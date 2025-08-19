Kategórie
dnes 19. augusta 2025 o 15:16
Čas čítania 0:49
Michal Drahný Sofia Angušová

Posun vo vyšetrovaní smrti Matthewa Perryho: „Ketamínová kráľovná" priznáva vinu vo veci predávkovania

Posun vo vyšetrovaní smrti Matthewa Perryho: „Ketamínová kráľovná“ priznáva vinu vo veci predávkovania
Zdroj: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images
FILMY A SERIÁLY HERCI HOLLYWOODSKI HERCI MATTHEW PERRY NEHODY A ÚMRTIA ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
Žene, ktorá sa priznala k podaniu ketamínu tragicky zosnulému hercovi, hrozí podľa zákona až 65 rokov väzenia.

Jashveen Sangha je 42-ročná drogová dílerka celebrít. Tá sa podľa tlačovej správy prokuratúry Spojených štátov amerických v štáte Kalifornia v mimosúdnej dohode priznala k vražde hviezdy seriálu Priatelia Matthewa Perryho. Žena vinu v minulosti odmietala, no teraz sa rozhodla priznať.

Súhlasila s priznaním viny v jednom obvinení z prevádzkovania zariadenia súvisiaceho s drogami, troch obvineniach z distribúcie ketamínu a jednom obvinení z distribúcie ketamínu s následkom smrti. 

„Ketamínová kráľovná“ má dvojité občianstvo, americké a britské a podľa federálnych zákonov jej hrozí až 65 rokov za mrežami. Už viac ako rok je vo väzbe a na september bolo naplánované súdne pojednávanie. 

Žena je tiež jednou z piatich osôb, ktoré Perrymu dodávali ketamín a ktoré podľa obžaloby zneužívali jeho závislosť na zisk, čo viedlo k jeho smrti.

Medzi ďalšími obžalovanými sú lekári Salvador Plasencia a Mark Chavez, ktorí mu ketamín predali, Kenneth Iwamasa, Perryho asistent, ktorý mu ketamín dodal a dokonca ho aj vpichoval, či Eric Fleming, ktorý ho získal od spomínanej ženy.

Minulý mesiac si vinu priznal aj lekár Salvador Plasencia, ktorý sa priznal k štyrom bodom obžaloby za distribúciu ketamínu, ktorý Matthew užíval. Rozsudok by mali v jeho prípade vyniesť už 3. decembra, v prípade dokázania viny mu hrozí až 40 rokov za mrežami.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michal Drahný
Michal Drahný
Reporter
Všetky články
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Zdroj: justice.gov, ew.com, bbc.com
Náhľadový obrázok: NBC
Najnovšie

