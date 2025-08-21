Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. augusta 2025 o 11:03
Čas čítania 1:02
Anna-Marie Vondráková

Influencerov počas obedu zrazilo auto, ktoré preletelo cez okno reštaurácie. Celý incident natočili na video

Influencerov počas obedu zrazilo auto, ktoré preletelo cez okno reštaurácie. Celý incident natočili na video
ZAUJÍMAVOSTI AUTONEHODA INFLUENCERI NEHODY A ÚMRTIA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Mladý pár práve natáčal recenziu podniku v Texase v Spojených štátoch. Našťastie, obaja incident prežili.

Patrick Blackwood a Nina Santiago si práve odhryzli z hamburgeru, keď cez okno, pri ktorom sedeli, preletelo auto. Keďže sa živia ako influenceri, mali zapnuté kamery na mobilných telefónoch a celú udalosť si natočili. Video zdieľala spravodajská stanica ABC News na sociálnej sieti X. 

 
Pozrite si ho v aplikácii Threads

Na záberoch, ktoré sa začali virálne šíriť na sociálnych sieťach, je v jednom momente vidieť, ako miestom letia črepiny a Nina v dôsledku nárazu padá na zem. Na videu je stále vidieť, ako obaja stoja a neveria, čo sa stalo. Šokovaní sú aj ostatní návštevníci a personál reštaurácie.

Odporúčané
Českým vedcom sa podaril prelomový objav: Vyvinuli nanokrúžky, ktoré cielene ničia rakovinové bunky Českým vedcom sa podaril prelomový objav: Vyvinuli nanokrúžky, ktoré cielene ničia rakovinové bunky 20. augusta 2025 o 11:52

Vodička auta, ktoré rozbilo okno, povedala úradom, že si myslela, že zaparkovala. „Keď však dala nohu z brzdy, auto sa rozbehlo do reštaurácie,“ uviedlo policajné oddelenie okresu Harris. Reštaurácia CuVee's Culinary Creations, v ktorej došlo k incidentu, pre NBC News uviedla, že už bola znovu otvorená, ale stále čaká na odhad nákladov na opravu.

„Šéfkuchár, influenceri, hostia a personál mali šťastie, že neutrpeli vážne zranenia,“ uviedla reštaurácia. „Vážime si všetku podporu, ktorú nám verejnosť poskytla,“ dodali vo vyhlásení.

Odporúčané
Za Eurovíziou nebudeš musieť cestovať ďaleko: Hostiteľom obľúbenej hudobnej súťaže bude Viedeň Za Eurovíziou nebudeš musieť cestovať ďaleko: Hostiteľom obľúbenej hudobnej súťaže bude Viedeň 20. augusta 2025 o 10:11

Dvojica zverejnila na YouTube všetky zábery, ktoré v ten deň urobila, vrátane záberov zo sanitky či nemocnice. Podľa videa a účtu na Instagrame mal Patrick Blackwood dlhú tržnú ranu pozdĺž čeľuste. Príspevok Niny na jej účte na Instagrame ukazoval sériu rezných rán na tvári a rukách.

Odporúčané
Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha 18. augusta 2025 o 17:49

„Tento zážitok mi ukázal, na čom skutočne záleží, život je príliš krátky,“ napísala žena. „Nechajte to tak, odpustite, žite prítomnosťou a vážte si ľudí okolo seba, pretože toto mohlo byť naše posledné jedlo,“ dodala.

Odporúčané
Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami 21. augusta 2025 o 8:22
Odporúčané
Novinka F1 s Bradom Pittom bude čoskoro online. Kde si môžeš film pozrieť? Novinka F1 s Bradom Pittom bude čoskoro online. Kde si môžeš film pozrieť? 20. augusta 2025 o 13:31
Odporúčané
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík 19. augusta 2025 o 8:51
Sme tu pre teba
Vieš, že o tvorbu kvalitného obsahu sa stará viac ako 60 ľudí?
Každý článok alebo post prejde dôkladnou kontrolou, aby sme ti zaručili, že sa k tebe dostanú len overené fakty.
Zároveň otvárame tabuizované témy bez predsudkov a prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.
To všetko je možné aj vďaka podpore našich predplatiteľov.
Podpor kvalitný obsah
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
AUTONEHODA INFLUENCERI NEHODY A ÚMRTIA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: go.com, nbcnews.com
Náhľadový obrázok: youtube/Unrated EX Files
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
refresher+
Odporúčané
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
včera o 07:00
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
včera o 18:00
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
refresher+
Odporúčané
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
včera o 17:00
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
dnes o 07:00
Storky
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
Lifestyle news
Influencerov počas obedu zrazilo auto, ktoré preletelo cez okno reštaurácie. Celý incident natočili na video pred 11 minútami
Netflix ukázal prvé zábery z nakrúcania novej Emily in Paris. Piata séria vyjde už onedlho pred hodinou
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie pred hodinou
Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami pred 2 hodinami
Čína vyvíja robota, ktorý bude schopný donosiť a porodiť dieťa. Môže to zmeniť budúcnosť pôrodu včera o 19:18
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom včera o 18:26
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov včera o 18:00
Los Emil už Slovensko opustil. Najnovšie ho spozorovali v Rakúsku včera o 17:32
Hrdinský pes pomáhal pri zásahu v Trnave: Polícia odhalila krádež vďaka štvornohému pomocníkovi včera o 16:46
Spravodajstvo
Doprava Donald Trump Správy počasie Vojna na Ukrajine
Viac
Mešká ti vlak alebo nejde celou trasou? Zisti, aké máš nároky
pred 15 minútami
Zelenskyj si určil presné podmienky: Stretnutie s Putinom bude možné až po potvrdení bezpečnostných záruk
pred hodinou
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
dnes o 07:00
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
refresher+
Odporúčané
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
včera o 17:00
Xiaomi spustil BACK TO SCHOOL akciu. Ušetri na špičkových smartfónoch, tabletoch či hodinkách
PR správa
Xiaomi spustil BACK TO SCHOOL akciu. Ušetri na špičkových smartfónoch, tabletoch či hodinkách
pred hodinou
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
včera o 11:15
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
včera o 15:00
Los Emil už Slovensko opustil. Najnovšie ho spozorovali v Rakúsku
Los Emil už Slovensko opustil. Najnovšie ho spozorovali v Rakúsku
včera o 17:32
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Viac z Refresher Všetko
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
pred 4 dňami
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
27. 7. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Elissio produkuje pre slovenskú rapovú elitu: „Vedel som, že mám track so Sameyom ešte predtým, ako ho nahral“ (Rozhovor)
Hudba
pred 13 minútami
Elissio produkuje pre slovenskú rapovú elitu: „Vedel som, že mám track so Sameyom ešte predtým, ako ho nahral“ (Rozhovor)
pred 13 minútami
Beaty od Elissia určite poznáš – a možno ťa už aj prekvapili či očarili. No ako sa chalan z Lipian dostal k tvorbe beatov pre slovenskú rapovú elitu či umelcov ako Ben Cristovao?
Takmer polovica ľudí uvažuje o využívaní telemedicíny. Akú rolu pri tom hrajú zdravotné poisťovne?
PR správa
Takmer polovica ľudí uvažuje o využívaní telemedicíny. Akú rolu pri tom hrajú zdravotné poisťovne?
pred 43 minútami
Xiaomi spustil BACK TO SCHOOL akciu. Ušetri na špičkových smartfónoch, tabletoch či hodinkách
PR správa
Xiaomi spustil BACK TO SCHOOL akciu. Ušetri na špičkových smartfónoch, tabletoch či hodinkách
pred hodinou
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie
pred hodinou
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
včera o 11:15
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone
včera o 09:24
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
pred 2 dňami
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska
včera o 12:42
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
pred 4 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
pred 3 dňami
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
14. 8. 2025 19:06
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
pred 2 dňami
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
15. 8. 2025 18:21
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia