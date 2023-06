KVÍZ: Ako dobre poznáš seriál Sex v meste?

Streamovacia platforma HBO Max prichádza s ďalšou sériou And just like that, ktorá je voľným pokračovaním kultového seriálu Sex v meste. Otestuj sa, či sa môžeš nazvať skutočným milovníkom najštýlovejšieho seriálu všetkých čias a získaš plný počet bodov.

Sex v meste len pred pár dňami oslávil svoje 25. narodeniny. Presne pred štvrťstoročím bola odvysielaná jeho prvá časť a svojich kultových fanúšikov má seriál dodnes. Streamovacia platforma HBO Max aktuálne uvádza druhú sériu And just like that, ktorá je voľným pokračovaním kultového seriálu. Otestuj sa v kvíze, či si skalným fanúšikom a získaš 10 z 10.