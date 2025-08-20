Medzinárodná pesničková súťaž sa bude v máji budúceho roka konať vo Viedni.
Rakúske hlavné mesto bude hostiť Eurovision Song Contest po víťazstve JJ s piesňou „Wasted Love“. Fanúšikov čaká týždeň plný koncertov, semifinále a veľké finále vo Wiener Stadthalle, píše portál ebu.ch.
Finále súťaže sa bude konať 16. mája vo Wiener Stadthalle, zatiaľ čo semifinále sú naplánované na 12. a 14. mája. Počas celého týždňa budú vo Viedni prebiehať sprievodné akcie vrátane Eurovision Village a Euroclubu.
Riaditeľ Eurovízie Martin Green vyjadril nadšenie z toho, že práve Viedeň bude mestom, kde sa bude konať ďalší ročník. „EBU je nadšená, že Viedeň bola vybraná za hostiteľské mesto Eurovízie 2026. Viedeň je známa ako jedno z najmuzikálnejších miest na svete a vďaka svojej polohe v srdci Európy je ideálnym hostiteľským mestom pre 70. ročník Eurovízie.“
Nepôjde však o prvýkrát, čo sa bude obľúbená spevácka súťaž konať v hlavnom meste Rakúska. Viedeň totiž už hostila Eurovíziu v rokoch 1967 a 2015. Mesto bolo vybrané vďaka svojej infraštruktúre, kapacitám a skúsenostiam s medzinárodnými podujatiami.
Viedenský primátor Michael Ludwig zdôraznil, že podujatie bude dostupné pre širokú verejnosť a vyjadril radosť z toho, že Rakúsko opäť ukáže svoje hudobné schopnosti.