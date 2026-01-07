Americká herečka Sarah Jessica Parker sa na odovzdávaní cien Golden Eve vyjadrila nielen k pokračovaniu seriálu Sex v meste, ale aj k plánovanému tretiemu filmu zo série Hocus Pocus.
Americká herečka Sarah Jessica Parker sa na predávaní cien Golden Eve vyjadrila k pokračovaniu svetoznámeho seriálu Sex v meste. „Počujem veľa veľmi originálnych nápadov, všetky sú krásne, dobre mienené a často veľmi šikovné, ale jediné, na čom skutočne záleží, je to, čo nadchýna Michaela Patricka Kinga. A ten práve teraz o tom jednoducho nepremýšľa,“ uviedla pre Variety s odkazom na režiséra populárnej série.
Zmienky o točení seriálu podporilo aj stretnutie s bývalými hereckými kolegami zo seriálu Sex v meste Kristen Davids, Evanom Handlerom a Davidom Eigenbergom.
Fanúšikovia obľúbenej herečky však nemusia zúfať. Parker sa vyjadrila aj k pokračovaniu filmovej série Hokus Pokus. V rozhovore pre Variety uviedla, že na pokračovaní sa pracuje a teší sa na spoluprácu s protagonistkou hlavnej postavy Winifred Sandersonovej Bette Midler. „Kam ide Bette, tam idem aj ja. Bette je ako 13-ročné dievča s novým bicyklom. Hovorí: ‚Mám kolesá, poďme cestovať.“ dodala s úsmevom.