dnes 19. augusta 2025 o 18:22
Čas čítania 0:32
Sofia Angušová

Žena sa pohoršila nad bizarným poplatkom v pizzerii. Zaplatila aj za to, čo nezjedla

Žena sa pohoršila nad bizarným poplatkom v pizzerii. Zaplatila aj za to, čo nezjedla
Zdroj: Ig /@elledili93
ZAUJÍMAVOSTI GASTROPRIEMYSEL TALIANSKO
Talianska reprezentantka v plávaní, Elena Di Liddo, sa po návšteve miestnej pizzerie rozhodla verejne vyjadriť svoje rozhorčenie nad účtovaním zvláštneho poplatku. Nepríjemnú skúsenosť zažila v rodnom meste Bisceglie v regióne Apúlia.

Elena Di Liddo si objednala v miestnej talianskej reštaurácii pizzu tricolore, no požiadala, aby jej odstránili dve ingrediencie – cherry paradajky a mozzarellu. Na účte ju však čakal šok, pretože si reštaurácia pripočítala 1,50 € za každú zmenu, teda spolu 3 €, píše Dailymail.

Namiesto pôvodných 14 € tak zaplatila 17 €. A to aj za ingrediencie, ktoré ani nezjedla.

Účet, ktorý prišiel Elle.
Účet, ktorý prišiel Elle. Zdroj: Ig /@elledili93

Elena na svojom Instagrame, kde má viac než 30-tisíc sledovateľov, zverejnila fotografiu účtu a otvorene napísala, že považuje takéto praktiky za „smutné, trápne a takmer nezákonné“. Dodala, že nerozumie, prečo by mala platiť za niečo, čo na jej tanieri ani nebolo.

Plavkyňa pripomenula, že podobné „skryté“ poplatky zažila aj v iných častiach Talianska. V minulosti sa stretla s tým, že na severe krajiny si pýtali peniaze dokonca aj za doplnenie vody do kávy.

Anketa:
Príde ti v poriadku si za to pýtať peniaze?
Nie, súhlasím so ženou.
Áno, je to ok.
Nie, súhlasím so ženou.
84 %
Áno, je to ok.
16 %
GASTROPRIEMYSEL TALIANSKO
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Ig /@elledili93
