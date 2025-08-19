Talianska reprezentantka v plávaní, Elena Di Liddo, sa po návšteve miestnej pizzerie rozhodla verejne vyjadriť svoje rozhorčenie nad účtovaním zvláštneho poplatku. Nepríjemnú skúsenosť zažila v rodnom meste Bisceglie v regióne Apúlia.
Elena Di Liddo si objednala v miestnej talianskej reštaurácii pizzu tricolore, no požiadala, aby jej odstránili dve ingrediencie – cherry paradajky a mozzarellu. Na účte ju však čakal šok, pretože si reštaurácia pripočítala 1,50 € za každú zmenu, teda spolu 3 €, píše Dailymail.
Namiesto pôvodných 14 € tak zaplatila 17 €. A to aj za ingrediencie, ktoré ani nezjedla.
Elena na svojom Instagrame, kde má viac než 30-tisíc sledovateľov, zverejnila fotografiu účtu a otvorene napísala, že považuje takéto praktiky za „smutné, trápne a takmer nezákonné“. Dodala, že nerozumie, prečo by mala platiť za niečo, čo na jej tanieri ani nebolo.
Plavkyňa pripomenula, že podobné „skryté“ poplatky zažila aj v iných častiach Talianska. V minulosti sa stretla s tým, že na severe krajiny si pýtali peniaze dokonca aj za doplnenie vody do kávy.