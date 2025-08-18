Polovica jedla pri bufetových raňajkách končí v koši.
Turecká vláda sa rozhodla zasiahnuť proti obrovskému plytvaniu jedlom, ktoré každoročne dosahuje milióny ton potravinového odpadu. Podľa výskumov približne tretina ovocia a zeleniny sa nikdy nedostane na stôl a skončí v odpade.
Nové opatrenia sa zamerajú najmä na bufetové raňajky, ktoré sa v posledných rokoch stali veľmi populárnymi, informujú tvnoviny.sk. Člen vládneho Výboru pre poľnohospodársku a potravinovú politiku, Ramazan Bingöl, upozornil, že až polovica jedla pri týchto raňajkách končí v koši, uvádza portál Sabah.
Vláda plánuje zaviesť systém, ktorý umožní hosťom objednať si presne to, čo chcú, a tým sa predíde zbytočnému plytvaniu. Podobné zmeny sa očakávajú aj v hotelových bufetoch, kde by sa mal princíp „všetkého a veľa“ nahradiť možnosťou výberu len toho, čo sa reálne zje.
Okrem toho nový návrh odporúča, aby sa prebytočné jedlo nedávalo na ulicu ani zvieratám, pretože to znečisťuje mestské prostredie a môže šíriť baktérie. V prípade nedodržania pravidiel bude možné podávať sťažnosti ministerstvu obchodu a hrozia sankcie.
Výbor plánuje svoj podrobný návrh predložiť prezidentovi a príslušným inštitúciám v priebehu najbližších dvoch mesiacov. Cieľom je nielen znížiť plytvanie, ale aj podporiť zodpovednejšie a udržateľnejšie správanie v gastronómii.