert De Niro sa rozplakal v podcaste. Prehovoril o strachu a rozdelenej Amerike

Otvorene kritizoval rozdelenie spoločnosti a vyzval na väčšiu jednotu a odvahu postaviť sa strachu.
Politická situácia v Amerike je v poslednom období čoraz vyhrotenejšia a stále častejšie sa k nej vyjadrujú aj známe osobnosti. Najnovšie prehovoril herecký veterán Robert De Niro v podcaste MS NOW’s Nicolle Wallace, kde počas rozhovoru o stave krajiny niekoľkokrát pôsobil veľmi emotívne a ku koncu sa dokonca rozplakal.
Viac ako 40-minútový rozhovor sa niesol v duchu obáv o budúcnosť Spojených štátov. De Niro vystupoval ako občan hlboko znepokojený smerovaním krajiny, ktorú miluje. Otvorene hovoril o strachu, napätí v spoločnosti a o tom, že situáciu nepovažuje za bežnú politickú debatu, ale za zásadný moment v dejinách USA.
Silný moment prišiel v závere podcastu (39:29), keď ho Nicolle Wallace pochválila za to, že vždy „povznáša všetkých okolo seba“. Herec sa pri odpovedi dojal. „Musíte ľudí povzbudzovať. Musíte ich spojiť. Bodka. Ľudí nemôžete rozdeľovať. Takto nemôžete vyhrať,“ povedal so zadrhávajúcim sa hlasom.
De Niro sa v rozhovore nevyhol ani priamemu hodnoteniu Donalda Trumpa. Kritizoval atmosféru strachu a varoval pred uspokojením sa so súčasným stavom. Zdôraznil, že zastrašovanie funguje len vtedy, keď mu ľudia dovolia fungovať – a že práve jednota a občianska odvaha sú podľa neho kľúčové.