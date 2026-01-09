Rok 2026 má svoj prvý veľký TikTok fenomén. Trend s názvom „365 buttons“ vznikol ako osobný rituál na uvedomenie si plynutia času, no internet z neho rýchlo spravil senzáciu.
Virálny trend „365 buttons“ odštartovala TikTok používateľka Tamara, ktorá sa rozhodla privítať nový rok netradičným spôsobom. Jej plán bol jednoduchý: zaobstarať si 365 gombíkov, aby mala fyzickú pripomienku toho, ako rýchlo čas plynie a aby ju to motivovalo robiť viac vecí.
Zaujímavý koncept však vyvolal určitý zmätok, pričom hlavná otázka znela: „Prečo na to potrebuje práve 365 gombíkov?“ Tamara odpovedala: „Jeden na každý deň.“
Toto ľudí len ešte viac zmiatlo. Zbierala by Tamara gombíky? Dávala by si ich do pohára? Nosila by ich? Hádzala by ich po ľuďoch? Hoci pôvodná myšlienka bola skôr introspektívna a osobná, na sociálnych sieťach okamžite vyvolala vlnu otázok, nepochopenia a vtipov.
Tamara napokon reagovala dnes už legendárnou podráždenou vetou: „Vlastne to musí dávať zmysel len mne a nemám potrebu to nikomu vysvetľovať.“ Práve táto odpoveď sa stala spúšťačom virálneho ošiaľu.
@lis_george Tamara is really out here paving the way for us all! #tamara #365buttons #confidence #2026 ♬ Confidence (sped up version) - Ocean Alley
Z pôvodne nevinného predsavzatia sa zrodila univerzálna hláška, ktorú si internet osvojil ako manifest individuality a práva robiť veci po svojom. Tumblr dokonca vyhlásil rok 2026 za „rok 365 buttons“, zatiaľ čo značky, športové kluby aj verejné inštitúcie začali frázu používať vo vlastných príspevkoch.
year of 365 buttons— Tumblr (@tumblr) January 2, 2026
Na trend reagoval napríklad aj oficiálny účet Empire State Building.
@empirestatebldg My 2026 motto thank you @Tamara #empirestatebuilding #newyork #nyc #tamara #trend ♬ original sound - freak
Trend si našiel miesto aj v popkultúre, kde bol prirovnávaný k „brat“ estetike Charli XCX. Drzý, sebavedomý a mierne rezignovaný postoj k očakávaniam okolia.
@basshura Someone dropped them in the elevator #buttons #tamara #365buttons #newyear ♬ 365 - Charli xcx
Na vlnu sa chytil napríklad aj oficiálny účet Uberu.
@uber
One out of 365 buttons, down 😌♬ Wistful Spring - Edward Josephs & Scott Rockwell
Okrem memes sa však objavili aj milé reakcie používateľov TikToku.
@sourdoughbreadand “That’s a good idea” but after I told him the 365 buttons lore he said he didn’t actually think it was a good idea #365buttons #buttons #tamara ♬ Down on the Floor (Vox) - Ah2
„365 buttons“ tak dnes neznamená len gombíky, ale aj jednoduché posolstvo: nie všetko musíš vysvetľovať a nie všetko musí dávať zmysel všetkým. V roku 2026 to internetu úplne stačí.