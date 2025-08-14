Ak si milovníkom pizze, vieš, že nájsť tú správnu pizzu, ktorá ti bude zaručene chutiť, nie je vždy jednoduché. V tomto článku sa pozrieme na najlepšie pizze, ktoré si získali srdcia gurmánov a labužníkov na celom svete.
Známy gastro server Taste Atlas sa tentokrát zameral na pizzu. Na základe recenzií používateľov vytvoril rebríček najlepšie hodnotených pizz na svete. Prinášame ti prehľad desiatich najlepších. Niektoré druhy ťa možno prekvapia.
10. miesto
Desiate miesto je kontroverzné, pretože ho získala pizza Calzone. Tento jedinečný druh, ktorý je charakteristický svojím polguľovitým tvarom, niektorí gurmáni vôbec neuznávajú ako druh pizze.
Calzone je často príliš vlhká a má príliš veľa cesta. Z hodnotenia Atlasu chutí však vyplýva, že väčšina gurmánov ju považuje za pochúťku, na ktorú nedajú dopustiť.
Calzone sa pripravuje preložením pizze na polovicu. Tento nezvyčajný tvar sa vraj používa preto, aby sa dala ľahko jesť za chôdze alebo v stoji. Zvyčajne sa plní mäsom, salámou alebo šunkou. Nechýba ani syr ako mozzarella, ricotta, parmezán alebo pecorino.
9. miesto
Canotto je pomerne nový štýl talianskej pizze, ktorý sa vyznačuje nadýchaným okrajom s obrovskými bublinami vo vnútri. Kôrka nesmie byť príliš hrubá ani ťažká, pretože „cornicione" (okraj) musí byť plný vzduchu. Tajomstvo nadýchaného cornicione spočíva v hydratácii, ktorá by mala byť približne 70 %.
Pizza sa potom posype požadovanými prísadami a pečie sa pri vysokej teplote, rovnako ako klasická pizza.
8. miesto
Paradajková omáčka, cherry paradajky a mozzarella z byvolieho mlieka sú štandardnými ingredienciami pizze Bufalina. Tento špecifický druh syra je známy svojou bohatou chuťou a jemnou konzistenciou, ktorá dodáva tejto tradičnej pizzi charakteristickú a jedinečnú chuť.
Pred podávaním sa táto pizza zvyčajne ochutí trochou olivového oleja a hrsťou čerstvých bazalkových lístkov.