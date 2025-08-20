Na TikTok včera vstúpil aj Biely dom napriek tomu, že v minulosti Donald Trump viackrát vyjadril pochybnosti o bezpečnosti dát.
Oficiálny účet Bieleho domu sa objavil na TikToku len pár týždňov predtým, ako uplynie ďalšia lehota na rozhodnutie, či čínska spoločnosť ByteDance aplikáciu v Spojených štátoch predá, alebo bude úplne zablokovaná, píše CNN.
Včera (19.8) sa Biely dom rozhodol spustiť svoj prvý oficiálny profil na TikToku. Tento krok však prichádza v čase, keď stále nie je úplne jasné, aký osud čaká populárnu sociálnu sieť.
@whitehouse
America we are BACK! What’s up TikTok?♬ original sound - The White House
Oficiálny profil Bieleho domu sa volá „The White House“ a v čase písania článku ho sleduje vyše 60 000 používateľov.
Na prvom videu je Donald Trump, ktorý hovorí: „Každý deň sa prebúdzam s odhodlaním zabezpečiť lepší život pre ľudí v celej krajine. Som vaším hlasom.“ Pod príspevkom stojí stručný odkaz: „Amerika, sme späť! Ako sa máš, TikTok?“
Ide o historicky prvý profil vládnej administratívy, hoci Trump platformu v minulosti už využíval, a to v roku 2024 počas kampane. Paradoxné však je, že americký prezident v minulosti otvorene vyjadroval obavy zo zneužitia aplikácie čínskymi orgánmi, ktoré by mohli mať prístup k dátam používateľov.
Začiatkom roka zákon krátko zablokoval TikTok, no Trump sa ho rozhodol odložiť o 75 dní. V júni termín posunul už po tretí raz. Aký osud čaká TikTok v USA, však zatiaľ nevieme, no príchod Bieleho domu na platformu môže naznačovať, že vláda si necháva otvorené dvere pre kompromis.