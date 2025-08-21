Mladý pár práve natáčal recenziu podniku v Texase v Spojených štátoch. Našťastie, obaja incident prežili.
Patrick Blackwood a Nina Santiago si práve odhryzli z hamburgeru, keď cez okno, pri ktorom sedeli, preletelo auto. Keďže sa živia ako influenceri, mali zapnuté kamery na mobilných telefónoch a celú udalosť si natočili. Video zdieľala spravodajská stanica ABC News na sociálnej sieti X.
Na záberoch, ktoré sa začali virálne šíriť na sociálnych sieťach, je v jednom momente vidieť, ako miestom letia črepiny a Nina v dôsledku nárazu padá na zem. Na videu je stále vidieť, ako obaja stoja a neveria, čo sa stalo. Šokovaní sú aj ostatní návštevníci a personál reštaurácie.
Vodička auta, ktoré rozbilo okno, povedala úradom, že si myslela, že zaparkovala. „Keď však dala nohu z brzdy, auto sa rozbehlo do reštaurácie,“ uviedlo policajné oddelenie okresu Harris. Reštaurácia CuVee's Culinary Creations, v ktorej došlo k incidentu, pre NBC News uviedla, že už bola znovu otvorená, ale stále čaká na odhad nákladov na opravu.
„Šéfkuchár, influenceri, hostia a personál mali šťastie, že neutrpeli vážne zranenia,“ uviedla reštaurácia. „Vážime si všetku podporu, ktorú nám verejnosť poskytla,“ dodali vo vyhlásení.
Dvojica zverejnila na YouTube všetky zábery, ktoré v ten deň urobila, vrátane záberov zo sanitky či nemocnice. Podľa videa a účtu na Instagrame mal Patrick Blackwood dlhú tržnú ranu pozdĺž čeľuste. Príspevok Niny na jej účte na Instagrame ukazoval sériu rezných rán na tvári a rukách.
„Tento zážitok mi ukázal, na čom skutočne záleží, život je príliš krátky,“ napísala žena. „Nechajte to tak, odpustite, žite prítomnosťou a vážte si ľudí okolo seba, pretože toto mohlo byť naše posledné jedlo,“ dodala.