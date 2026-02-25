Hlavné témy
dnes 25. februára 2026 o 16:00
Čas čítania 6:32

Resident Evil Requiem – Headshot, horor a Leon v najlepšej Rambo forme. Akčná hororovka tento rok možno porazí aj GTA VI

Resident Evil Requiem – Headshot, horor a Leon v najlepšej Rambo forme. Akčná hororovka tento rok možno porazí aj GTA VI
Zdroj: Capcom
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Leon S. Kennedy sa vracia ako neohrozený hrdina, ktorý skosí stovky zombíkov. Najnovší Resident Evil je opäť kandidátom na hru roka, a to sme ešte len vo februári.

Do slávneho mesta Raccoon City, odkiaľ sa rozšírila zombie nákaza vo svete Resident Evil, sa hráči v tomto tisícročí nepozreli. To sa však mení s Resident Evil Requiem, v rámci hlavnej série deviatou časťou úspešnej hororovo-akčnej série.

Do mesta spustošeného zombie nákazou a bombami sa vracia aj Leon S. Kennedy, tvár série a protagonista Resident Evil 2, 4 a 6. Pre Leona to bude náročný návrat, keďže si celý život vyčíta, že v osudné dni nedokázal v Raccoon City zachrániť viac ľudí. Keď sa do mesta vráti, niečo ho tam však prekvapí. Čo to bude, sa dozvieš v hre, pretože vývojári zo štúdia Capcom zakázali novinárom o druhej polovici hry napísať viac.

Aj o tomto je Resident Evil

Príbeh naberie niekoľko prekvapivých otočiek, ale vo všeobecnosti nie je oproti iným častiam až taký výnimočný. Je to tradičný, chaotický príbeh s nelogickými rozhodnutiami postáv a mnohými nevyriešenými dejovými záhadami. V tomto prípade je to ale obzvlášť citeľné, keďže tvorcovia neodpovedajú ani na viacero významných otázok, ktoré položili v priebehu hry. Zaujímavý na ňom je návrat do Raccoon City a uzatvorenie niektorých dejových liniek s organizáciou Umbrella, ktorá stojí za vytvorením zombie T-Vírusu.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Málokto však Resident Evil hrá pre prepracovaný príbeh. Najdôležitejšia je hrateľnosť a ideálne skĺbenie hororu a akcie. Po fantastických predošlých hrách v sérii tak nikoho neprekvapí, že aj tu sa to Capcomu podarilo na výbornú.

 

Je neuveriteľné, ako dokážu takmer každý rok vydávať novú časť Resident Evil a takmer každá je fantastická. Pre porovnanie, od roku 2018, keď Rockstar Games vydalo svoju zatiaľ poslednú hru Red Dead Redemption, stihol Capcom vydať päť vynikajúcich Resident Evil hier (Village, remaky 2, 3, 4 a Requiem).

Aj nový Requiem ponúka dostatočné množstvo noviniek, aby jednak prilákal nových hráčov, ale zároveň prekvapil dlhoročných fanúšikov série. Hra je rozdelená medzi akčné a hororové pasáže. Tie akčné ovláda Leon, zatiaľ čo poriadny horor zažijete v koži agentky FBI Grace Ashcroft. Tá sa vydáva riešiť záhadu tajomnej infekcie zabíjajúcej ľudí, ktorí prežili udalosti v Raccoon City pred 30 rokmi.

Resident Evil
Zdroj: Capcom

Nováčik menom Grace a fantastická hororová atmosféra

Grace sa dostáva na špeciálnu kliniku, kde čelí zmutovaným ľuďom, zombíkom a iným príšerám. Capcom ponúka možnosť prepínať pri oboch postavách medzi pohľadmi. Pri hraní za Grace je zaujímavejší práve pohľad z prvej osoby, ktorý umocňuje hororovú atmosféru.

Grace je v sérii nováčik a nemá skúsenosti s bojovaním s príšerami, takže jej sekcie sú napínavejšie a náročnejšie. Hráč musí občas zvoliť ústup, skrývanie, stealth a obchádzanie zombíkov, pretože nemusí mať dostatočne veľa nábojov.

Zaujímavou novinkou je, že po najnovšom zombíkovskom víruse si ľudia ponechávajú niektoré svoje črty. Jeden zombík tak napríklad neustále vypína svetlá, zatiaľ čo druhá, ktorá sa živila ako upratovačka, dookola drhne krvavú podlahu. Takéto veci sa dajú využiť najmä ako taktika v stealthe.

Grace okrem neškodných útokov nožom nedokáže ani bojovať na blízko a ani sa uhýbať. Postupne získava viac možností, ako nepriateľov zničiť, ale nikdy sa z nej nestane Rambo. Niektorým hráčom to nemusí vyhovovať, ale je to čistokrvný survival horor zážitok, ktorý sa ešte znásobí v Insanity móde (o tom neskôr).

Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem
Zobraziť galériu
(14)

Hrateľnostné novinky

Veľkou novinkou je odoberanie krvi zombíkom. Tá ostáva na zemi po súboji a Grace vďaka nej dokáže vytvárať užitočné predmety na obranu aj útok. Ako to však už v Resident Evil hrách býva, najprv to treba odomknúť v sejfe, ktorého heslo nájdeš po súboji s mini bossom po tom, čo si odomkneš dvere skrytým kľúčom.

 

Je to klasická survival horor formulka, ktorú tvorcovia týchto hier dokonale ovládajú. V prvej polovici hry tak budeš na klinike behať hore-dole v snahe nájsť všetky predmety a tajomstvá. Tvorcovia trochu ubrali dôraz z puzzle a hádaniek, ktoré sú tentokrát priamočiare a je ich menej, ale veľmi to nevadí.

Špeciálny agent Leon S. Kennedy

Na druhej strane je Leon, pri ktorom už režim Rambo zaručene nastúpi. Leon má od začiatku k dispozícii širší arzenál zbraní a je veľmi efektívny v boji na blízko. Zombíkov na rozdiel od Grace dokáže zabíjať aj odzadu potichu (Grace na to potrebuje špeciálnu injekciu), a to vďaka sekere, ktorá nahrádza dýku z Resident Evil 4.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Tá otvára nové možnosti v súbojoch, pretože si ju môžeš kedykoľvek nabrúsiť a nikdy sa tak nezničí. Dokáže odrážať väčšinu útokov a slúži aj na brutálne likvidácie potácajúcich sa zombíkov. Animácie sa pritom menia na základe toho, z akého uhlu na nepriateľa zaútočíš.

 

Leon má od začiatku veľký inventár, na rozdiel od Grace, ktorá musí postupne hľadať jeho rozšírenia, aby so sebou mohla niesť viac predmetov a nábojov. S každou ďalšou časťou za Leona sa z neho stáva čoraz neohrozenejší hrdina, ktorého nezastavia ani obrovské príšery. Niekoľkým takým čelí najmä v druhej časti hry zasadenej do Raccoon City.

Leon si môže vylepšovať zbrane a nakupovať náboje, no tvorcovia to vyvážili väčším počtom zombíkov. Keďže sú v Raccoon City takmer na každom kroku, nebude to nič jednoduché. Sekcie v tomto meste sú rozsiahle a aj keď nejde o úplne otvorený svet, tešiť sa môžeš na prepojené časti mesta a návrat do legendárnej lokácie – policajnej stanici z dvojky.

V hre sa nájdu aj nejaké ďalšie miesta či mini lokácie, ale väčšinu času budeš tráviť v klinike s Grace a v meste s Leonom. Hranie za Grace zosobňovalo perfektný balans medzi akciou a survival hororom, keď sa do popredia dostávala atmosféra a napínavý dizajn úzkych chodieb. Komplexnosť súbojového systému ale rozkvitla až v Leonových sekciách.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Leon je obratný, rýchly, silný a má špecifické animácie, ktoré zo súbojov robia pastvu pre oči. Jeho ovládanie je intuitívne, veľmi plynulé a najmä zábavné. Hranie za Leona znamená oprieť sa do hordy nepriateľov, odrážať útoky, ktoré iné postavy zabijú, a cítiť sa pritom cool.

 

Okrem Leona si užiješ ešte jednu postavu z predošlých hier, ale tvorcovia sa z nejakého dôvodu rozhodli ignorovať tie ostatné. Pôsobí to neprirodzene, keďže s Raccoon City sú spojené takmer všetky hlavné postavy v sérii. Problémom je, že Leon a ďalšia postava ich ani nespomenú, hoci spolu prežili peklo v úplne identických lokáciách, v akých sa v novej hre nachádzajú.

Pôsobí to ako situácia z marvelovského sveta, kde nejaký hrdina čelí hrozbe zničenia vesmíru či celého mesta, ale žiadny iný hrdina mu nepríde na pomoc, pretože to je sólo film a nie tímovka Avengers.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Pestré lokácie a dizajn levelov

Klinika Rhodes Hill je vyšperkovaná do dokonalosti. Sú tu úzke koridory, haly, tajné miestnosti, komnaty či tajné podzemné miestnosti so skrytými hrozbami. Je tu priestor na stealth, objavovanie tajomstiev, súboje a množstvo hororových momentov, ktoré ti naženú husiu kožu.

 

Veľmi sa podaril aj dizajn a rozloženie levelov v spustošenom Raccoon City. Vďaka post-apo vzhľadu je to skôr celkom nová lokácia než recyklácia tej starej. Hra sa tu výrazne zmení, a to nielen prostredím a hrateľnosťou, ale naberie aj dejový spád a zrýchli tempo. Neskôr však nastúpi aj niekoľko nudnejších a pomalých sekcií.

Resident Evil Requiem je séria, ktorá sa pýši svojou znovuhrateľnosťou a Requiem nie je žiadnou výnimkou.

Nie je tu však tradičné New Game Plus. Na miesto toho je tu Insanity mód obmieňajúci hru natoľko, že som si myslel, že je zabugovaná. Hneď zo začiatku ťa totiž prekvapí iné rozmiestnenie zombíkov a predmetov (vrátane zbraní, ktoré istý čas ani neuvidíš), podstatne zvýšená náročnosť (niekedy na zombíka nestačí ani šesť rán do hlavy) a oveľa menej zásob. Insanity je mód pre skutočných a skúsených fanúšikov survival hororu, pri ktorom sa zapotíš.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

PS5 Pro na maximum, krásny vizuál a takmer bezchybný technický stav

Zapotíš sa aj pri krásnych 3D modeloch zombíkov a postáv. Tie sú zatiaľ najdetailnejšie v celej sérii a najviac si to užiješ na PC či PS5 Pro. My sme recenzovali na aktuálne najsilnejšej konzole na trhu. PS5 Pro ponúka dva grafické režimy. Quality režim ti dodá 4K 60fps, zatiaľ čo Performance mód atakuje pri 4K obraze viac ako 90fps, ale bez ray-tracingu.

 

Z vizuálneho hľadiska ide o vysoký štandard zameraný najmä na nasvietenie a detailné textúry. Počas recenzovania sme sa potýkali s dvomi technickými chybami. V prvom prípade nešiel zvuk pri replikách postavy, ktorá cez vysielačku komunikovala s Leonom a v druhom prípade sú pažby niektorých zbraní natiahnuté na viac ako meter. Sú to chyby, ktoré možno v deň vydania už ani nebudú prítomné a neuberajú z inak bezchybného technického stavu titulu.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Pár negatív, ktoré hre nedovolia odniesť si plný počet bodov

Isté ďalšie nedostatky sa tu však nájdu. Hre chýba niekoľko zbraní navyše, už spomínané legendárne postavy zo série, ale aj obyčajné NPC, a teda nehrateľné, vedľajšie postavy. Okrem podarených záporákov a prológu, keď sa Grace a Leon pohybujú na ulici v meste, tu okrem pársekundového rozhovoru s jednou postavou nestretneš takmer žiadnu inú živú dušu.

 

Jemným sklamaním je aj tretia, zatiaľ neodhalená lokácia, ktorá je v rámci série už repetitívna a tvorcovia s ňou nedokázali vymyslieť nič nové, takže by ju mohli vystrihnúť z ktoréhokoľvek predošlého dielu a rozdiel by si si nevšimol.

Obsah, ktorý v hre je, je takmer dokonalý. Hru z desiatkového hodnotenia skôr ťahajú veci, ktoré by sme si želali, aby boli jej súčasťou, a teda viac zbraní, viac postáv, možno ešte zaujímavá lokácia navyše a ideálne aj pre sériu obľúbený mód Mercenaries. Šepká sa, že ešte tento rok vyjde nejaké DLC, tak snáď to bude niečo sýtejšie.

Resident Evil Requiem
Zdroj: Capcom

Resident Evil Requiem je hra, ktorá sa hrá úžasne, ktorá úžasne vyzerá a ktorá robí všetko to, čo od nej chceme, na výbornú. Ponúka záživný a adrenalínový stret akcie a hororu, keď ťa v jednej chvíli nechá v napätí tápať v tme v uličke s príšerami a v ďalšej ťa nechá vybuchovať im hlavy brokovnicami.

 

Titul má postačujúci príbeh, ktorý je v rámci série štandardnej kvality a brilantne nadizajnované herné prostredia, ktoré potešia najmä fanúšikov série. Ak si sledoval trailery, videl si stále len máličko, pretože jej prejdenie ti pri dôkladnom skúmaní okolia zaberie viac ako 12 hodín. Requiem je absolútna povinnosť a počin, ktorý s GTA VI, Saros a inými titulmi nepochybne zabojuje o ocenenia hra roka. 9.5/10

