Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. augusta 2025 o 10:11
Čas čítania 0:47
Sofia Angušová

Za Eurovíziou nebudeš musieť cestovať ďaleko: Hostiteľom obľúbenej hudobnej súťaže bude Viedeň

Za Eurovíziou nebudeš musieť cestovať ďaleko: Hostiteľom obľúbenej hudobnej súťaže bude Viedeň
Zdroj: Unsplash/Leyre/volně k použití
ZAUJÍMAVOSTI EUROVÍZIA HUDBA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Medzinárodná pesničková súťaž sa bude v máji budúceho roka konať vo Viedni.

Rakúske hlavné mesto bude hostiť Eurovision Song Contest po víťazstve JJ s piesňou „Wasted Love“. Fanúšikov čaká týždeň plný koncertov, semifinále a veľké finále vo Wiener Stadthalle, píše portál ebu.ch.

eurovizia
Zdroj: TASR/AP
Odporúčané
Eurovíziu ovládla pop-opera. Rakúšan JJ triumfoval s dojímavou piesňou Eurovíziu ovládla pop-opera. Rakúšan JJ triumfoval s dojímavou piesňou 18. mája 2025 o 8:38

Finále súťaže sa bude konať 16. mája vo Wiener Stadthalle, zatiaľ čo semifinále sú naplánované na 12. a 14. mája. Počas celého týždňa budú vo Viedni prebiehať sprievodné akcie vrátane Eurovision Village a Euroclubu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eurovision Song Contest (@eurovision)

Riaditeľ Eurovízie Martin Green vyjadril nadšenie z toho, že práve Viedeň bude mestom, kde sa bude konať ďalší ročník. „EBU je nadšená, že Viedeň bola vybraná za hostiteľské mesto Eurovízie 2026. Viedeň je známa ako jedno z najmuzikálnejších miest na svete a vďaka svojej polohe v srdci Európy je ideálnym hostiteľským mestom pre 70. ročník Eurovízie.“

Odporúčané
Slovensko sa ani v roku 2026 nevráti do Eurovízie. STVR vysvetľuje dôvody a pripúšťa možný návrat v budúcnosti Slovensko sa ani v roku 2026 nevráti do Eurovízie. STVR vysvetľuje dôvody a pripúšťa možný návrat v budúcnosti 23. júla 2025 o 18:21

Nepôjde však o prvýkrát, čo sa bude obľúbená spevácka súťaž konať v hlavnom meste Rakúska. Viedeň totiž už hostila Eurovíziu v rokoch 1967 a 2015. Mesto bolo vybrané vďaka svojej infraštruktúre, kapacitám a skúsenostiam s medzinárodnými podujatiami.

Viedenský primátor Michael Ludwig zdôraznil, že podujatie bude dostupné pre širokú verejnosť a vyjadril radosť z toho, že Rakúsko opäť ukáže svoje hudobné schopnosti.

Odporúčané
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone 20. augusta 2025 o 9:24
Odporúčané
Biely dom po novom nájdeš na TikToku. Účet vznikol tesne pred možným zákazom aplikácie, ktorú Trump dlhodobo kritizoval Biely dom po novom nájdeš na TikToku. Účet vznikol tesne pred možným zákazom aplikácie, ktorú Trump dlhodobo kritizoval 20. augusta 2025 o 8:32
Odporúčané
Fallout zverejnil prvú upútavku na druhú sériu. Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy Fallout zverejnil prvú upútavku na druhú sériu. Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy 20. augusta 2025 o 7:49
S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
EUROVÍZIA HUDBA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
refresher+
Odporúčané
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
včera o 07:00
České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)
včera o 17:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
pred 2 dňami
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
refresher+
Odporúčané
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
dnes o 07:00
Storky
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Lifestyle news
Za Eurovíziou nebudeš musieť cestovať ďaleko: Hostiteľom obľúbenej hudobnej súťaže bude Viedeň pred 53 minútami
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone pred hodinou
Biely dom po novom nájdeš na TikToku. Účet vznikol tesne pred možným zákazom aplikácie, ktorú Trump dlhodobo kritizoval pred 2 hodinami
Fallout zverejnil prvú upútavku na druhú sériu. Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy pred 3 hodinami
Tvorca Peaky Blinders rozpovie príbeh o slávnej rodine pivovarníkov. Seriál House of Guinness už čoskoro dorazí na Netflix včera o 19:18
Žena sa pohoršila nad bizarným poplatkom v pizzerii. Zaplatila aj za to, čo nezjedla včera o 18:22
Videli sme film Džob. Tu je 5 dojmov, ktoré sme si odniesli z premiéry včera o 17:34
Horolezec vo Vysokých Tatrách objavil výnimočný prírodný úkaz. Na mapách ho nenájdeš včera o 16:47
V týchto dovolenkových destináciách si daj pozor. Komáre šíria viaceré choroby, Európa hlási stovky prípadov včera o 16:01
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Donald Trump Doprava Správy počasie
Viac
Čipsy, čokolády či zmrzlina by mohli stáť viac. Štát plánuje presun vybraných produktov do vyššej sadzby DPH
pred 5 minútami
Gröhling: Richard Sulík sa na kandidátku nedostane. Jeho syn je nevyzretý a hľadá pozornosť
pred 40 minútami
Od štvrtka očakávaj búrky na celom území. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa pre všetky okresy
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Žena sa pohoršila nad bizarným poplatkom v pizzerii. Zaplatila aj za to, čo nezjedla
Zahraničné
včera o 18:22
Žena sa pohoršila nad bizarným poplatkom v pizzerii. Zaplatila aj za to, čo nezjedla
včera o 18:22
České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)
včera o 17:00
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
refresher+
Odporúčané
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
včera o 07:00
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
včera o 08:51
Muž skončil vo väzení pre Pokémon kartičky. Minul na ne 120-tisíc eur z firemnej karty
Muž skončil vo väzení pre Pokémon kartičky. Minul na ne 120-tisíc eur z firemnej karty
včera o 11:53
Horolezec vo Vysokých Tatrách objavil výnimočný prírodný úkaz. Na mapách ho nenájdeš
Horolezec vo Vysokých Tatrách objavil výnimočný prírodný úkaz. Na mapách ho nenájdeš
včera o 16:47
Viac z Kultúra Všetko
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Udalosti
pred 3 minútami
Odporúčané
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 3 minútami
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
10. 8. 2025 20:30
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
7. 8. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
7. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Turisti vybrali najlepšie pizze na svete. 10. miesto je pre mnohých kontroverzné
14. 8. 2025 12:19
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00
Viac z Refresher Všetko
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
pred 3 dňami
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
27. 7. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Kultúra
pred 2 minútami
Odporúčané
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 minútami
Ak hľadáš, kto fotil poslednú akciu, na ktorej si nebol, no vďaka fotkám, ktoré si videl, si si povedal, že na ďalšej nemôžeš chýbať, si na správnom mieste.
Lidl eliminuje obaly produktov, ktoré lákajú deti. Cieľom reťazca je podporiť zdravšie rozhodovanie a bojovať proti obezite
PR správa
Lidl eliminuje obaly produktov, ktoré lákajú deti. Cieľom reťazca je podporiť zdravšie rozhodovanie a bojovať proti obezite
pred hodinou
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone
pred hodinou
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
refresher+
Odporúčané
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
dnes o 07:00
CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách?
refresher+
CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách?
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
pred 2 dňami
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
včera o 08:51
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
pred 2 dňami
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Odporúčané
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
pred 2 dňami
IKEA opäť prekvapila: Predstavila tanier na ikonické mäsové guličky
IKEA opäť prekvapila: Predstavila tanier na ikonické mäsové guličky
včera o 12:48
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
pred 2 dňami
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
13. 8. 2025 11:33
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
14. 8. 2025 19:06
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Koľko stojí deň vo Vysokých Tatrách? Parkovanie je drahšie než v Rakúsku, za obed som nechal 25 eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Koľko stojí deň vo Vysokých Tatrách? Parkovanie je drahšie než v Rakúsku, za obed som nechal 25 eur (Reportáž)
27. 7. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia