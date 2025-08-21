Seriál Votrelec zaznamenal úspech aj u nás. Na Disney+ momentálne dominuje rebríčkom sledovanosti.
Seriálu sa darí aj inde. Na vrchol sledovanosti sa dostal aj v ďalších 73 krajinách na Disney+ a v Spojených štátoch na Hulu.
Celkovo si seriál Alien: Earth podľa Dark Horizon pozrelo už viac ako deväť miliónov ľudí. Divákov k obrazovkám nepochybne prilákali kritici, ktorí na adresu novinky nešetrili chválou.
Nový Votrelec získal skvelé recenzie
Na Rotten Tomatoes získal od kritikov dokonca celkové hodnotenie, a to až 96 percent. „Séria doslova vracia veci na Zem a darí sa jej zachovať estetiku a atmosféru filmov o Votrelcovi a zároveň vytvoriť skutočne jedinečný a strhujúci príbeh,“ píše Kelly Lawler z USA Today.
Rebecca Nicholson z Financial Times označila nový seriál za „najlepšie spracovanie Votrelca od roku 1986.“ Diváci ho zatiaľ hodnotia 72 percentami.
A je tiež jasné, že popularita seriálu bude len a len rásť. Seriál má totiž zatiaľ premiéru len prvých troch epizód. Nový Votrelec sa zároveň stal druhou najnavštevovanejšou premiérou Disney+ za august. Predbehol ho len animovaný projekt spoločnosti Marvel s názvom Eyes of Wakanda.
Novú adaptáciu vytvoril Noah Hawley a v hlavných úlohách sa predstavia Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Adrian Edmondson, David Rysdahl a Essie Davis.
Seriál sleduje príbeh Wendy, ktorá sa spolu s jednotkou vojakov vydáva preskúmať havarovanú vesmírnu loď. „Nájdu niečo nebezpečné, niečo, čo túži po ich krvi, a je to mimozemšťan,“ znie oficiálna synopsa.